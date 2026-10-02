Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Sparťané si v přípravě poradili s Jihlavou, po dvou gólech dali Brunes a Jurásek

Autor: ,
  16:07

Vojtěch Novák ze Sparty hlavičkuje v přípravném zápase s Mladou Boleslaví. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparťanští fotbalisté v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5:3, dvěma brankami k tomu přispěli Jonatan Brunes a Matěj Jurásek. Nad soupeřem z druhé ligy zvítězily také Pardubice, Hradec Králové a Mladá Boleslav, naopak poslední celek nejvyšší soutěže Zlín podlehl Prostějovu 1:2.

Spartě chyběla řada reprezentantů a v druhém poločase dostali od dánského trenéra Briana Priskeho šanci i někteří mladíci.

Jihlava během čtyř minut dvěma góly vyrovnala na 3:3, ale v 82. minutě dal vítěznou branku Vydra a chvíli nato se podruhé v utkání trefil Jurásek. Zápas sledoval kapitán Sparty Adam Karabec, jenž se zranil v reprezentaci a dorazil o berlích.

Zlín, který v ligové sezoně jako jediný ještě nezvítězil, potvrdil výsledkové trápení i proti Prostějovu z druhé nejvyšší soutěže.

„Zápas nám hodně ukázal, jak jsou na tom jednotliví hráči z hlediska sebevědomí, herní praxe a formy. Byla to pro nás výborná studnice poznatků k druhé části podzimu. Každá porážka nás mrzí, ale někdy je lepší než vyhrát 5:0 a myslet si, že jsme dobří,“ citoval klubový web trenéra Pavla Hoftycha, jenž nedávno převzal mužstvo po odvolání Bronislava Červenky.

Hradec Králové dvěma góly Tomáše Čvančary porazil Kladno 2:0, Mladá Boleslav zdolala rovněž druholigovou Příbram 3:1. Pardubice si proti Žižkovu zastřílely v prvním poločase, kdy daly všechny čtyři branky při vítězství 4:1.

Dokonce pět gólů vstřelila Zbrojovka, jeden z brněnských nováčků první ligy porazil slovenskou Skalici 5:1. Zápas se hrál netradičně na dvakrát 60 minut a druhé dějství odchytal gólman Adam Stejskal, jenž po konci v rakouském Tirolu a zranění trénuje s Jihomoravany.

Kluby k přípravným zápasům využily rekordně dlouhou podzimní reprezentační přestávku. Elitní evropské ligy se nehrají od 21. září, domácí soutěže se znovu rozběhnou až za týden.

Přípravný zápas
2. 10. 2026 11:00
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:2 (0:0)
Góly:
68. Šmiga
Góly:
66. Matoušek
73. Okeke
Sestavy:
Dostál – Appiah, Černín, Kanu, Kopečný, Křapka, Kratochvíl, Kukučka, Machalík, Poznar, Štěfan
Sestavy:
Mikulec – Kolařík, Bauer, Kejř, Šindelář, Dziuba, Voleský, Jaroň, Zapletal, Koudelka, Š. Polášek
Náhradníci:
Náhradníci:
Kerl – Endl, Ushiyama, Jalovičor, M. Polášek, Matoušek, Halda, Fišer, Kadlec, Okeke, Černák
Přípravný zápas
2. 10. 2026 18:00
FK Teplice FK Teplice : SG Dynamo Drážďany 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
2. 10. 2026 14:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : MŠK Žilina MŠK Žilina 4:0 (1:0)
Góly:
38. Janošek
54. Beran
80. Dembe
90. Soldo
Góly:
Sestavy:
Hruška (46. Řezníček) – Sylla, Lurvink, Borges (C) (46. Malý) – Ghali (46. Tkáč), Soldo, Beran (68. Brzyski), Hadaš – Janošek (68. Pšenica), Kliment (46. Dembe), Šíp
Sestavy:
Šípoš – Adang, F. Kóša (46. Iľko), Florea (71. Baleja), Traore, Bari, Ďatko, Albin (C), Káčer (71. Petruška), Roginić, Bilalović (60. Homet)
Náhradníci:
Řezníček – Dembe, Pšenica, Tkáč, Noumbissie, Brzyski, Malý
Náhradníci:
Turianský – Baleja, Iľko, Haruna, Petruška, Homet
Žluté karty:
Žluté karty:
5. Roginić, 77. Bari

