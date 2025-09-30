Chance Liga 2025/2026

Běsnící Trubač, emotivní kouč. I Teplice už mají dokument jako Wrexham či Sunderland

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
  12:25
Běsnění kapitána Daniela Trubače po porážce na Slavii, motivační projevy kouče Zdenka Frťaly, pozápasové euforie i splíny přímo ze šatny. Do zákulisí fotbalových Teplic vtáhne fanoušky unikátní dokument Tomáše Vobořila U nás na Stínadlech, jehož první tři díly měly v pondělí slavnostní premiéru v teplickém kině Premiere Cinemas a kompletně ho postupně odvysílá Oneplay Sport.

„Mám trochu strach, aby mi někdo neřekl, že jsem něco přehnal, ale věřím, že to dobře dopadne. Jsem zvědavý, jak dokument fanoušci přijmou,“ těšil se a zároveň trochu obával Vobořil, režisér, kameraman i střihač dokumentu o fotbalových sklářích.

Do hráčské kabiny vstupoval s kamerou i v nejemotivnějších chvílích, před zápasem, v poločase i těsně po utkání, kdy se napětí často uvolňuje křikem či ostrými výrazy.

„Když jsem začínal natáčet, občas mi třeba Pavel Verbíř (klubová legenda a nyní vedoucí týmu Teplic) řekl, ať něco raději netočím, když se klukům zrovna nedařilo. Já mu ale odpověděl, že musím zaznamenat i tyto momenty, které mají pro dokument přidanou hodnotu,“ vysvětloval tvůrce desetidílné série.

Kytarista Ota Váňa z Kabátů o teplické hymně: Inspirace? Anglické chorály

Sedmadvacetkrát musel pípnout do Trubačova fénu, který spustil poté, co Teplice v minulé sezoně v závěru trestuhodně ztratily dobře rozjetý zápas na Slavii. „Nikdy jsme se nebavili o tom, že bych měl něco striktně vynechat. Trenér mě akorát párkrát poprosil, abych vystřihl některá nekorektní vyjádření. Občas padne v emocích něco, co se nehodí za rok opakovat v dokumentu.“

Největším oříškem pro režiséra byl právě trenér Zdenko Frťala, pověstný ochránce kabiny a hráčů. I k němu si Vobořil našel cestu. „S některými moderními trendy v marketingu má trochu problém, hodně si však uvědomuje, jaký to má vliv. Je dost profanouškovský, proto přistoupil na věci, které by dříve možná nechtěl,“ prozradil dokumentarista.

Premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech. Herečka Anastasia Trmal, vpravo manžel a brankář Teplic Matouš Trmal.

V prvním díle dokonce Frťala v šatně vystupuje v tričku vlajkonošů s nápisem Tepličáci, tím u fanoušků zaboduje. „Sledoval jsem dokumenty o Sunderlandu, Wrexhamu nebo City, tak si myslím, že tomu přicházím na chuť. Jsem možná stará konzerva, ale na kameru v kabině jsem si zvykl, jen rád znám předem scénář,“ popsal Frťala svoji proměnu.

Potleskem končící premiéru v zaplněném kinosále sledovali majitel klubu Milan Kratina, celý teplický tým nebo Ota Váňa z Kabátů, kteří naaranžovali novou hymnu. „Chceme fanouškům ukázat Teplice v autentické podobě, podobně jako to udělaly slavné série Welcome to Wrexham nebo Sunderland Till I Die,“ odhalil motivaci teplický marketingový ředitel Martin Kovařík.

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Pohled klíčovou dírkou do zákulisí ho fascinoval už dříve. „Jsem velkým fanouškem sportovních dokumentů, nejen těch fotbalových,“ prozradil na sebe Kovařík. „A vždycky jsem si přál, aby i FK Teplice měly něco podobného. Teď se mi tenhle sen splnil – a věřím, že fanoušci ocení pohled do zákulisí, který jsme jim otevřeli. Je to kronika jedné sezony, která zůstane uchovaná pro budoucnost.“

Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech. Uprostřed majitel klubu Milan Kratina.
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech. Herečka Anastasia Trmal při premiéře, vpravo manžel a brankář Teplic Matouš Trmal
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech.
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech. Milan Kratina, majitel klubu.
5. kolo

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
