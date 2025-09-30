Běsnící Trubač, emotivní kouč. I Teplice už mají dokument jako Wrexham či Sunderland

„Mám trochu strach, aby mi někdo neřekl, že jsem něco přehnal, ale věřím, že to dobře dopadne. Jsem zvědavý, jak dokument fanoušci přijmou,“ těšil se a zároveň trochu obával Vobořil, režisér, kameraman i střihač dokumentu o fotbalových sklářích.
Do hráčské kabiny vstupoval s kamerou i v nejemotivnějších chvílích, před zápasem, v poločase i těsně po utkání, kdy se napětí často uvolňuje křikem či ostrými výrazy.
„Když jsem začínal natáčet, občas mi třeba Pavel Verbíř (klubová legenda a nyní vedoucí týmu Teplic) řekl, ať něco raději netočím, když se klukům zrovna nedařilo. Já mu ale odpověděl, že musím zaznamenat i tyto momenty, které mají pro dokument přidanou hodnotu,“ vysvětloval tvůrce desetidílné série.
Sedmadvacetkrát musel pípnout do Trubačova fénu, který spustil poté, co Teplice v minulé sezoně v závěru trestuhodně ztratily dobře rozjetý zápas na Slavii. „Nikdy jsme se nebavili o tom, že bych měl něco striktně vynechat. Trenér mě akorát párkrát poprosil, abych vystřihl některá nekorektní vyjádření. Občas padne v emocích něco, co se nehodí za rok opakovat v dokumentu.“
Největším oříškem pro režiséra byl právě trenér Zdenko Frťala, pověstný ochránce kabiny a hráčů. I k němu si Vobořil našel cestu. „S některými moderními trendy v marketingu má trochu problém, hodně si však uvědomuje, jaký to má vliv. Je dost profanouškovský, proto přistoupil na věci, které by dříve možná nechtěl,“ prozradil dokumentarista.
V prvním díle dokonce Frťala v šatně vystupuje v tričku vlajkonošů s nápisem Tepličáci, tím u fanoušků zaboduje. „Sledoval jsem dokumenty o Sunderlandu, Wrexhamu nebo City, tak si myslím, že tomu přicházím na chuť. Jsem možná stará konzerva, ale na kameru v kabině jsem si zvykl, jen rád znám předem scénář,“ popsal Frťala svoji proměnu.
Potleskem končící premiéru v zaplněném kinosále sledovali majitel klubu Milan Kratina, celý teplický tým nebo Ota Váňa z Kabátů, kteří naaranžovali novou hymnu. „Chceme fanouškům ukázat Teplice v autentické podobě, podobně jako to udělaly slavné série Welcome to Wrexham nebo Sunderland Till I Die,“ odhalil motivaci teplický marketingový ředitel Martin Kovařík.
Pohled klíčovou dírkou do zákulisí ho fascinoval už dříve. „Jsem velkým fanouškem sportovních dokumentů, nejen těch fotbalových,“ prozradil na sebe Kovařík. „A vždycky jsem si přál, aby i FK Teplice měly něco podobného. Teď se mi tenhle sen splnil – a věřím, že fanoušci ocení pohled do zákulisí, který jsme jim otevřeli. Je to kronika jedné sezony, která zůstane uchovaná pro budoucnost.“