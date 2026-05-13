„Co jsme předvedli ve druhém poločase, bylo katastrofální,“ shrnul Červenka nevídaný kolaps mužstva po pauze.
Hodnocení na tiskové konference začal více než dvouminutovým monologem, stanice Oneplay Sport musela některá jeho slova vypípat, aby se snad mládež u obrazovek nad expresivními výrazy nepohoršovala.
„Jsem nas...,“ sdělil Červenka dvakrát do kamer, když mluvil o náhradnících.
Ještě půl hodiny po zápase v něm bublal vztek. Ani ne tak z výsledku, ale způsobu, jakým tým přetvořil nadějně se vyvíjející utkání ve zlínský horor a teplický happy end, díky němuž se Severočeši definitivně zachránili v lize.
„Nejde být jako den a noc,“ tepal do mužstva, které se během poločasové přestávky změnilo k nepoznání. „Od začátku druhé půlky si někteří hráči začali myslet, že Teplice jsou jenom sparingpartneři a ne plnohodnotný soupeř. Pak to podle toho vypadalo,“ hřímal Červenka, aniž je jmenoval. „Oni dobře ví, kteří to byli.“
Vyčítal jim nezodpovědnost, laxní přístup, odfláklé přihrávky, nakopávané míče... Když hosté v 54. minutě smazali dvougólové manko, sáhl Červenka ke trojnásobnému střídání, které se ale zcela minulo účinkem.
„Jakým způsobem vstoupili náhradníci do zápasu, to se nedá hodnotit vůbec. Než aby ho zvedli, hodili ho dolů. Jejich přínos pro tým byl minus padesát procent,“ hněval se Červenka na kvintet Kopečný, Nombil, Kanu, Pešek, Kalabiška.
To nejhorší ale mělo teprve přijít. Když teplický Nyarko uviděl v 72. minutě za drsný šlapák na kotník Kopečného červenou kartu, dostal Zlín šanci zápas v početní výhodě přece jen vyhrát. Jenže se stal opak a dvakrát v závěrečných deseti minutách inkasoval.
„Že dostaneme dva góly proti deseti, je neodpustitelné,“ láteřil Červenka a při hodnocení druhé půle si nebral servítky: „Tohle nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nevzpamatujeme, nemáme tady co dělat.“
Zmínka, jestli výkon mužstva mohl ovlivnit fakt, že už měl záchranu dávno v kapse, pod kotlem jeho hněvu jen přitopila. „Jasně jsme si řekli, že hrajeme do konce sezony. Ve druhém poločase jsme shodili všechno, čeho jsme dosáhli, když jsme se rvali o každý bod.“
Omluví se Zlín na hřišti poslední Ostravy?
Úterní fiasko může mít pro některé hráče nepříjemné důsledky. „Každý hraje o svoji budoucnost. A jestli si někdo myslí, že se nemusí bojovat, důsledně pracovat od první do poslední minuty, tak je na omylu a takoví hráči tady nebudou. Nechceme je a jedno, jestli tady budu já, nebo jiný trenér.“
Už v úterý večer přitom myslel na sobotní duel na hřišti poslední Ostravy, která hraje o prvoligové bytí, a kde Zlín na začátku března po hanebném výkonu rupl 2:6.
„Teď pojedeme na Baník a budeme zase ustrašení?“ ptal se Červenka sám sebe. Každopádně dojem, který jeho výběr v sobotu večer ve Vítkovicích zanechá, bude zajímat nejen jeho.