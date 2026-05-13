Chance Liga 2025/2026

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

  15:41
Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na konci prohrál 2:4, když poslední dva góly dostal při vlastní přesilovce, nad tím zůstával rozum stát nejen jemu.
Zlínský trenér Bronislav Červenka | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Co jsme předvedli ve druhém poločase, bylo katastrofální,“ shrnul Červenka nevídaný kolaps mužstva po pauze.

Hodnocení na tiskové konference začal více než dvouminutovým monologem, stanice Oneplay Sport musela některá jeho slova vypípat, aby se snad mládež u obrazovek nad expresivními výrazy nepohoršovala.

„Jsem nas...,“ sdělil Červenka dvakrát do kamer, když mluvil o náhradnících.

Ještě půl hodiny po zápase v něm bublal vztek. Ani ne tak z výsledku, ale způsobu, jakým tým přetvořil nadějně se vyvíjející utkání ve zlínský horor a teplický happy end, díky němuž se Severočeši definitivně zachránili v lize.

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

„Nejde být jako den a noc,“ tepal do mužstva, které se během poločasové přestávky změnilo k nepoznání. „Od začátku druhé půlky si někteří hráči začali myslet, že Teplice jsou jenom sparingpartneři a ne plnohodnotný soupeř. Pak to podle toho vypadalo,“ hřímal Červenka, aniž je jmenoval. „Oni dobře ví, kteří to byli.“

Vyčítal jim nezodpovědnost, laxní přístup, odfláklé přihrávky, nakopávané míče... Když hosté v 54. minutě smazali dvougólové manko, sáhl Červenka ke trojnásobnému střídání, které se ale zcela minulo účinkem.

„Jakým způsobem vstoupili náhradníci do zápasu, to se nedá hodnotit vůbec. Než aby ho zvedli, hodili ho dolů. Jejich přínos pro tým byl minus padesát procent,“ hněval se Červenka na kvintet Kopečný, Nombil, Kanu, Pešek, Kalabiška.

To nejhorší ale mělo teprve přijít. Když teplický Nyarko uviděl v 72. minutě za drsný šlapák na kotník Kopečného červenou kartu, dostal Zlín šanci zápas v početní výhodě přece jen vyhrát. Jenže se stal opak a dvakrát v závěrečných deseti minutách inkasoval.

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

„Že dostaneme dva góly proti deseti, je neodpustitelné,“ láteřil Červenka a při hodnocení druhé půle si nebral servítky: „Tohle nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nevzpamatujeme, nemáme tady co dělat.“

Zmínka, jestli výkon mužstva mohl ovlivnit fakt, že už měl záchranu dávno v kapse, pod kotlem jeho hněvu jen přitopila. „Jasně jsme si řekli, že hrajeme do konce sezony. Ve druhém poločase jsme shodili všechno, čeho jsme dosáhli, když jsme se rvali o každý bod.“

Omluví se Zlín na hřišti poslední Ostravy?

Úterní fiasko může mít pro některé hráče nepříjemné důsledky. „Každý hraje o svoji budoucnost. A jestli si někdo myslí, že se nemusí bojovat, důsledně pracovat od první do poslední minuty, tak je na omylu a takoví hráči tady nebudou. Nechceme je a jedno, jestli tady budu já, nebo jiný trenér.“

Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar

Už v úterý večer přitom myslel na sobotní duel na hřišti poslední Ostravy, která hraje o prvoligové bytí, a kde Zlín na začátku března po hanebném výkonu rupl 2:6.

„Teď pojedeme na Baník a budeme zase ustrašení?“ ptal se Červenka sám sebe. Každopádně dojem, který jeho výběr v sobotu večer ve Vítkovicích zanechá, bude zajímat nejen jeho.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání.

Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po...

13. května 2026  14:57

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

