Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Slezané v Opalenici proti Lubinu mohli vést po necelé půlhodině, Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. V 64. minutě pak přidal pojistku Buchta.
Zlín poslal proti Hapoelu Tel Aviv do vedení v 32. minutě svým prvním gólem v novém působišti Šmiga, hned za dvě minuty ale soupeř srovnal. Čtvrtý celek uplynulé sezony izraelské ligy pak otočil stav po hodině hry po brejku.
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Rovněž za Teplice se prosadila nová posila: proti Táborsku, které před pár dny odmítlo administrativní postup do první ligy, otevřel skóre Čermák. „Hlavně první půle měla z naší strany velké měřítko,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.
52. Chaluš
64. Buchta
Alomerović – Grzybek, Orlikowski, Urbański, Michalski, Karasiński, Mlinarić, Kolan, Kerk, Sypek, Szabó
Budinský – Míček, Frydrych (46. Frýdl), Chaluš, Kmeť (K) (46. Bewene), Buchta, Boula, Šancl, Siňavskij, Jurečka, Škrkoň (46. Pira)
Nowak, Matys – Nowogoński, Ćorluka, Woźniak, Ławniczak, Čolina, Dziewiatowski, Marek, Dabrowski, Łyczko, Ligocki, Kosmalski, Kosidis
Jedlička, Hrubý – Havran, Pojezný, Gning, Planka, Owusu, Frýdl, Pira, Bewene, Dvořáček, Musák, Nogha, Holzer
82. Nogha
32. Šmiga
34. Turiel
63. Boateng
Dostál – Kopečný, Černín, Kukučka, Bartošák – Ulbrich, Nombil – Pišoja, Hellebrand, Appiah – Šmiga.
Tzur – Piven, Mayembo, Chico, Gelbard – Falcao, Krajev – Altman, Turiel, Buskila – Dappa.
90+2. Kanu
19. Čermák
24. Riznić
55. Fortelný
Němeček (46. Ludha) – Švanda (57. Jakubko), Fortelný (57. Bílek), Pulkrab (57. Zlatohlávek), Krejčí (46. Auta), Takács (46. Kodeš), Mareček (C) (46. Harušťák), Riznić (46. Vientiess), Večerka (57. Taraduda), Radosta (46. Hopi), Čermák (57. Kozák)
Kubný – Řezáč (60. Pawlik), Havel, Holiš, Paschal (C) (46. Heppner), Kateřiňák (46. Poturnay), Barac, Šplíchal (66. Benjamin), Rataj (46. Bláha), Zeronik (46. Plachý), Matějka (60. Hruška)
Benneth, Kerbach
75. Kozák
37. Barac, 40. Holiš
Rozhodčí: Rouček – Machač