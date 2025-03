Další úder Teplic v závěru, Trubač rozhodl slabší nohou: Koncovky hrajeme na krev

Popíchl vás Bílek, vtipálek kabiny, že on se trefil ještě později?

Rejpnul si, ano. Mám vás všechny (novináře) pozdravovat a říct, že je vítězný element. Že přišel na hřiště a zase vyhrál. (úsměv)

A to díky vaší ráně. Proč jste se k ní odhodlal?

Všechno se mi seběhlo v hlavě rychle. Spoluhráči nebyli ve výhodné pozici, mě tlačil soupeř zprava, míč jsem musel mít na slabé levé noze. Tak jsem do něj práskl. Ne z únavy, ale nechtěl jsem nic vymýšlet kolem vápna.

Nebál jste se, že se střela levačkou nepovede?

Paradoxně na ni mám docela solidní nárt, lepší než na pravačce. Ale nějaký obstřel levou, to by nešlo.

Jak vám bylo, když jste dlouho trefovali jen tyče?

Šancí jsme měli dost, bylo ubíjející koukat, že je neproměňujeme. Ale já z nás cítil na hřišti sílu. Chtíč, že chceme vyhrát, že se tlačíme do vápna, máme šance, rohy. Nebezpeční jsme byli.

Poslední zápasy jste spíš nedohrával, teď ano. Šťastný tah trenéra Frťaly, že vás na hřišti nechal?

On měl důvody, proč jsem střídal. Mluvili jsme o tom, nezpochybňuji jeho rozhodnutí. Je to tak, jak má být. Předtím jsem se necítil ideálně pohybově a kondičně, teď už ano. Někdy mi to chybělo. Signál to pro trenéra může být, že jsem dal branku v závěru.

O čem svědčí, že dokážete zápasy zvládnout v závěru?

Jsem rád, že se nevzdáváme, konec zápasu jedeme na krev. Snažíme se hrát do poslední minuty, jsme odhodlaní dát branku. Když se to povede poprvé, podruhé, potřetí, víte, že sílu máte, že gól dát umíte. A my ho zase dali. Tým si za tím šel celý zápas.

Daniel Trubač se snaží zkrotit balon v utkání proti Slovácku.

Jste překvapený, jak v obraně září mladé posily Halinský s Večerkou?

Mile! Hrozně rychle zareagovali na to, co chceme hrát. Nedostáváme moc branek, což je důležité. Zachovalo se to ve stejných kolejích, jak když tady byli Chaloupek nebo Knapík. Doufám, že jim vydrží forma i zdraví. Celá obrana hrála výborně, i Kričfaluši, ačkoli měl před zápasem teploty. Obdivuhodné.

A jak jsou důležití útočníci Gning s Jásirem?

Hrozně moc. Jejich kvalita je velká. U nich je to jen o tom, aby za nás chtěli bojovat a hrát. Gning hraje výborně. Že mu to nepadá do branky, to nikomu z nás. Momentálně nemáme v týmu kluka, který bude dávat 12 až 15 gólu za sezonu. Oba se do šancí na tréninku i v zápasech dostávají, je to otázka času. Musí být trpěliví. Jásir sklepává nám menším hráčům míče jako před mým gólem, je to pro nás komfortnější.

Pomáhá, že se vyprázdnila marodka?

Určitě. Zvedá to konkurenci v týmu. Byly zápasy, kdy na lavičce seděli jen čtyři lidé.

Získali jste z posledních tří zápasů sedm bodů. Devět vás jich dělí od baráže, dva od skupiny o Evropu. Kam se díváte?

Chceme udržet minimálně stejnou vzdálenost od posledních tří týmů nebo ji navyšovat. Jsem rád, že vytváříme tlak i na celky kolem nás. Dívat se nahoru? Trenér nás drží zkrátka a jak zpozoruje povolení, jak neuvidí pokoru, dostaneme od něj hned zpětnou vazbu. Střední skupina se může povést, ale určitě musíme koukat pod sebe.