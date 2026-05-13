S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

„Musíme absolutně ocenit, že se s námi v týdnu vydali do Zlína. Jsem rád, že jsme čtyři fanoušky, kteří dorazili, uspokojili vítězným pokřikem,“ blažilo slovenského kouče. „Budu v klubu navrhovat, aby dostali celoživotní permanentky.“
V úterý šlo o zápas plný příběhů a ještě v jednom figuroval, byť na dálku, fanoušek. Na převratu z 0:2 se podílel útočník Matěj Náprstek jedním gólem, svým prvním za Teplice. A když vstřelí ještě jeden, příznivec David Scholz si připraví koště a kýbl; po zimním příchodu Náprstka totiž napsal na síti X, že jestli „tenhle frajer dá aspoň dva góly, uklidím celej stadion“.
Další příběh? Dva góly v oslabení po vyloučení Nyarka za stavu 2:2. Pro Teplice bombastický počin, pro Zlín kolosální ostuda.
Teplice vystaví před Duklou formuli 4
Sobotní domácí utkání Teplic proti Dukle Praha nabídne ve fanzóně na umělé trávě vedle Stínadel pořádnou dávku adrenalinu. Hlavním lákadlem bude vystavený formulový monopost F4 Tatuus T-421. O něm a jeho ovládání i závodění bude vyprávět účastník středoevropského šampionátu F4 Jan Rieger. Další atrakcí bude profesionální závodní simulátor, na kterém trénují skuteční závodníci. O něm bude povídat další účastník středoevropského šampionátu František Němec.
„Myslím, že to je naprostý unikát, o to víc jsme šťastní,“ zářil Frťala, jehož skláři už nemůžou spadnout do baráže, neboť mají šestibodový polštář na Slovácko a lepší postavení po základní části ligy.
„Záchrana je obrovská úleva, zvlášť po takovém utkání. Vstup jsme měli strašidelný, udělali jsme triviální chyby a já měl myšlenky do sestavy sáhnout. Ale když se podařilo snížit na 1:2, střídání jsem odložil na přestávku,“ prozradil Frťala; Zlín vedl už za první dvacetiminutovku o dvě branky. O otočku se zasloužili Daniel Mareček, Náprstek, Radosta a Pulkrab po sólu.
„Po vyloučení to bývá zrádné. Někdy se tým zhroutí, nás to dalo dohromady a využili jsme dvě situace. Hlavně první byla fantastická, u Pulkyho se divíme, kde v sobě našel tolik sil,“ uklonil se trenér před útočníkovým sprintem.
Kdyby Teplice prohrály, v posledních dvou kolech by se ještě stresovaly. I proto měl Frťala o pauze důrazný proslov. „Někdy chcete tým uklidnit, ale já mám zkušenost, že nás probouzí zvýšený hlas. I když je to rizikové pro tu moji hercnu,“ obával se o svoje srdce. „Jsem šťastný, že jsme dokázali zvednout hlavu.“
S hlavou nahoře chtějí skláři sezonu i dohrát, v sobotu hostí sestupem ohroženou Duklu, loučí se v Mladé Boleslavi. „Soutěž nekončí, hlava by neměla být lehkovážná. Chceme zápasy zvládnout,“ apeloval Frťala. „Sestava nebude totožná, ať už kvůli vyloučení nebo po individuálních výkonech. Ale nic vypustit nechceme, ani náhodou!“
Konec nerváku. Radosta odpálil radost Teplic
Vítěznou trefou v záchranářské bitvě ve Zlíně radost sklářů stylově odpálil Matěj Radosta. „Všem ta výhra udělala velkou radost, takže si to teď asi trošku oslavíme,“ usmíval se záložník po úterní výhře 4:2, která definitivně zahnala hrozbu pádu do baráže.
Přitom po bídném vstupu do zápasu to spíš vypadalo, že se Teplice budou ještě nějakou dobu nervovat. Za 19 minut ztrácely 0:2! „Bylo to frustrující, i v kabině to zaznělo. Je to velká rána hned takhle na začátku, je těžké se z toho zvednout. My jsme to dokázali, za to můžeme být rádi, ale tohle se nesmí opakovat,“ nechápal teplický zkrat pětadvacetiletý halfbek.
Když Daniel Mareček s Náprstkem dorovnali skóre, přišla další rána, po červeném skluzu byl vyloučen Nyarko a Teplice dohrávaly poslední dvacetiminutovku v deseti. „Já ale přesto věřil, že to můžeme otočit. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, Zlín jsme trochu zastrašili. Osobně jsem cítil, že i přes tu červenou kartu máme šanci, a jsem rád za to, jak jsme závěr zvládli. Je to pro nás velké zadostiučinění, že se to povedlo i v oslabení.“
Právě Radosta devět minut před koncem zařídil vítěznou trefu a dokonal obrat sklářů. „Pulky skvěle trefil centr, já to na zadní tyči zavíral, což je úkol halfbeka. Být tam pokaždé, ať tam míč přijde, nebo ne. A teď to tam přišlo perfektně,“ popisoval svůj zásah, který odšpuntoval teplickou euforii. V nastavení ještě přidal pojistku Pulkrab.
„Asi se ukázal náš větší chtíč a možná i lepší kondice, protože jsme do výpadů hodně chodili. Cítil jsem, že může padnout ještě další gól, šance jsme měli. A vydali jsme ze sebe všechno. Každý, kdo byl na hřišti, chtěl zápas vyhrát a odčinit ten hrozný vstup.“
Povedlo se, Teplice porazily Zlín poprvé v sezoně a poslední dvě kola skupiny o záchranu už mohou odehrát v klidu. Ale vypouštět ligový finiš nebudou. „Všichni chtějí hrát do konce, fotbal je to, co nás baví. A zvlášť v těchto zápasech, kdy třeba opadne trochu ten tlak. V tu chvíli si to ten hráč užije ještě víc,“ těší se Radosta na poslední dvě bitvy. V sobotu doma Teplice vyzvou předposlední Duklu, sezonu zakončí týden nato v Mladé Boleslavi. „Naše motivace bude pořád stejná. Chceme ukázat fanouškům hezký fotbal a udělat dobré výsledky.“