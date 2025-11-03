Chance Liga 2025/2026

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Petr Fojtík
  10:30aktualizováno  10:48
Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý jeden rok! Tým dočasně přebírá sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.
Kouč Slovácka Jan Kameník

Kouč Slovácka Jan Kameník | foto: MAFRA

5 fotografií

Společně s Kameníkem skončili i jeho asistenti Richard Dostálek a Darko Šuškavčevič. Odchází rovněž kondiční trenér Tomáš Josl.

„Věřili jsme, že spolupráce kouče Kameníka a jeho realizačního týmu se Slováckem bude úspěšná. Bohužel se však nepodařilo naplnit očekávání v podobě výsledků ani herního posunu, který jsme si přáli. Na příchodu nového hlavního trenéra intenzivně pracujeme. Do doby, než bude tato pozice obsazena, povedu první tým osobně,“ potvrdil pro klubový web Šumulikoski.

Byla to rychlá akce. Jednalo se dopoledne a ještě do oběda bylo jasno.

Po sobotní prohře 0:3 ještě Kameník netušil, že se pod ním židle tolik rozkývala. „Ve fotbale se ale věci velmi rychle mění a co platilo včera, nemusí platit dnes,“ reagoval na přímý dotaz ohledně svého pokračování v Uherském Hradišti.

Slovácko je na posledním místě tabulky v ještě větší nouzi.

West i Smetana se loučili den po porážce 0:4 na konci října, respektive března. S Kameníkem si dává vedení klubu načas. Sportovní ředitel Veliče Šumulikoski měl ještě v neděli vypnutý mobil. Nový výkonný ředitel Josef Vašíček, který nahradil ve funkci v půlce září odvolaného Petra Pojezného, od svého nástupu veřejně nekomunikuje.

Ještě před pár lety byla rozhodovací linka ve Slovácku narýsovaná jasně a průhledně na ose majitel klubu Zdeněk Zemek – výkonný ředitel Petr Pojezný.

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Teď se musí shodnout všichni tři vlastníci: Zemek (Z-Group), který se zbavil stoprocentního podílu a momentálně drží 25 % akcií stejně jako Pavel Buráň (Auto UH), třetím do party je předseda představenstva Vítězslav Skopal (Solar Global), jehož fanoušci Slovácka primárně viní ze stávajícího neutěšeného stavu klubu.

„Skopale, prodej Slovácko, ty jsi hrobař Slovácka,“ skandovali kotelníci během sobotního zápasu. Jak se zvyšoval liberecký náskok, přidávali peprnější slova vyzývající podnikatele ze sousedních Kunovic k odchodu ze struktur fotbalové organizace.

Situace ve Slovácku je krajně nepřehledná. Buráň například po svém letním příchodu instaloval do představenstva někdejšího reprezentačního kanonýra Tomáše Skuhravého. Jeho angažmá ve vrcholném orgánu klubu se ale smrsklo na pouhé tři měsíce.

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

„Bomber“ momentálně figuruje ve vedení jako sportovní manažer a dubluje tak Šumulikoského práci. Za ekonomiku klubu zodpovídá Buráňův nominant Zdeněk Heneš v nově vytvořené funkci finančního ředitele.

Městem se navíc nyní nese informace, že majoritním vlastníkem klubu by se měl stát se 75 procenty Buráň a jeho firma Auto UH.

„Současné vedení pak naťukávalo Pojezného, zda by se nevrátil,“ tvrdí zdroj dobře obeznámený se zákulisím.

Chaos z horních pater dopadá logicky na hřiště. Není divu, že vítěz MOL Cupu z roku 2022 jde setrvale dolů a marně hledá nástupce trenéra Martina Svědíka, který skončil teprve loni v létě.

Problémy se přitom začaly kupit už v závěru Svědíkovy úspěšné éry. Generační obměna přestárlého kádru odstartovala pět minut po dvanácté, po letním návratu rekordmana v počtu ligových startů Milana Petržely se navíc opět zastavila.

Soupiska Slovácka má kvantitu, ale chybí jí kvalita. Klub většinou přivádí volné hráče, často zahraniční bez vztahu k regionu. Opravdových posil s okamžitým impaktem je minimum.

Odvolání Kameníka tak není žádné překvapení. Je ovšem otázkou, jestli dokáže mužstvo, které se za čtrnáct kol zmohlo na pouhých šest gólů, probrat například třeba bouřlivák Petr Rada, o němž v Hradišti přemýšleli už v létě.

Nejdřív se ale na lavičku podívá sám Šumulikoski.

Situace je přitom vážná, ale ne beznadějná. Slovácko není v trablech samo, na dvojici Mladá Boleslav, Ostrava ztrácí jenom dva body, na jedenácté místo čtyři.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Že by snad pořadí v čele tabulky zůstalo chvíli neměnné? Ne! Závody o první místo ve fotbalové lize nekončí, teď je zase vedoucím celkem Slavia, která po výhře 2:0 nad Baníkem o skóre přeskočila...

3. listopadu 2025

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Jakmile zjistil, že dostane od obránců na útočné polovině dost prostoru i času, aby se s balonem otočil, protože ho nikdo ze sparťanů natěsno nedostoupil, senegalský útočník Abdallah Gning neváhal....

3. listopadu 2025  9:15

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Může to být potřebná facka, řekl Haraslín po Karviné. Pískot fanoušků chápal

Zřejmě měl být tím esem na závěr, které nakonec zvrátí vývoj nepříjemného zápasu. Jenže uzdravený sparťanský kapitán Lukáš Haraslín jen sledoval, jak si Karviná vzala vedení zpět. „Byl to z naší...

3. listopadu 2025  7:27

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky...

3. listopadu 2025

Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Vítězná symfonie Martina Hyského v Plzni mohla poprvé doznít – a přece kabina zase zpívala. Po nedělní otočce na 2:1 v Teplicích si nástupce trenéra Miroslava Koubka zapsal pátou výhru v pátém zápase...

2. listopadu 2025  22:11

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy...

2. listopadu 2025  20:44

Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól...

2. listopadu 2025  20:12

