Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  14:57
Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po velkolepém obratu glorifikoval.
Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání.

Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Tomáš Poznar (Zlín) slaví gól v 19. minutě utkání proti Teplicím.
Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.
Lukáš Mareček (Teplice) během zápasu se Zlínem.
Kapitán Tomáš Poznar slaví se spoluhráči druhý gól Zlína v 19. minutě utkání...
9 fotografií

„Musíme absolutně ocenit, že se s námi v týdnu vydali do Zlína. Jsem rád, že jsme čtyři fanoušky, kteří dorazili, uspokojili vítězným pokřikem,“ blažilo slovenského kouče. „Budu v klubu navrhovat, aby dostali celoživotní permanentky.“

V úterý šlo o zápas plný příběhů a ještě v jednom figuroval, byť na dálku, fanoušek. Na převratu z 0:2 se podílel útočník Matěj Náprstek jedním gólem, svým prvním za Teplice. A když vstřelí ještě jeden, příznivec David Scholz si připraví koště a kýbl; po zimním příchodu Náprstka totiž napsal na síti X, že jestli „tenhle frajer dá aspoň dva góly, uklidím celej stadion“.

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

Další příběh? Dva góly v oslabení po vyloučení Nyarka za stavu 2:2. Pro Teplice bombastický počin, pro Zlín kolosální ostuda.

Teplice vystaví před Duklou formuli 4

Sobotní domácí utkání Teplic proti Dukle Praha nabídne ve fanzóně na umělé trávě vedle Stínadel pořádnou dávku adrenalinu. Hlavním lákadlem bude vystavený formulový monopost F4 Tatuus T-421. O něm a jeho ovládání i závodění bude vyprávět účastník středoevropského šampionátu F4 Jan Rieger. Další atrakcí bude profesionální závodní simulátor, na kterém trénují skuteční závodníci. O něm bude povídat další účastník středoevropského šampionátu František Němec.

„Myslím, že to je naprostý unikát, o to víc jsme šťastní,“ zářil Frťala, jehož skláři už nemůžou spadnout do baráže, neboť mají šestibodový polštář na Slovácko a lepší postavení po základní části ligy.

„Záchrana je obrovská úleva, zvlášť po takovém utkání. Vstup jsme měli strašidelný, udělali jsme triviální chyby a já měl myšlenky do sestavy sáhnout. Ale když se podařilo snížit na 1:2, střídání jsem odložil na přestávku,“ prozradil Frťala; Zlín vedl už za první dvacetiminutovku o dvě branky. O otočku se zasloužili Daniel Mareček, Náprstek, Radosta a Pulkrab po sólu.

„Po vyloučení to bývá zrádné. Někdy se tým zhroutí, nás to dalo dohromady a využili jsme dvě situace. Hlavně první byla fantastická, u Pulkyho se divíme, kde v sobě našel tolik sil,“ uklonil se trenér před útočníkovým sprintem.

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Kdyby Teplice prohrály, v posledních dvou kolech by se ještě stresovaly. I proto měl Frťala o pauze důrazný proslov. „Někdy chcete tým uklidnit, ale já mám zkušenost, že nás probouzí zvýšený hlas. I když je to rizikové pro tu moji hercnu,“ obával se o svoje srdce. „Jsem šťastný, že jsme dokázali zvednout hlavu.“

S hlavou nahoře chtějí skláři sezonu i dohrát, v sobotu hostí sestupem ohroženou Duklu, loučí se v Mladé Boleslavi. „Soutěž nekončí, hlava by neměla být lehkovážná. Chceme zápasy zvládnout,“ apeloval Frťala. „Sestava nebude totožná, ať už kvůli vyloučení nebo po individuálních výkonech. Ale nic vypustit nechceme, ani náhodou!“

Konec nerváku. Radosta odpálil radost Teplic

Vítěznou trefou v záchranářské bitvě ve Zlíně radost sklářů stylově odpálil Matěj Radosta. „Všem ta výhra udělala velkou radost, takže si to teď asi trošku oslavíme,“ usmíval se záložník po úterní výhře 4:2, která definitivně zahnala hrozbu pádu do baráže.

Přitom po bídném vstupu do zápasu to spíš vypadalo, že se Teplice budou ještě nějakou dobu nervovat. Za 19 minut ztrácely 0:2! „Bylo to frustrující, i v kabině to zaznělo. Je to velká rána hned takhle na začátku, je těžké se z toho zvednout. My jsme to dokázali, za to můžeme být rádi, ale tohle se nesmí opakovat,“ nechápal teplický zkrat pětadvacetiletý halfbek.

Fotbalová liga Zlín - Teplice, hosté slaví gól.

Když Daniel Mareček s Náprstkem dorovnali skóre, přišla další rána, po červeném skluzu byl vyloučen Nyarko a Teplice dohrávaly poslední dvacetiminutovku v deseti. „Já ale přesto věřil, že to můžeme otočit. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, Zlín jsme trochu zastrašili. Osobně jsem cítil, že i přes tu červenou kartu máme šanci, a jsem rád za to, jak jsme závěr zvládli. Je to pro nás velké zadostiučinění, že se to povedlo i v oslabení.“

Právě Radosta devět minut před koncem zařídil vítěznou trefu a dokonal obrat sklářů. „Pulky skvěle trefil centr, já to na zadní tyči zavíral, což je úkol halfbeka. Být tam pokaždé, ať tam míč přijde, nebo ne. A teď to tam přišlo perfektně,“ popisoval svůj zásah, který odšpuntoval teplickou euforii. V nastavení ještě přidal pojistku Pulkrab.

„Asi se ukázal náš větší chtíč a možná i lepší kondice, protože jsme do výpadů hodně chodili. Cítil jsem, že může padnout ještě další gól, šance jsme měli. A vydali jsme ze sebe všechno. Každý, kdo byl na hřišti, chtěl zápas vyhrát a odčinit ten hrozný vstup.“

Povedlo se, Teplice porazily Zlín poprvé v sezoně a poslední dvě kola skupiny o záchranu už mohou odehrát v klidu. Ale vypouštět ligový finiš nebudou. „Všichni chtějí hrát do konce, fotbal je to, co nás baví. A zvlášť v těchto zápasech, kdy třeba opadne trochu ten tlak. V tu chvíli si to ten hráč užije ještě víc,“ těší se Radosta na poslední dvě bitvy. V sobotu doma Teplice vyzvou předposlední Duklu, sezonu zakončí týden nato v Mladé Boleslavi. „Naše motivace bude pořád stejná. Chceme ukázat fanouškům hezký fotbal a udělat dobré výsledky.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání.

Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po...

13. května 2026  14:57

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.