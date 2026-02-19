Poškození stadionu i pyrotechnika. Slavia zaplatí za chování fanoušků 120 000 korun

Obhájci titulu a vedoucímu klubu tabulky se sečetly dva případy. Za použití pyrotechniky a poškození zařízení stadionu v Pardubicích dostala Slavia pokutu 50 000 korun, v dalším kole proti Mladé Boleslavi se její fanoušci provinili pronesením a použitím pyrotechniky, za což komise udělila klubu další pokutu 70 000 korun.
Baník rovněž za pronesení a použití pyrotechniky v zápase s Olomoucí zaplatí 60 000 korun.
Olomouci bude jedno utkání na lavičce chybět trenér Tomáš Janotka, který nasbíral čtyři žluté karty. Z hráčů ze stejného důvodu jedno kolo vynechají Marian Pišoja (Zlín), Raimonds Krollis (Liberec), Filip Matoušek, Martin Králik (oba Mladá Boleslav), Jáchym Šíp (Olomouc), Patrik Vydra (Sparta), Daniel Kozma (Dukla) a David Planka (Ostrava).
Dnes už bývalý kondiční trenér Ostravy Pavel Čvančara dostal za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči rozhodčímu v utkání s Libercem zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání. Čvančara začátkem týdne v Baníku skončil spolu s odvolaným trenérem Tomášem Galáskem.