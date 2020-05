Další tréninkové duely: Sparta deklasovala Jihlavu, vyhrála i Ostrava

Sparťanští fotbalisté se utkali se soupeřem poprvé od 8. března, kdy remizovali 1:1 v derby se Slavií. Následně sportovní dění v republice přerušila pandemie koronaviru a vládní opatření, která dlouho umožňovala pouze individuální trénink.

Od 20. dubna se profesionální celky mohly vrátit ke společné přípravě v omezené formě (po skupinkách, bez soubojů), od 11. května už naplno. Uvolnění nařízení zároveň umožnilo přípravné duely.

„Jsem rád, že jsme si po dlouhé době zahráli,“ prohlásil pro klubový web záložník Bořek Dočkal. Sparťanský kapitán v prvním duelu otevřel skóre z penalty, pak svěřenci trenéra Václava Kotala nastříleli dalších pět branek.



Ve druhém tréninkovém mači se prosadili čtyřikrát.

Přišli ale ofenzivního záložníka Graiciara, který si přivodil zlomeninu klíční kosti.

„Přestávka byla strašně dlouhá, i na hře bylo vidět dost nedostatků, technických chyb. Je potřeba, abychom se do toho zpátky dostali co nejrychleji, abychom zase měli ten komfort při pohybu na trávníku. Nebude to nic snadného,“ uvedl Kotal.



„Dopředu to od nás bylo zajímavé, na obraně musíme pracovat, lepší týmy by nás dokázaly potrestat,“ pokračoval. Kouč Sparty uvedl, že u svého mužstva neviděl problém ve vytrvalosti, ale že vzhledem k dlouhé pauze pochopitelně scházela herní kondice.



„Žádná únava na hráčích není znát, to nebude problém. Chybí ale herní kondice, návyky a automatismy, které potřebujete, ty zatím postrádáme,“ pravil.



Za zavřenými dveřmi stadionu ve Vítkovicích proběhl třetí přípravný duel dne a vítězství v něm slavili fotbalisté Baníku díky trefám Patrizia Stronatiho a Tomáše Smoly.

“Jsem rád, že máme za sebou první zápasovou zkušenost po dlouhé době. Zatím jsme absolvovali jeden plnohodnotný trénink na velkém hřišti, pak přijdete do zápasu a stejně zjistíte, že to je úplně něco jiného,“ ohodnotil duel na stránkách Ostravy kouč Luboš Kozel.

„Kdybych měl hodnotit vlastní výkon, což ještě nechci, tak bych spokojen nebyl, protože to bylo málo. Ale to dnes nebyl úplně ten hlavní cíl. Jsem rád, že jsme to sehráli a že si pomalu zase zvykáme na velké hřiště,” dodal.



První zápas po karanténě sehráli v pondělí fotbalisté Bohemians, kteří v duelu hraném netradičně na 2x50 minut porazili Chrudim.