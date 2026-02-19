Chance Liga 2025/2026

Poškození stadionu i pyrotechnika. Slavia zaplatí za chování fanoušků 120 000 korun

  16:25
Fotbalová Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v úvodních jarních ligových zápasech v Pardubicích a proti Mladé Boleslavi pokutu celkem 120 000 korun. Ostrava dostala za porušení povinností pořadatele v duelu s Olomoucí pokutu 60 000 korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o tom informovala v komuniké.
Obhájci titulu a vedoucímu klubu tabulky se sečetly dva případy. Za použití pyrotechniky a poškození zařízení stadionu v Pardubicích dostala Slavia pokutu 50 000 korun, v dalším kole proti Mladé Boleslavi se její fanoušci provinili pronesením a použitím pyrotechniky, za což komise udělila klubu další pokutu 70 000 korun.

Baník rovněž za pronesení a použití pyrotechniky v zápase s Olomoucí zaplatí 60 000 korun.

Milionová pokuta a podmínka pro Tribunu Sever. Slavia pyká za chování fanoušků

Olomouci bude jedno utkání na lavičce chybět trenér Tomáš Janotka, který nasbíral čtyři žluté karty. Z hráčů ze stejného důvodu jedno kolo vynechají Marian Pišoja (Zlín), Raimonds Krollis (Liberec), Filip Matoušek, Martin Králik (oba Mladá Boleslav), Jáchym Šíp (Olomouc), Patrik Vydra (Sparta), Daniel Kozma (Dukla) a David Planka (Ostrava).

Dnes už bývalý kondiční trenér Ostravy Pavel Čvančara dostal za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči rozhodčímu v utkání s Libercem zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání. Čvančara začátkem týdne v Baníku skončil spolu s odvolaným trenérem Tomášem Galáskem.

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
