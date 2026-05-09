Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Malér Baníku se nelepší, v současné situaci by z ligy sestupoval. V průběžné tabulce je v bodové shodě s Duklou. A v případě stejného zisku rozhoduje umístění v základní části – a v ní tým uvízl úplně na dně.
„Věřili jsme, že ještě utečeme baráži, ale teď už víme, že ne. Všichni zamakáme, abychom se dostali před Duklu. A v baráži uděláme maximum, abychom se zachránili. Já i my všichni si věříme, že to zvládneme,“ vzkázal srbský fotbalista před závěrečnými třemi koly.
Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž
Na Stínadlech srazilo hosty hororových 150 sekund, během nichž dvakrát inkasovali. Nejdřív po rohu od Lukáše Marečka, vzápětí po teči Auty. „Nemyslím si, že by slepené góly ukazovaly na křehkost týmu,“ odmítl to nový kouč Josef Dvorník, který před startem nadstavby nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu.
Právě po jeho odchodu Plavšič jízlivě naťukal na sociální sítě slova Díky, „trenére“! a přidal k tomu tabulku své nevytíženosti. „Svůj post jsem zveřejnil v emocích. Mrzí mě to, nemělo by se mi něco takového stávat, jsem profík a musím jít příkladem, vydržet to,“ kál se teď bývalý hráč Sparty i Slavie, který se pod Dvorníkem do sestavy vrátil.
Přiznal, že reagoval na Smetanova slova o tom, že Plavšič je lepší a lepší. A přitom na hřišti jen paběrkoval. „Věděl jsem, že můžu klukům pomoct, makal jsem každý trénink. A mrzelo mě, že jsem tolik příležitostí nedostal. Ale už je to za mnou.“
Zato před ním a celým Baníkem je existenční boj o prvoligový život. V Teplicích se protáhla sérii bez vítězství už na šest zápasů. „Měli jsme dobrý začátek, byli jsme na balonu, chyběl gól. A pak ho dostaneme z rohu…“ vadilo třicetiletému hráči. „Ve druhé půli jsme dali kontaktní branku a měli dost šancí na vyrovnání, bohužel jsme je neproměnili.“
Plavšič patřil k tomu nejlepšímu, co Baník v utkání nabídl. „Dlouho jsem nehrál. Nevím, jestli to bylo vidět, ale snažil jsem se s míčem něco vymyslet, udělat. Dokud jsem měl síly, tak jsem na hřišti nechal všechno. Ale je to k ničemu, když jsme prohráli,“ štvalo rodáka z Nového Sadu. „Všichni jsme zklamaní. Pracujeme, nemůžu říct ani půl slova, že by někdo nechtěl, nesnažil se, ale výsledky nás zatím neodměňují.“
A fanoušci jsou nakvašení. Během zápasu skandovali „Rubejte za Baník“, po něm sektor kvapem vyklidili. Trenér Dvorník přesto na mužstvo apeloval, ať jde věrným zatleskat. Děkovačka z půlky byla.
„Taky je mrzelo, že jsme tady nebodovali, jsou vždy za námi, doma i venku. My je potřebujeme a myslím, že společně to zvládneme,“ nezapochyboval Plavšič.
Dvorník k pnutí mezi týmem a kotlem tvrdil: „Umím se fanouškům postavit čelem, to jsem řekl i hráčům. Tvrdím pořád, že jsou výborní, top. I já se jako hráč s Baníkem zachraňoval a nebylo to snadné. Teď jsem hráčům říkal: Půjdeme tam jako tým, soudržně, jak fungujeme na hřišti. Tak chci, abychom přistupovali i k fanouškům. Zatleskejme a jdeme pracovat dál. Na nějaké sáhodlouhé diskuse teď není čas.“
A že kotelníci šli pryč? „Mají právo odejít ze sektoru, mají právo na cokoli. Není správné se vyjadřovat hanlivě, my to na ně neděláme, ale pořád je to ve fázi lidskosti,“ ocenil Dvorník. „Frustrace je, nezískali jsme ani bod a oni jeli přes celou republiku, což je jejich svobodné rozhodnutí. Fotbal je jejich záliba, klub milují. A to my taky. Chceme být úspěšní, ale vždy proti nám stojí soupeř a ten byl o gól lepší. Musíme mít ve vápně větší zabijácký instinkt.“
V pekelném finiši bude potřeba. „Teď už nebude ani jeden zápas lehký. Když jsem se před třemi lety s Baníkem zachraňoval, v nadstavbě jsme vyhráli hned první dva zápasy a měli jsme klid. Nyní to je mnohem horší a těžší,“ chápe Plavšič. „Musíme bodovat na Slovácku, doma porazit Zlín a pak si to rozdáme s Duklou. Věřím, že Baník zachráníme.“