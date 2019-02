Mráz a sníh, ale fotbal hlásí jarní výkop: zastaví někdo Slavii?

1 Co přinese nadstavba?

Určitě napětí, dramata, vyšší než průměrné návštěvy a zápasy nadstandardní úrovně. Budou mít kouzlo, zápletku s osudovým rozuzlením. Poprvé v historii neskončí liga po 30. kole, bude ještě pár týdnů pokračovat a přibude 42 utkání. Tabulka se rozdělí na tři části, přičemž ta první, šestičlenná, si to v dodatečné fázi rozdá o titul. Střední, čtyřčlenná pasáž nabízí speciální bonus: ten nejlepší z ní může zabojovat o Evropskou ligu. Poslední šestici čekají záchranné práce. Šestnáctý tým sestupuje, další dva nejhorší si musí přežití zajistit v baráži s druhou ligou.

2 Titul = formalita. Nebo ne?

Zdánlivě ano, protože Slavia vede ligu o čtyři body, v závěru podzimu vypadala suverénně, přes zimu neprodávala, naopak posílila. Potřebuje však ustát přetlak, který vznikl. Na dvě místa ve středu obrany se tlačí pět vyrovnaných stoperů, nabito je i v záloze a do útoku ještě klub láká čahouna Doležala z Jablonce. Kam s talentem Matouškem? S nováčky Králem a Masopustem? S drahými letními posilami Balutou a Olayinkou? Na první pohled příjemné starosti, Slavia je ovšem potřebuje vyřešit.

VIDEO: Zímní příprava se vydařila, pochvaluje si před jarní sezonou Trpišovský

3 Jak Plzeň nahradí Krmenčíka?

Velmi složitě. Michael Krmenčík je bijec, tank, ranař a také pracant, v plzeňské kabině patří do jádra patriotů. Po těžkém zranění kolena na jaře hrát nebude. Už na podzim to byla velká ztráta, Plzeň nastřílela jen 29 gólů. Teď má dvě možnosti, jak díru po Krmenčíkovi zacelit: vysokého tvrďáka Chorého a elegantnějšího Beauguela. „Ofenzivu musíme zlepšit,“ uvědomuje si kouč Pavel Vrba. Jinak ztráta na Slavii dohnat nepůjde.

4 Zvedne se Sparta?

Garance není žádná, byť si trenér Zdeněk Ščasný chválí: „Po dlouhé době mám pocit, že se dává dohromady dobrá parta.“ Sparta vyhrála všechny přípravné zápasy, zamávala šesti cizincům a výrazně počeštila kabinu, což fanoušky potěšilo. Nový šéf Tomáš Rosický vytyčil zásady: víc domácích hráčů, víc odchovanců, víc sparťanského srdce. Léčba bude chtít trpělivost a ideálně i zkušeného režiséra Bořka Dočkala. Kdyby jeho návrat z Číny klapl, bude mít Sparta slušný trumf a také nového kapitána. Ale dohoda je zatím daleko.

VIDEO: Sparta bude mít pět kapitánů, oznámil trenér Ščasný

5 Překoná Kolja rekord?

Zatím jen třikrát v historii samostatné ligy se nejlepší střelec přehoupl přes dvacetigólovou hranici. Druláka (1996), Lokvence (2000) a Lafatu (2012) může letos napodobit Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi. Po podzimu je na čísle 18, takže klidně může stanovit nový rekord. Dosud nejvíc gólů (25) zapsal David Lafata. „Když jsem do české ligy odcházel, moji blízcí se divili. A teď jsou rádi, že mi to vychází,“ říká ruský bohatýr s přezdívkou Kolja.

6 Ustojí Jablonec výprodej?

Legrace to nebude, protože zasněženým městem se přehnala fotbalová kalamita. Majitel Pelta má kvůli svému dotačnímu skandálu horší vyjednávací pozici u sponzorů, hlavně však přišel o důležité hráče. Hanousek je ve Spartě, Masopust ve Slavii, Trávník léčí operované koleno a Lischkovi našli srdeční vadu. Co by se asi stalo, kdyby si ještě Slavia půjčila nejlepšího střelce Doležala?

7 Poslední Barošova mise?

V sedmatřiceti už moc útočníků po ligových trávnících neběhá, ale Milana Baroše pořád něco žene. Kromě ambicí Baníku, který se hřeje na třetím místě, hlavně radost z fotbalu. „Dokud budu zdravý a bude mě to bavit, budu hrát,“ vzkazuje ostravský nezmar. Takže do léta? Nebo přidá další sezonu?

8 Restartuje se Kozák?

Býval reprezentantem i nejlepším střelcem Evropské ligy. Jenže v posledních letech útočníka Libora Kozáka drtily vážné zdravotní problémy. Ztratil sílu i sebevědomí, před třicítkou se chce vydrápat zpět v Liberci, kterému dal přednost před konkurenčním Jabloncem. „Vyžaduju po sobě maximum. A věřím v návrat do reprezentace,“ vyhlásil odvážně.

9 Zlínské dilema. Kudy kam?

Pod trenérem Bílkem na podzim rozkvetl, protlačil se do první šestky. Jenže Bílka zlákal kazašský národní tým. Zlín zvolil překvapivou náhradu, Romana Pivarníka. Jako by zkoušel všechny možné trenérské typy: před Bílkem, který s hráči jedná kamarádsky, sázel na rasa Petrželu. Ještě předtím na hloubavého Páníka. Teď je na scéně přísný Pivarník. Uspěje?

10 Přežije Dukla?

Bude to mít pekelně těžké. Do jara vystartuje jako nejhorší tým, navíc s přetěžkým losem: dnes večer Baník, pak Sparta. Naději může Dukle dát, že přímo padá jen poslední tým tabulky. „V přípravě jsme ukázali, že mužstvo je hladovější,“ věří trenér Roman Skuhravý. Už dnešek naznačí, jestli se trefil. Fotbalové jaro právě začíná!