Sparta na úvod přípravy porazila Boleslav, trefil se i Olatunji. Liberec prohrál

Všechny góly na Strahově padly už v prvním poločase, pak oba týmy prostřídaly obě základní jedenáctky a daly šanci hráčům z rezervy.

Ve 3. minutě využil zaváhání sparťanského kapitána Panáka útočník Lehký a propálil Vindahla. Ještě v úvodní desetiminutovce nicméně po Kuchtově přihrávce srovnal Olatunji, jenž elegantně obehrál gólmana Mandouse.

Sparťanský útočník Victor Olatunji obehrává brankáře Mladé Boleslavi Aleše Mandouse a střílí gól v přípravném utkání.

Vítězný gól vstřelil ve 27. minutě jedenadvacetiletý Albánec Osmani, k němuž se na malém vápně odrazil Kuchtův centr. Byla to pro něj premiérová trefa v A-týmu.

Spartě v prvním přípravném utkání chybělo osmnáct hráčů základního kádru, i proto si musela vypomoci hráči z druholigové rezervy.

Joeri Heerkens, třetí brankář Sparty ve čtvrtek vyhrál s nizozemskou reprezentací do devatenácti let mistrovství Evropy. Angelo Preciado, Martin Vitík, Jaroslav Zelený, Kaan Kairinen, Qazim Laci, Ermal Krasniqi a nová posila Santiago Eneme měli dovolenou po akcích svých reprezentací stejně jako Albion Rrahmani, který navíc podstoupil drobný operační zákrok.

Martin Suchomel, Patrik Vydra a další nová akvizice Dominik Hollý měli rovněž povolený pozdějí nástup do přípravy kvůli účasti na mistrovství Evropy do 21 let.

Imanol Garcia, Markus Solbakken a Veljko Birmančevič jsou v tréninku, do zápasu nenastoupili preventivně kvůli předchozím zdravotním potížím. Matěj Ryneš, Asger Sörensen léčí zranění, po zranění ze závěru uplynulého ročníku nebyl k dispozici ani Lukáš Haraslín.

Liberec prohrál s Chrudimí

Jedinou branku vstřelil v Mnichově Hradišti už ve třetí minutě útočník Daniil Doleček.

„Dostali jsme gól kvůli nedostatečné koncentraci, to musíme zlepšit. Měli jsme spoustu šancí, zápas nám hodně ukázal. Musíme se z toho poučit a zlepšit se především ve finální fázi,“ řekl liberecký trenér Radoslav Kováč pro klubový web.

Severočeši nenavázali na vítězství 2:0 nad Žižkovem a v létě poprvé prohráli. Další program je čeká na soustředění v Rakousku, kde mají v plánu tři zápasy.

AC Sparta Praha AC Sparta Praha : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 2:1 (2:1) Góly:

8. Olatunji

27. Osmani Góly:

4. Lehký Sestavy:

Vindahl – Uchenna, Panák (C), Cobbaut – Kofod Andersen, L. Sadílek, Mokrovics, Osmani – Kuchta, Tuci, Olatunji



2. poločas: Surovčík – Mensah, Ševínský, Jedlička, V. Novák, Zíka, Horák, Moudrý, Hranoš, Rus, Schánělec. Sestavy:

Mandous – Král, Králik, Zachoval, Kostka, Macek, Penner, Lehký, Zíka, Solomon, Vojta



2. poločas: Floder – Hora, Donát, Ševčík, Fulnek, Kaulfus, Vlček, Kolářík, Buryán, D. Pech, Králik (61. Piralič) Náhradníci:

Surovčík – Jedlička, Zíka, Ševínský, Rus, Schánělec, V. Novák, Hranoš, Moudrý, Horák, Mensah Náhradníci:

Floder, Piralič, Donát, Kaulfus, Pech, Fulnek, Hora, Kolařík, Ševčík, Vlček, Buryán

FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : MFK Chrudim MFK Chrudim 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

3. Doleček Sestavy:

1. poločas: Koubek – Hodouš, Kop, Gabriel (34. Plechatý), Mikula – Dulay, Hlavatý, Hruška, Mahmić – L. Mašek, Letenay.

2. poločas: Pešl – Icha, Plechatý, Ogboi, D. Mašek – Yakubu, Lexa, Varfolomejev, Soliu – Nyarko, Strnad. Sestavy:

Richter – Řezníček, Schön, Jurčenko, Jambor, Janjic, Skwarczek, Kozojed, Doleček, Hýbl, Toml Žluté karty:

Žluté karty:

84.