Rozhodčí: Dohnálek – Dorotík, Habermann

Přípravný zápas
2. 10. 2026 12:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 5:3 (3:1)
Góly:
26. Brunes
42. Brunes
45. Jurásek
82. Vydra
84. Jurásek
Góly:
34. Mokrovics
61. Omotoye
66. Omotoye
Sestavy:
Hegyi – Hoever (46. Novák), Guddal (52. Rebibo), Zelený, Kadeřábek (52. Topič) – Grimaldo, Irving, Vydra (C), Jurásek – Brunes (46. Vitarigov), Singhateh.
Sestavy:
Mastný (46. Slavata) – Haala (46. Hošek), Štrakl (46. Čermák), Alkasim, Matoušek (71. Sinanaj) – Jambor (71. Štrakl), Šelicha – Mokrovics (C) (46. Křivánek), Labaran (83. Usman), Křehlík (46-70. Sambou) – Odekunle (46. Omotoye).
Náhradníci:
Náhradníci:
Moudrý.
Přípravný zápas
2. 10. 2026 11:00
FK Pardubice FK Pardubice : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 4:1 (4:0)
Góly:
10. Hlavatý
34. Botos
37. Drchal
42. Trédl
Góly:
69. Kaulfus
Sestavy:
Neumann – Krčík, Halinský, Icha – Godwin (9. Trédl), Solil (46. Traore), Hlavatý (C), Botos – Tanko, Drchal (46. Vinicius) – Samuel
Sestavy:
Sirotník – Batioja, Hašek, Hrubý, Huf, Kaulfus, Kosek, Novotný, Papoušek, Reiter, Žitný
Náhradníci:
Šerák – Noslin, Reil, Smékal, Traore, Trédl, Vinicius, Zima
Náhradníci:
Přípravný zápas
2. 10. 2026 11:15
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 2:1 (2:1)
Góly:
22. Klíma
44. Buryán
Góly:
18. Málek
Sestavy:
Floder – Zachoval, Donát, Karafiát, Hybš – Špatenka, Grygar – Solomon, Langhamer, Buryán – Klíma
Sestavy:
Melichar – Piško, Kop, Svoboda, Tošnar, Švestka, Faye, Penner, Jedlička, Málek, Fila
Náhradníci:
Vorel – Kolář, Harušťák, Matoušek, Čepela, Rittenauer, Jinoch, Letenay
Náhradníci:
Gergela, Zápotočný, Vott, Conte, Čadek, Roušar, Urbanec, Pešek, Doleček
Přípravný zápas
2. 10. 2026 11:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : MFK Skalica 5:1 (3:1)
Góly:
28. Rymarenko
33. Soliu
35. Soliu
68. Velich
73. Žitný
Góly:
48. Daniel
Sestavy:
Prodělal – Pokorný, Kaka, Zmrhal, Penxa, Čavoš, Ševčík, Soliu, Rymarenko, Vaníček, Ezeh
Sestavy:
Junas – Černek, Gulinari, Karhan, Suľa, Morong, Bariš, Daniel, Abdullahi, Nonikashvili, Potočný
Náhradníci:
Stejskal – Břečka, Klíma, Vedral, Janetzký, Langer, Granečný, Strnad, Žitný, Pernica, Velich
Náhradníci:
Riška, Podhorin, Macorig, Šimko, Gulíšek, Rýzek, Ravas, Rkižan, Eshele, Pokorný, Zavora
Žluté karty:
Žluté karty:
21. Morong, 84. Černek
Přípravný zápas
2. 10. 2026 11:00
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : SK Kladno SK Kladno 2:0 (2:0)
Góly:
34. Čvanačara
45. Čvančara
Góly:
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Zentrich – Chvátal, Kučera, Valenta, Abajas – Vlkanova, Čvančara, Mihálik.
2. pol.: Vízek – Ludvíček, Čech, Zentrich – Chvátal, Dancák, Trubač, Abajas – Halama, Ponikelský – Mihálik.
Sestavy:
Kotlín – Kozojed, Hrdlička, Toml, Tulio, Samek, Psopíšil, Chalupa, Novotný, Jurčenko, Gembický.
Náhradníci:
Vízek – Dancák, Halama, Trubač, Ponikelský, Čech, Hronek, Fejgl, Ludvíček.
Náhradníci:
Nalezinek – Hrubeš, Čítek, Jeřábek, Osmani, Jedlička, Shehu, Hudec, Lacko, Kašpárek, Klimeš.

Rozhodčí: Starý – Novák, Beneš

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo...

Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...

Napětí u Portugalců. Ronaldo před duelem s Dánskem opustil reprezentaci

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na lavici náhradníků

Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na instagramu.

