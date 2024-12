Teplice motivovala na Slavii i památná výhra z roku 1999: Dovolená bude krásná

„Pouštěl jsem klukům záběry z roku 1999, kdy jsme na Stínadlech přehráli Slavii 3:1. Viděli atmosféru, kterou nám i Slavia záviděla. Možná jim to dodalo víru, že jsme schopni ji porazit,“ uvažoval kouč Zdenko Frťala. Památný úspěch, který zažil jako hráč, zajistil sklářům historické stříbro v české lize.

Teď prožívají skromnější časy, ale úspěch nad sešívanými ty hojnější připomněl. „Dovolenou strávíme s krásným pocitem, že jsme porazili Slavii,“ zahřálo Frťalu. Na Stínadlech to dosvědčilo víc než devět tisíc fanoušků. „Naši byli fantastičtí a drželi krok se slávistickými.“

Frťalova parta obrala všechna mužstva ze svaté ligové trojice, předtím remizovala 1:1 se Spartou i Plzní. Na silné umí. „Asi za to může atmosféra kolem těchto utkání. Když se zápas nevyvíjí negativně a nedostaneme brzy dva tři góly, víra v úspěch se zvětšuje,“ podotkl kouč. „A je jasné, že si nevypracujeme šest šancí, takže klíčem je efektivita.“

A včera také precizní defenziva. „Dovolím si říct, že návratem uzdraveného Knapíka se radikálně změnil způsob plnění našich obranných povinnosti. Někdy jeden hráč udělá velkou změnu,“ chválil stopera, který do svátečního zápasu vyběhl s kapitánskou páskou.

Teplice Slavii nepřehrály, místy byly až pod drtivým tlakem, ale všechny šance lídra ubránily. Včetně hromady standardních situací. „Klíč k úspěchu byl, že jsme je zvládli. A to jsme ze standardek Slavie měli kvůli naší výšce malou dušičku,“ přiznal trenér.

Sešívaní kvůli mimořádnému vytížení udělali sedm změn v sestavě proti zápasu Evropské ligy s Anderlechtem, k rošádám sáhl i Frťala. Poprvé do základu nasadil záložníka Richarda Sedláčka, jenž během sezony přišel z nizozemského Venla.

Teplický Mohamad Jásir opouští předčasně hřiště na nosítkách.

„Jsem rád, že prožil vítězné utkání, ale nejen on, všichni. Je to o odměna za to, že věřili od první minuty. Na začátku druhé půle jsme Slavii překvapili gólem, pak kluci dřeli do úmoru.“ Vyčerpaný útočník Jásir se po závěrečném hvizdu dokonce sesunul na trávník a musel do nemocnice. „Zůstal na pozorování, protože zkolaboval. Snad vše dobře dopadne!“