Podzim, na který se fakt nezapomene. Deset událostí ve fotbalové lize

Destrukční derby

Strkanice kapitána Slavie Jan Bořila s Lukášem Haraslínem

Že se Sparta se Slavií budou přetahovat o titul, to je skoro jistota. Že by se přiřítil na jaře zezadu někdo další, to nečekejte. O to výbušnější bude derby, které je na programu začátkem března. Zvlášť když se oba týmy utkají i na konci února v pohárovém čtvrtfinále.

Sotva ovšem nábojem překoná derby z letošního září. Tedy doufejme, protože tehdy to rivalové krutě přepískli. V Edenu se hrálo jen sedmatřicet minut čistého času, zápas rozsekalo čtyřicet faulů, rozhodčí Szikszay emoce nezvládal korigovat. Možná se vám časem vykouří z hlavy, že derby skončilo remízou 1:1, zato boxerská vložka kapitánů Krejčího a Bořila v paměti zůstane. Takhle už prosím ne, pánové!