Sparťané si v přípravě poradili s Jihlavou, po dvou gólech dali Brunes a Jurásek

Vojtěch Novák ze Sparty hlavičkuje v přípravném zápase s Mladou Boleslaví.

Sparťanští fotbalisté v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5:3, dvěma brankami k tomu přispěli Jonatan Brunes a Matěj Jurásek. Nad soupeřem z druhé ligy...

2. října 2026  16:07

Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání...

Manchester City se odvolal proti závěrům nezávislé komise, která shledala klub vinným ze závažného porušení finančních pravidel fotbalové Premier League. Desetinásobný anglický šampion nadále trvá na...

2. října 2026  14:30

Španělsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií.

České fotbalisty čeká třetí zápas pod vedením Santiho Denii a zároveň první venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií se představí na půdě...

2. října 2026  10:45

Jak se mi omlouval Mourinho. Královec pokřtil biografii ze zákulisí rozhodčích

Český rozhodčí Pavel Královec trestá žlutou kartou Jamese Rodrigueze z Bayernu.

Byl chladný londýnský večer na začátku listopadu 2015, když český sudí Pavel Královec ukončil první poločas utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Chelsea a Dynamem Kyjev. Domácí vedli 1:0. „Při odchodu...

2. října 2026  10:25

Naderi v datech: Co přinese Česku? A čím je pro soupeře nejnebezpečnější?

Čerstvý český reprezentant Ryan Naderi před zápasem s Anglií.

Už v sobotu může debutovat za českou fotbalovou reprezentaci. Německý rodák Ryan Naderi na sebe upozornil v Rostocku ve třetí lize, odkud si ho vyhlédli skotští Rangers. Co může národnímu týmu...

2. října 2026  8:28

S Králem kolem světa: Moskva mu otevřela oči, Atény padly. Na MS bych riskoval, říká

Premium
Alex Král (vpravo) z Unionu Berlín v souboji s Fabianem Nurnbergerem z...

Nezdá se to, ale v současném kádru fotbalové reprezentace je druhý nejzkušenější. Pouze Vladimír Coufal, stálice z německého Hoffenheimu, odehrál v českém dresu víc než kučeravý záložník Alex Král....

2. října 2026

Portugalští fotbalisté uspěli v Lize národů i potřetí, poprvé zvítězili Němci

Srbský gólman Djordje Petrovič zasáhl před německým fotbalistou Jonathanem...

Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4:2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2:0 a nový trenér Jürgen Klopp...

1. října 2026  23:09

Téma týdne: skončí Cristiano Ronaldo s reprezentací? I premiér velí: Usmiřte se!

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo během tréninku

Možná jste si ani nevšimli, jak otevřeně mluvil s portugalskými novináři před týdnem, když dorazil na sraz fotbalového národního týmu. Když k němu přilétla otázka, jak vidí svou reprezentační...

1. října 2026  20:38

Jak jsem tancoval na Billie Jean. Šubert o národním týmu, nervozitě i Yamalovi

Trénink české fotbalové reprezentace. Martin Šubert si kryje míč před Ondřejem...

Ještě loni hrál druhou ligu za béčko Baníku Ostrava. Teď je se šesti góly nejlepším střelcem ligy, byl povolán do české fotbalové reprezentace a už si i připsal první minuty. „Je neuvěřitelné, jak...

1. října 2026  18:22

Naderi do základu, nebo je brzy? Kdo proti šampionům místo Šulce s Karabcem?

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii.

Také jste zvědaví na Ryana Naderiho? Měl by rodák z Drážďan, který se na začátku týdne stal českým fotbalovým reprezentantem, nastoupit v sobotu v utkání Ligy národů proti Španělsku v základní...

1. října 2026  15:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ztráta pro Spartu: zranění Karabce z duelu s Anglií je vážnější, reprezentaci opustil

Adam Karabec se snaží dostat k míči přes Angličana Alexandera-Arnolda.

Špatná zpráva pro fanoušky českých fotbalistů a především Sparty: zranění Adama Karabce z úterního utkání Ligy národů proti Anglii (0:2) není úplně banální. Třiadvacetiletý člen základní sestavy...

1. října 2026  13:17

Rosický o startu ročníku: Priskeho pozici jsme řešili, Jurásek šel rovnou do ohně

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tréninku v Grassau.

Když sparťanští fotbalisté na začátku září padli 1:2 v Hradci Králové už počtvrté v ligové sezoně, řešilo vedení i pozici trenéra Briana Priskeho. „Po takovém začátku je to logické. Zároveň ale víme,...

1. října 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.