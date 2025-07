Za co má sudí nařídit penaltu? Šéf komise rozhodčích vysvětluje hru rukou

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) novinku, kterou dlouhodobě využívají rozhodčí například v ragby, ukázala na nedávném mistrovství světa klubů.

V pěti zápasech jara ji zkoušeli v německé bundeslize a v Anglii při zápasech Ligového poháru. Kdy dojde k testům v české lize, zatím není jasné.

„Nejde říct, že to vyjde už na podzim, nebo případně na jaře. Důležité je ozvučení na stadionech. Ale snažíme se k tomu směřovat, pro mistrovství světa klubů to FIFA chystala rok,“ podotkl Bárta.

Šéf fotbalové ligy Tomáš Bárta mluví s novináři v centrále VAR v pražské Michli.

„My jako komise rozhodčích to podporujeme, myslíme si, že je to fajn. V okamžiku, kdy se to LFA podaří zajistit technicky, tak jsme připraveni do toho jít,“ poznamenal předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

Rozhodčí jsou v českém fotbale často víc sledovaní než hráči a trenéři. „Po našem zvolení do vedení asociace byla komise rozhodčích velkým tématem,“ přiznává i nový šéf fotbalové asociace David Trunda.

V čele komise pokračuje Libor Kovařík, místopředseda Antonín Kordula i členové Kryštof Mencl s Janem Stejskalem, někdejším reprezentačním gólmanem. Novou členkou je Olga Poživilová, bývalá mezinárodní sudí.

Na návrh předsedy asociace Trundy má svou pozici v komisi právě i Bárta, výkonný ředitel LFA.

Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík v centrále VAR v pražské Michli.

„Měli jsme hodně schůzek a bavili jsme se o tom, že koncepci rozvoje rozhodčích chceme uchopit jiným způsobem. Cílem je zprofesionalizovat rozhodčí,“ zdůraznil Trunda na pátečním semináři pro novináře.

Pro nadcházející ročník se listina pro profesionální soutěže změnila jen nepatrně. Z výkonnostních důvodů byl vyřazen Petr Hocek, pískat profesionální soutěže nebude ani Michael Kvítek, který však zůstává jako videoasistent, a Ondřej Cieslar. Ten však má šanci se vrátit.

Novými hlavními sudími na listině jsou Simon Vejtasa a Jakub Wulkan.

Před novou sezonou došlo k úpravě některých pravidel. Jde o nepřiměřeně dlouhé držení míče brankářem, nechtěný dvojí dotyk u hráče provádějícího pokutový kop, upřesnění, kterému týmu připadne balon při tzv. „míči rozhodčího“., či nechtěný dotyk míče, když je ještě ve hře.

Nově je upravena činnost podavačů míčů, kteří nesmí podat míč hráčům. Výjimkou je možnost dát ho gólmanovi při odkopu od brány. Hráči si míče k rozehrání budou brát ze čtrnácti kuželů rozmístěných kolem hřiště.

Pokud míč hráčům podá trenér u postranní čáry, sudí zváží, jestli nedošlo k tzv. k pokusu o rychlé navázání hry. „Cílem je fér přístup k oběma týmům a nesmí dojít ke zjevné výhodě pro útočící tým,“ vysvětlil předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

VAR pod drobnohledem

Ve 128 utkáních v jarní části první ligy nastalo 46 intervencí videoasistentů, čili to, že VAR doporučil sudímu na hřišti změnu verdiktu. Na utkání to vychází 0,36 intervence. Například Liga mistrů měla průměr 0,39 intervence na zápas.

„Po rozhodčích pořád chceme minimum zásahů s maximálním efektem,“ zdůraznil Kovařík. „Ale nejdůležitější pro nás je, aby konečné rozhodnutí bylo správné.“

Jedenáctkrát doporučil VAR červenou kartu, v devíti případech šlo o nařízení pokutového kopu, v osmnácti případech šlo o nesprávně posouzený ofsajd a v devíti případech o přestupky před brankou.

Kalibrovaná čára při dosažení gólu byla v akci dvaašedesátkrát. Dvanáctkrát kvůli ofsajdu gól neplatil, opačně to bylo v pěti případech. Jednou VAR odvolal červenou kartu, protože předtím došlo k ofsajdu.

Průměrná vzdálenost chyby pomezního při posuzování ofsajdu byla 23 centimetrů, nejmenší vzdálenost pět centimetrů a nejvyšší 90 centimetrů. To se stalo v zápase Slavie v Jablonci v 34. kole při gólu Kušeje.

Platí, že videoasistent by měl doporučit změnu verdiktu jen při zjevné chybě či přehlédnutí závažného přestupku. „Když tam hledá pochybení dvě minuty, tak to je přece špatně,“ poznamenal Kovařík. „Samozřejmě, tahle situace může nastat, pokud nemůže najít vhodný záběr. Máme šestnáct kamer a někdy je to i o šikovnosti operátora a videoasistenta.“

Kontakt není automaticky faul

Pokud na doporučení VAR nařídí sudí pokutový kop, televizní diváky by měl přesvědčit první záběr, že intervence je správná.

Sudí i videoasistenti by se měli řídit i dalšími pokyny. Například kontakt mezi hráči není automaticky penalta. Pokud má sudí na hřišti o přestupku pochybnosti, pokutový kop by nařídit neměl. Posuzování tzv. soft penalty je pro VAR složité.

Rozhodčí na hřišti do sluchátek videoasistentovi říká, co viděl, a neměl by ho přesvědčovat o správnosti svého verdiktu.

Jak posuzovat hru rukou

Asi nejsložitější pravidlo pro fanoušky, hráče i samotné sudí je posuzování hry rukou v pokutovém území.

Existují tři kategorie přestupků hry rukou: úmyslná ruka, neúmyslná ruka v nepřirozené poloze, neúmyslná ruka hráče, který bezprostředně poté dosáhl branky.

Než se sudí rozhodne penaltu za hraní rukou odpískat, musí zohlednit několik aspektů.

Zda byla ruka v přirozené poloze odpovídající pohybu těla.

Zda se jednalo o pohyb ruky směrem k míči, nebo od něj.

Z jaké vzdálenosti míč hráče do ruky zasáhl.

Zda měl hráč snahu a možnost kontaktu ruky s míčem předejít.

Zda hráč nepřirozeně zvětšil prostor těla.

Zda se jednalo o střelu na bránu.

Právě při střele na bránu posuzuje sudí situace přísněji. Pokud ji hráč má od těla, byť v přirozené poloze, je to pokutový kop. Když jde například o centr a ruka je od těla a zároveň v přirozené poloze, nejedná se o pokutový kop.

Hra rukou není přestupek, pokud ji má hráč u těla, pokud padá nebo vstává ze země, přičemž ruku použije při podpírání, pokud si chrání obličej či jinou choulostivou část těla, pokud ho neočekávaně nastřelí spoluhráč, případně si ruku nastřelí sám.