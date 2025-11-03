Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Společně s Kameníkem skončili i jeho asistenti Richard Dostálek a Darko Šuškavčevič. Odchází rovněž kondiční trenér Tomáš Josl.
„Věřili jsme, že spolupráce kouče Kameníka a jeho realizačního týmu se Slováckem bude úspěšná. Bohužel se však nepodařilo naplnit očekávání v podobě výsledků ani herního posunu, který jsme si přáli. Na příchodu nového hlavního trenéra intenzivně pracujeme. Do doby, než bude tato pozice obsazena, povedu první tým osobně,“ potvrdil pro klubový web Šumulikoski.
Byla to rychlá akce. Jednalo se dopoledne a ještě do oběda bylo jasno.
Po sobotní prohře 0:3 ještě Kameník netušil, že se pod ním židle tolik rozkývala. „Ve fotbale se ale věci velmi rychle mění a co platilo včera, nemusí platit dnes,“ reagoval na přímý dotaz ohledně svého pokračování v Uherském Hradišti.
Slovácko je na posledním místě tabulky v ještě větší nouzi.
West i Smetana se loučili den po porážce 0:4 na konci října, respektive března. S Kameníkem si dává vedení klubu načas. Sportovní ředitel Veliče Šumulikoski měl ještě v neděli vypnutý mobil. Nový výkonný ředitel Josef Vašíček, který nahradil ve funkci v půlce září odvolaného Petra Pojezného, od svého nástupu veřejně nekomunikuje.
Ještě před pár lety byla rozhodovací linka ve Slovácku narýsovaná jasně a průhledně na ose majitel klubu Zdeněk Zemek – výkonný ředitel Petr Pojezný.
Teď se musí shodnout všichni tři vlastníci: Zemek (Z-Group), který se zbavil stoprocentního podílu a momentálně drží 25 % akcií stejně jako Pavel Buráň (Auto UH), třetím do party je předseda představenstva Vítězslav Skopal (Solar Global), jehož fanoušci Slovácka primárně viní ze stávajícího neutěšeného stavu klubu.
„Skopale, prodej Slovácko, ty jsi hrobař Slovácka,“ skandovali kotelníci během sobotního zápasu. Jak se zvyšoval liberecký náskok, přidávali peprnější slova vyzývající podnikatele ze sousedních Kunovic k odchodu ze struktur fotbalové organizace.
Situace ve Slovácku je krajně nepřehledná. Buráň například po svém letním příchodu instaloval do představenstva někdejšího reprezentačního kanonýra Tomáše Skuhravého. Jeho angažmá ve vrcholném orgánu klubu se ale smrsklo na pouhé tři měsíce.
„Bomber“ momentálně figuruje ve vedení jako sportovní manažer a dubluje tak Šumulikoského práci. Za ekonomiku klubu zodpovídá Buráňův nominant Zdeněk Heneš v nově vytvořené funkci finančního ředitele.
Městem se navíc nyní nese informace, že majoritním vlastníkem klubu by se měl stát se 75 procenty Buráň a jeho firma Auto UH.
„Současné vedení pak naťukávalo Pojezného, zda by se nevrátil,“ tvrdí zdroj dobře obeznámený se zákulisím.
Chaos z horních pater dopadá logicky na hřiště. Není divu, že vítěz MOL Cupu z roku 2022 jde setrvale dolů a marně hledá nástupce trenéra Martina Svědíka, který skončil teprve loni v létě.
Problémy se přitom začaly kupit už v závěru Svědíkovy úspěšné éry. Generační obměna přestárlého kádru odstartovala pět minut po dvanácté, po letním návratu rekordmana v počtu ligových startů Milana Petržely se navíc opět zastavila.
Soupiska Slovácka má kvantitu, ale chybí jí kvalita. Klub většinou přivádí volné hráče, často zahraniční bez vztahu k regionu. Opravdových posil s okamžitým impaktem je minimum.
Odvolání Kameníka tak není žádné překvapení. Je ovšem otázkou, jestli dokáže mužstvo, které se za čtrnáct kol zmohlo na pouhých šest gólů, probrat například třeba bouřlivák Petr Rada, o němž v Hradišti přemýšleli už v létě.
Nejdřív se ale na lavičku podívá sám Šumulikoski.
Situace je přitom vážná, ale ne beznadějná. Slovácko není v trablech samo, na dvojici Mladá Boleslav, Ostrava ztrácí jenom dva body, na jedenácté místo čtyři.