Chance Liga 2025/2026

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

David Čermák
  9:00
Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod ní, kde jde o poháry. V prostřední skupině, kde se zdánlivě nehraje o nic. A také na chvostu.
Část 1/5

1 Slavia a titul. Je hotovo?

Matematicky není a nebude ani po prvním kole nadstavby, ať se stane cokoli. Ale osm bodů náskoku? To je hodně. Aby se ještě sparťané chytili, musela by Slavia prohrát v sobotu v Liberci a pak selhat i v derby, které se v Edenu hraje příští sobotu.

Kdyby měla po dvou zápasech nulu a Sparta naopak urvala šest bodů, ještě by se mohlo leccos zamotat. Jenže jaká je šance, že se zrovna tenhle scénář naplní?

Mizivá, což vám napoví i kurzy sázkových kanceláří.

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Na titul pro slávisty si už ani nevsadíte, tak nízko hodnota klesla. A kdo by uvěřil, že Sparta nakonec obří ztrátu ještě stáhne, tomu by se vklad zhodnotil třicetinásobně. I takové zázraky už se staly, ale čas hraje proti. Kdyby Slavia náskok prošustrovala, byla by to možná největší senzace v historii samostatné ligy.



Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků...

Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou...

2. května 2026

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým" týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

William ‚Fatty’ Foulke na dobové fotografii z roku 1901 jako brankář Sheffieldu...

Doma v Anglii mu říkali všelijak. Třeba Fatty čili tlusťoch. Ale taky Kolos, což zní mnohem důstojněji. Na chlapíka jménem William Foulke vlastně sedělo obojí. Fanoušci se mu kvůli mohutnému břichu...

1. května 2026

Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.

1. května 2026

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Stěhování do Londýna si před rokem v červenci vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West Hamu....

1. května 2026  9:38

Horníček pomohl Braze na úvod semifinále Evropské ligy k výhře, slavil i Nottingham

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. Nottingham díky gólu z penalty zvítězil v duelu anglických týmů nad Aston...

30. dubna 2026  23:40

Nejrychlejší gól v historii. Crystal Palace první semifinále vyhrál, uspělo i Vallecano

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu do sítě Šachtaru Doněck v semifinále...

Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano,...

30. dubna 2026  23:33

Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru.

30. dubna 2026  22:37,  aktualizováno  22:55

