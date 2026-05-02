Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

1 Slavia a titul. Je hotovo?
Matematicky není a nebude ani po prvním kole nadstavby, ať se stane cokoli. Ale osm bodů náskoku? To je hodně. Aby se ještě sparťané chytili, musela by Slavia prohrát v sobotu v Liberci a pak selhat i v derby, které se v Edenu hraje příští sobotu.
Kdyby měla po dvou zápasech nulu a Sparta naopak urvala šest bodů, ještě by se mohlo leccos zamotat. Jenže jaká je šance, že se zrovna tenhle scénář naplní?
Mizivá, což vám napoví i kurzy sázkových kanceláří.
Na titul pro slávisty si už ani nevsadíte, tak nízko hodnota klesla. A kdo by uvěřil, že Sparta nakonec obří ztrátu ještě stáhne, tomu by se vklad zhodnotil třicetinásobně. I takové zázraky už se staly, ale čas hraje proti. Kdyby Slavia náskok prošustrovala, byla by to možná největší senzace v historii samostatné ligy.