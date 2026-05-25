Teplice, „mistr“ mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

Skláři letos chtěli pod novým majitelem Milanem Kratinou vyplavat ze sestupových vod, ale mezi nejhorší šestkou se topili už pošesté. Nakonec finiš zvládli suverénně a na sociální sítě mohli s nadsázkou napsat: Jsme mistry nadstavbové skupiny o záchranu.
Ani jednou v ní neprohrály a až na úvodní remízu se Slováckem počítali tříbodově. „Že jsme se nedostali do střední skupiny, to si nějakým způsobem zanalyzujeme. A za výsledky ve skupině o baráž jsem nesmírně vděčný,“ tvrdil Frťala. „Fotbal děláme pro fanoušky a věřím, že nám zůstanou věrní i nadále.“
Do rozlučky v Mladé Boleslavi trenér nasadil i hráče, kteří měli během jara menší vytížení.
„A jejich výkon mě potěšil. Ať už to byli Forty (Fortelný), Laco Takács, Kuba Jakubko nebo v bráně Kryštof Lichtenberg. Chytil penaltu a tím rozhodl o naší výhře,“ zmínil kouč situaci za stavu 1:0, kdy po Švandově faulu v pokutovém území teplický gólman vychytal Koláříka.
I ve svém druhém startu za ligové áčko se prosadil osmnáctiletý objev Idris Hopi a znovu parádně. Únik z půlky hřiště zakončil kličkou gólmanovi a střelou do vyklizené brány. V nastavení pojistil výhru Kozák.
Mladá Boleslav – Teplice 0:2
Dovolená sklářům nezačne hned, ještě pár dnů trénují. „Máme i závěrečné posezení se sportovním vedením, s naším panem majitelem, se sponzory. Chtěl bych jim poděkovat, že nám vytvářeli celý rok takové podmínky, abychom se mohli soustředit jen na fotbal,“ oceňuje Frťala.
Příprava na další sezonu odstartuje 22. června, kádr projde změnami. „Hali (Halinský) se vrací do Slavie, s dalšími hráči budeme jednat o prodloužení smluv. V pondělí budeme mít individuální pohovory s každým hráčem, je to otevřené,“ nastínil kouč. Dorazit by měly i posily. „Myslím, že nebudeme jediní, kdo bude chtít tým okysličit.“
A odchody? Čerstvě se spekuluje o zájmu ligového nováčka Zbrojovky o obránce Dalibora Večerku. Anebo se také skloňuje brankář Matouš Trmal a zahraničí. První případ už klub dementoval. „FK Teplice v tuto chvíli nikdo ze zástupců Zbrojovky Brno ani žádný jiný klub ohledně Dalibora Večerky nekontaktoval. Je jedním ze stěžejních hráčů našeho současného kádru, důležitou součástí defenzivy a hráčem, se kterým klub dlouhodobě počítá. Rozhodně neuvažujeme o jeho prodeji,“ uvedlo vedení.
Podobně mluvil Frťala po posledním zápase sezony. „Jedna věc je, co píšou noviny, druhá je realita. Pro nás je teď důležité, aby se hráči dali během dovolené dohromady, a pak si musíme nastavit věci tak, abychom zase posunuli náš výkon,“ plánuje trenér. „A bude k tomu dostatek času díky tomu, že se bude hrát mistrovství světa.“
Debutant Lichtenberg slaví nulu i chycenou penaltu: Snažil jsem se střelce rozhodit
Vítězství, nula a ještě chycená penalta. Ligový debut z říše fantazie prožil brankář teplických fotbalistů Kryštof Lichtenberg v posledním zápase letošního ročníku. Všechno umocnil fakt, že vychytal Mladou Boleslav, kde působil. „Chutnalo to hezky, asi nějak takhle jsem si to představoval a vysnil,“ svěřil se třiadvacetiletý gólman. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct klukům. Oni zase pomohli mně, skákali do střel, nechali na hřišti opravdu hodně.“
Lichtenbergův podpis pod vítězství byl zásadní, při jednobrankovém vedení čapl penaltu Koláříkovi. „Abych řekl pravdu, chtěl jsem střelce trošku rozhodit, mluvil jsem na něj a snažil jsem se, aby bylo vidět, že jsem velký,“ líčil 197 cm vysoký rodák z Mělníka. „V poslední chvíli jsem se rozhodl, že budu skákat po mé pravé ruce, a povedlo se to.“
Jednička Matouš Trmal už v derniéře nenastoupil, Lichtenberg dostal přednost před Richardem Ludhou. „Nějaká nervozita byla, ale to k tomu asi patří, musí to tam být,“ svěřil se pro klubový web. „Snažil jsem se však zůstat hodně v klidu, moc si to nepřipouštět, a vyšlo to. Určitě to byl nejtěžší zápas v mojí kariéře. Jsem moc rád, že s čistým kontem a vítězstvím.“