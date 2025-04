„Jsem smutný z jedné věci,“ začal Rada na tiskové konferenci. „Čermák mi říká, jasná desítka, ale já nemůžu kritizovat. Dneska jsme se dozvěděli, že nesmíme hodnotit rozhodčí. Nás trenéry vyhazují jak hrušky, ale tady nesmíme…“

Impulsivní trenér se tentokrát vyrovnaným hlasem vrátil k situaci z konce prvního poločasu, kterou zkoumal VAR. Hostující Marcel Čermák v pokutovém území obcházel Michala Bílka a po kontaktu s teplickým hráčem se zřítil k zemi. Hlavní sudí Vít Zaoral penaltu nezapískal, pak ještě počkal, co mu do sluchátka poví kolega u videa. Vyslechl si ho a nechal pokračovat ve hře.

„Čermák říkal, že mu tam soupeř dal koleno, že se uvolňoval. My z lavičky to viděli taky, ale jsme daleko. A já to nesmím hodnotit. Ze mě už vytáhli dost peněz a já už nechci platit. Přišlo nařízení, že se nemají kritizovat rozhodčí,“ zopakoval Rada. „Samozřejmě trenéři se kritizují, hráči taky… Vydali prohlášení, já to respektuji. Samozřejmě může se říkat, že tak to viděl náš hráč, že to bude vždy neobjektivní. Pro mě je to slovíčkaření: bylo to málo, hodně, středně? To neberu, buď (faul) je, anebo není.“

Dukla v té chvíli po bláznivé úvodní čtvrthodině, v níž padly tři góly, vedla 2:1. „Mohli jsme se dostat do výhodnější pozice,“ litoval Rada.

⚽ Pražané se v nastavení první půle dožadovali penalty, ta se však i po konzultaci s VARem nezahrávala. ❌ #chanceliga https://t.co/TlHozpUAhm — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 27, 2025

A ještě víc chyby v závěru, která jeho celek stála vítězství. Po dlouhém výkopu brankáře Trmala se balon rychle dostal za obranu na Abdallaha Gninga, který pohotově zakončil. Paradoxně až jako šestý střídající hráč domácích; Teplice mohly extra náhradníka využít díky novému pravidlu, že při zranění hlavy se počet střídání smí o jedno zvýšit. A kvůli takovým potížím odstoupil Bílek.

„Všechno to je trošku proti nám,“ posteskl si kouč pražského týmu, který je v tabulce třetí od konce. „Uskákali jsme plno hlavičkových soubojů a jediné zaváhání nás stojí dva body. Blbě jsme odcouvali, nechali balon dopadnout, Gning je šikovný. Jsem zklamaný. Nebyla to situace, která by se nedala zvládnout, ačkoli Teplice mají závěry silné.“

Zato ty v podání Dukly, které na Stínadlech během zápasu vypadl kvůli svalovému zranění matador Vondrášek, vypadají naopak chatrně. „Ubíjející je, že góly dostáváme v 90. minutě, to stejné s Ostravou. Ztratili jsme čtyři body. Góly v koncovkách padají, je smutné, že na naší stranu.“

Jan Peterka smutní po zápase.

Situace klubu z Julisky už je kritická, Slovácko jako nejbližší konkurent se vzdálilo na osm bodů, ve hře jich je ve skupině o udržení už jen 12.

„V základní části by byl bod z Teplic příjemný, teď nic neřeší. Ale to není jen tento zápas… Taky domácí s Teplicemi, Karvinou, Ostravou, to byly větší ztráty. I když i tato bolí. Vyhrát, odstup na Slovácko by byl šestibodový.“

Není a výhled vypadá barážově.

„Herně jsme se zvedli, v Teplicích jsme dobře kombinovali. V zimě jsme se posílili, ale troufnu si říct, že pozdě. Pourzitidis, Čermák, Mikuš, Svozil, Mosquera, Milla, oživil se Hora… Přijít už na podzim, máme o čtyři pět bodů víc a situace už by byla jiná. Zaspali jsme, musíme to doválčit do konce. Věřím, že do šťastného.“