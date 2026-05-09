Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Petr Bílek
  19:07
Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je, že jsou naštvaní,“ hlesl ostravský křídelník Srdjan Plavšič.
Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Karel Pozejný z Baníku Ostrava smutní po porážce s Teplicemi.
Vlasiy Sinyavskiy z Baníku Ostrava a brankář Matouš Trmal z Teplic během utkání...
John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.
John Auta z Teplic slaví gól proti Baníku Ostrava.
16 fotografií

Malér Baníku se nelepší, v současné situaci by z ligy sestupoval. V průběžné tabulce je v bodové shodě s Duklou. A v případě stejného zisku rozhoduje umístění v základní části – a v ní tým uvízl úplně na dně.

„Věřili jsme, že ještě utečeme baráži, ale teď už víme, že ne. Všichni zamakáme, abychom se dostali před Duklu. A v baráži uděláme maximum, abychom se zachránili. Já i my všichni si věříme, že to zvládneme,“ vzkázal srbský fotbalista před závěrečnými třemi koly.

Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž

Na Stínadlech srazilo hosty hororových 150 sekund, během nichž dvakrát inkasovali. Nejdřív po rohu od Lukáše Marečka, vzápětí po teči Auty. „Nemyslím si, že by slepené góly ukazovaly na křehkost týmu,“ odmítl to nový kouč Josef Dvorník, který před startem nadstavby nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu.

Právě po jeho odchodu Plavšič jízlivě naťukal na sociální sítě slova Díky, „trenére“! a přidal k tomu tabulku své nevytíženosti. „Svůj post jsem zveřejnil v emocích. Mrzí mě to, nemělo by se mi něco takového stávat, jsem profík a musím jít příkladem, vydržet to,“ kál se teď bývalý hráč Sparty i Slavie, který se pod Dvorníkem do sestavy vrátil.

Přiznal, že reagoval na Smetanova slova o tom, že Plavšič je lepší a lepší. A přitom na hřišti jen paběrkoval. „Věděl jsem, že můžu klukům pomoct, makal jsem každý trénink. A mrzelo mě, že jsem tolik příležitostí nedostal. Ale už je to za mnou.“

Michal Frydrych z Baníku Ostrava hlavičkuje v zápase s Teplicemi.

Zato před ním a celým Baníkem je existenční boj o prvoligový život. V Teplicích se protáhla sérii bez vítězství už na šest zápasů. „Měli jsme dobrý začátek, byli jsme na balonu, chyběl gól. A pak ho dostaneme z rohu…“ vadilo třicetiletému hráči. „Ve druhé půli jsme dali kontaktní branku a měli dost šancí na vyrovnání, bohužel jsme je neproměnili.“

Plavšič patřil k tomu nejlepšímu, co Baník v utkání nabídl. „Dlouho jsem nehrál. Nevím, jestli to bylo vidět, ale snažil jsem se s míčem něco vymyslet, udělat. Dokud jsem měl síly, tak jsem na hřišti nechal všechno. Ale je to k ničemu, když jsme prohráli,“ štvalo rodáka z Nového Sadu. „Všichni jsme zklamaní. Pracujeme, nemůžu říct ani půl slova, že by někdo nechtěl, nesnažil se, ale výsledky nás zatím neodměňují.“

A fanoušci jsou nakvašení. Během zápasu skandovali „Rubejte za Baník“, po něm sektor kvapem vyklidili. Trenér Dvorník přesto na mužstvo apeloval, ať jde věrným zatleskat. Děkovačka z půlky byla.

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

„Taky je mrzelo, že jsme tady nebodovali, jsou vždy za námi, doma i venku. My je potřebujeme a myslím, že společně to zvládneme,“ nezapochyboval Plavšič.

Dvorník k pnutí mezi týmem a kotlem tvrdil: „Umím se fanouškům postavit čelem, to jsem řekl i hráčům. Tvrdím pořád, že jsou výborní, top. I já se jako hráč s Baníkem zachraňoval a nebylo to snadné. Teď jsem hráčům říkal: Půjdeme tam jako tým, soudržně, jak fungujeme na hřišti. Tak chci, abychom přistupovali i k fanouškům. Zatleskejme a jdeme pracovat dál. Na nějaké sáhodlouhé diskuse teď není čas.“

A že kotelníci šli pryč? „Mají právo odejít ze sektoru, mají právo na cokoli. Není správné se vyjadřovat hanlivě, my to na ně neděláme, ale pořád je to ve fázi lidskosti,“ ocenil Dvorník. „Frustrace je, nezískali jsme ani bod a oni jeli přes celou republiku, což je jejich svobodné rozhodnutí. Fotbal je jejich záliba, klub milují. A to my taky. Chceme být úspěšní, ale vždy proti nám stojí soupeř a ten byl o gól lepší. Musíme mít ve vápně větší zabijácký instinkt.“

V pekelném finiši bude potřeba. „Teď už nebude ani jeden zápas lehký. Když jsem se před třemi lety s Baníkem zachraňoval, v nadstavbě jsme vyhráli hned první dva zápasy a měli jsme klid. Nyní to je mnohem horší a těžší,“ chápe Plavšič. „Musíme bodovat na Slovácku, doma porazit Zlín a pak si to rozdáme s Duklou. Věřím, že Baník zachráníme.“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

ONLINE: Slavia - Sparta 0:1, v derby se vůbec poprvé trefuje Kuchta

Sledujeme online
Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.

Rovnice je jednoduchá: pokud slávističtí fotbalisté zvítězí, získají s jistotou trofej ligového šampiona. Ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul navíc hostí největšího rivala Spartu a brzy...

9. května 2026  19:29

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

9. května 2026  19:07

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

ONLINE: Liverpool remizoval s Chelsea. Sunderland uhrál s United bod. V akci City

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  18:37

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o...

Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými...

9. května 2026  18:25

Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž

Fotbalisté Teplic slaví gól proti Baníku Ostrava.

Fotbalisté Teplic porazili ve druhém kole nadstavbové části Baník 2:1 a přiblížili se k záchraně v nejvyšší soutěži. Severočechy poslal ve 34. minutě do vedení Lukáš Mareček, o chvíli později přidal...

9. května 2026  14:01,  aktualizováno  17:40

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

9. května 2026  12:48

Špílmachři jsou podpultové zboží. Panenka o minusech dnešní ligy, kníru i synovi

Premium
Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je...

Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je čestným prezidentem. „V Anglii se tomu říká ambassador, u nás ksicht,“ popsal s úsměvem náplň své práce pro klub, kde strávil...

9. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního...

9. května 2026

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Premium
Sparťanští fotbalisté slaví titul po výhře v derby se Slavií, rok 2000. Masér...

Už je to dávno. Tak dávno, že tehdy zázračnému záložníkovi Tomáši Rosickému se ještě říkalo Miminko a sparťanský masér Poustka mu po zápase z legrace vrazil do pusy dudlík. Tak dávno, že fotbalovou...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.