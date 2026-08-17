Jablonec opět odkládá ligu. Proti Ostravě v neděli hrát nebude, nový termín není znám

Jablonečtí po čtvrtečním postupu přes RFS Riga ve 3. předkole Konferenční ligy měli volno už o uplynulém víkendu, zápas v Praze proti Bohemians si nechali odložit na 2. září.
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Česko může v koeficientu přijít o desátou příčku. Zatím však není důvod panikařit
Severočeši ve čtvrtek rozehrají závěrečné play off o účast v hlavní fázi v Glasgow proti Rangers, o týden později je bude čekat domácí odveta. Kvůli účasti v pohárech už bylo odloženo čtvrté utkání v ligové sezoně, dvakrát možnost využil také Hradec Králové.