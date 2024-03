Fotbalová liga nabízí audiovizuální práva ve třech různých oblastech

Ligová fotbalová asociace vyhlásila výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech oblastech na dobu následujících tří až pěti sezon. Asociace, která řídí české profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 12. dubna. V pátek 22. března je uzávěrka přihlášek do tendru na nového titulárního partnera první ligy. Jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena.