Sparťané si v přípravě poradili s Jihlavou, po dvou gólech dali Brunes a Jurásek

Spartě chyběla řada reprezentantů a v druhém poločase dostali od dánského trenéra Briana Priskeho šanci i někteří mladíci.
Jihlava během čtyř minut dvěma góly vyrovnala na 3:3, ale v 82. minutě dal vítěznou branku Vydra a chvíli nato se podruhé v utkání trefil Jurásek. Zápas sledoval kapitán Sparty Adam Karabec, jenž se zranil v reprezentaci a dorazil o berlích.
Zlín, který v ligové sezoně jako jediný ještě nezvítězil, potvrdil výsledkové trápení i proti Prostějovu z druhé nejvyšší soutěže.
„Zápas nám hodně ukázal, jak jsou na tom jednotliví hráči z hlediska sebevědomí, herní praxe a formy. Byla to pro nás výborná studnice poznatků k druhé části podzimu. Každá porážka nás mrzí, ale někdy je lepší než vyhrát 5:0 a myslet si, že jsme dobří,“ citoval klubový web trenéra Pavla Hoftycha, jenž nedávno převzal mužstvo po odvolání Bronislava Červenky.
Hradec Králové dvěma góly Tomáše Čvančary porazil Kladno 2:0, Mladá Boleslav zdolala rovněž druholigovou Příbram 3:1. Pardubice si proti Žižkovu zastřílely v prvním poločase, kdy daly všechny čtyři branky při vítězství 4:1.
Dokonce pět gólů vstřelila Zbrojovka, jeden z brněnských nováčků první ligy porazil slovenskou Skalici 5:1. Zápas se hrál netradičně na dvakrát 60 minut a druhé dějství odchytal gólman Adam Stejskal, jenž po konci v rakouském Tirolu a zranění trénuje s Jihomoravany.
Kluby k přípravným zápasům využily rekordně dlouhou podzimní reprezentační přestávku. Elitní evropské ligy se nehrají od 21. září, domácí soutěže se znovu rozběhnou až za týden.
68. Šmiga
66. Matoušek
73. Okeke
Dostál – Appiah, Černín, Kanu, Kopečný, Křapka, Kratochvíl, Kukučka, Machalík, Poznar, Štěfan
Mikulec – Kolařík, Bauer, Kejř, Šindelář, Dziuba, Voleský, Jaroň, Zapletal, Koudelka, Š. Polášek
Kerl – Endl, Ushiyama, Jalovičor, M. Polášek, Matoušek, Halda, Fišer, Kadlec, Okeke, Černák
38. Janošek
54. Beran
80. Dembe
90. Soldo
Hruška (46. Řezníček) – Sylla, Lurvink, Borges (C) (46. Malý) – Ghali (46. Tkáč), Soldo, Beran (68. Brzyski), Hadaš – Janošek (68. Pšenica), Kliment (46. Dembe), Šíp
Šípoš – Adang, F. Kóša (46. Iľko), Florea (71. Baleja), Traore, Bari, Ďatko, Albin (C), Káčer (71. Petruška), Roginić, Bilalović (60. Homet)
Řezníček – Dembe, Pšenica, Tkáč, Noumbissie, Brzyski, Malý
Turianský – Baleja, Iľko, Haruna, Petruška, Homet
5. Roginić, 77. Bari
Rozhodčí: Dohnálek – Dorotík, Habermann
26. Brunes
42. Brunes
45. Jurásek
82. Vydra
84. Jurásek
34. Mokrovics
61. Omotoye
66. Omotoye
Hegyi – Hoever (46. Novák), Guddal (52. Rebibo), Zelený, Kadeřábek (52. Topič) – Grimaldo, Irving, Vydra (C), Jurásek – Brunes (46. Vitarigov), Singhateh.
Mastný (46. Slavata) – Haala (46. Hošek), Štrakl (46. Čermák), Alkasim, Matoušek (71. Sinanaj) – Jambor (71. Štrakl), Šelicha – Mokrovics (C) (46. Křivánek), Labaran (83. Usman), Křehlík (46-70. Sambou) – Odekunle (46. Omotoye).
Moudrý.
10. Hlavatý
34. Botos
37. Drchal
42. Trédl
69. Kaulfus
Neumann – Krčík, Halinský, Icha – Godwin (9. Trédl), Solil (46. Traore), Hlavatý (C), Botos – Tanko, Drchal (46. Vinicius) – Samuel
Sirotník – Batioja, Hašek, Hrubý, Huf, Kaulfus, Kosek, Novotný, Papoušek, Reiter, Žitný
Šerák – Noslin, Reil, Smékal, Traore, Trédl, Vinicius, Zima
22. Klíma
44. Buryán
18. Málek
Floder – Zachoval, Donát, Karafiát, Hybš – Špatenka, Grygar – Solomon, Langhamer, Buryán – Klíma
Melichar – Piško, Kop, Svoboda, Tošnar, Švestka, Faye, Penner, Jedlička, Málek, Fila
Vorel – Kolář, Harušťák, Matoušek, Čepela, Rittenauer, Jinoch, Letenay
Gergela, Zápotočný, Vott, Conte, Čadek, Roušar, Urbanec, Pešek, Doleček
28. Rymarenko
33. Soliu
35. Soliu
68. Velich
73. Žitný
48. Daniel
Prodělal – Pokorný, Kaka, Zmrhal, Penxa, Čavoš, Ševčík, Soliu, Rymarenko, Vaníček, Ezeh
Junas – Černek, Gulinari, Karhan, Suľa, Morong, Bariš, Daniel, Abdullahi, Nonikashvili, Potočný
Stejskal – Břečka, Klíma, Vedral, Janetzký, Langer, Granečný, Strnad, Žitný, Pernica, Velich
Riška, Podhorin, Macorig, Šimko, Gulíšek, Rýzek, Ravas, Rkižan, Eshele, Pokorný, Zavora
21. Morong, 84. Černek
34. Čvanačara
45. Čvančara
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Zentrich – Chvátal, Kučera, Valenta, Abajas – Vlkanova, Čvančara, Mihálik.
2. pol.: Vízek – Ludvíček, Čech, Zentrich – Chvátal, Dancák, Trubač, Abajas – Halama, Ponikelský – Mihálik.
Kotlín – Kozojed, Hrdlička, Toml, Tulio, Samek, Psopíšil, Chalupa, Novotný, Jurčenko, Gembický.
Vízek – Dancák, Halama, Trubač, Ponikelský, Čech, Hronek, Fejgl, Ludvíček.
Nalezinek – Hrubeš, Čítek, Jeřábek, Osmani, Jedlička, Shehu, Hudec, Lacko, Kašpárek, Klimeš.
Rozhodčí: Starý – Novák, Beneš