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Chance Liga 2026/2027

Další ztráta a Sparta je v průšvihu. Nad čím musí přemýšlet? A podrží Priskeho?

David Čermák
  11:00
Už se tomu nedá říkat problém, komplikace nebo škobrtnutí. Po sedmi kolech desáté (!) místo. Jen devět bodů. Dvanáct inkasovaných gólů. Víc porážek než výher. A nedělní prohra 1:2 v Hradci? To je pro fotbalovou Spartu průšvih jako hrom. Možná i důvod zapřemýšlet, jak dlouho má ještě cenu doufat, že cesta, kterou si vybrala, ji dovede k cíli.

Chance Liga 2026/27

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Jinými slovy: Jestli je kouč Brian Priske tím, kdo ji zvládne vrátit do boje o titul.

Doteď se o jeho pozici vlastně nepochybovalo.

I když loni nezvládl přeskočit rozjetou Slavii, sparťané věřili, že se v nové sezoně vrátí jeho kouzlo, které při prvním angažmá přičarovalo dva tituly.

Jenže to se neděje ani zdaleka.

Právě naopak, je čím dál hůř.

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sparta v létě překopala tým, z nových posil by klidně poskládala celou jedenáctku, v neděli jich od první minuty nasadila sedm. Což rozhodně Priskemu nepomáhá, aby měl klid na práci.

Nemáte dojem, že by se hroutil.

Energie a odhodlání z něj srší dál, třeba když na tiskovkách sebejistě prohlašuje, že tvoří tým, který bude jako mašina. Jenže zatím spíš působí jako rozhrkaná rachotina s poškozeným zapalováním.

Je to jen Priskeho chyba? Jistě ne.

Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.
Sparťanský obránce Ki-Jana Hoever (vlevo) a útočník Tomáš Čvančara z Hradce Králové
Královéhradecký záložník Vladimír Darida se raduje z gólu v utkání proti Spartě.
Záložník Vladimír Darida z Hradce Králové se raduje ze svého gólu.
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Ale má cenu dál čekat, když ztráta na čelo tabulky tak rychle narostla na osm bodů?

První Slavia doma suverénně přejela Zbrojovku, rebel Chorý, kterého v týdnu vábila Plzeň, pomohl dvěma góly, kouč Trpišovský si mohl užít jubilejní ligový zápas číslo 300 na slávistické lavičce. A sedmnáct bodů po sedmi kolech? Takhle začíná sezonu favorit.

V kontrastu s rivalem obzvlášť vynikne, jak je Sparta rozhozená. Minulý týden v derby nebyla herně o tolik horší, ale zásadní momenty neustála: ani před vlastní bránou, ani v šancích na opačné straně. Navíc se pořádně rozjela až ve druhém poločase, když už ztrácela a doháněla.

Že by se poučila? Ani trochu!

Sparťanský záložník Adam Karabec je faulován Františkem Čechem z Hradce Králové.

Teď je na ní, jak bude reagovat, respektive jak moc bude razantní.

Rozhodně si musí začít odpovídat na otázky a řešit všechno, co ji prozatím brzdí. Například?

Je útočník Brunes opravdu takové terno, že se kvůli němu vyplatilo pustit pryč osvědčeného střelce Kuchtu i náladového, ale šikovného Rrahmaniho? Nic neodflákne, snaží se, pro tým toho dost odběhá i ustojí, ale kde jsou góly? Od debutu proti slaboučkému Zlínu nedal ani jeden, v neděli zapsal nulu posedmé v řadě.

A co střed zálohy? Není luxus nechávat na lavičce mladého Sochůrka, který proti Hradci za půl hodiny ukázal, co umí? Na gól ze hry potřebuje Sparta kolem 450 přihrávek, což je obrovské číslo - a Sochůrkova schopnost zrychlit hru, elegantně si převzít míč do pohybu nebo obejít soupeře zoufale chybí. Ať se Irving s Mackem snaží jakkoli, chtělo by to víc šťávy.

V neděli ideálně nefungovaly ani kraje, odkud by přitom sparťané měli hrozit nejvíc. Mercada a Alcócera, od nichž se čeká, že budou rozdíloví, Hradec až příliš snadno vygumoval.

A jak zoufale tým bránil roh při Daridově parádním vedoucím gólu? Děs běs!

Vypadá to, že Spartě chybí jak lídr, tak někdo, kdo by ji rozdivočil. Tak, jako průšvihář Čvančara v prvním zápase napumpoval energií Hradec. Vzít ho po hluchých letech v Německu možná vypadalo jako risk, jenže pohybem a důrazem zaměstnal celou obranu a hodně pomohl k výsledku, který Spartu poslal do druhé poloviny tabulky. Zůstane ještě trpělivá?

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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