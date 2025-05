„Atmosféru jako v Teplicích jsem dlouho nezažil“ Jeho teplický příběh dlouho netrval, Matouš Trmal trvá na jeho pokračování. Brankář ze sebe i pěti nulami udělal jedničku a fotbalové skláře díky nim postrčil k záchraně. „Chtěl bych zůstat,“ svěřil se muž, který na jaře vypomáhá na hostování z Mladé Boleslavi kvůli zranění dvojky Luďka Němečka. S dvanácti vynulovanými soupeři, sedm z nich zarmoutil na podzim, se dělí o třetí místo v ligovém žebříčku. „Jsem strašně rád, že jsem nuly na jaře nasbíral. Když jsem do Teplic přicházel, hned bych je bral!“ usmíval se rodák z moravských Tasic. „Jediná kaňka angažmá je červená karta, jinak jsem se tady cítil parádně. Jsem rád za šanci. Snad jsem důvěru splatil, jak nejlíp jsem mohl.“ Splatil. Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje proti hradecké střele. Vyloučení proti Jablonci, kdy zahrál rukou za vápnem, už je minulostí. Stejně tak stresy Teplic, že by mohly žuchnout do baráže. „Záchrana byl hlavní cíl, odpadly nám nervy. Teď už se můžeme chystat na další sezonu.“ Manžel herečky Anastasie Trmal hovořil tak, jako by se k jeho teplické epizodě měl natáčet další díl. „Určitě bych chtěl zůstat,“ nadhodil. „Akorát jsem pořád hráč Mladé Boleslavi a mám tam ještě rok smlouvu. Bude se to řešit. Já si dovedu představit, že bych pokračoval. Záleží, jestli mě pustí, jestli se kluby domluví, jestli se třeba nenaskytne něco jiného.“ Loučit se mu nechce, na Stínadlech nenašel žádné stíny. „Cítím se tu skvěle. Jako doma! Parta je super, trenéři taky. Od prvního dne mě všichni podporovali, dlouho jsem nezažil takovou atmosféru,“ nadchlo šestadvacetiletého gólmana se 105 ligovými starty a 36 čistými konty. „Přišlo mi, jako bych byl s kluky už rok. A ono se to pak projevovalo i na hřišti. Děkuju vedení Teplic, že to narychlo zařídilo. Doufám, že angažmá bylo pro všechny strany úspěšné. Uvidíme, co bude v létě.“ Bude stadion pod Krušnými horami trvalým Trmalovým působištěm?