Hradec si kvůli pohárům odložil ligový zápas. Se Zbrojovkou se utká až v září

Bez ohledu na výsledek dvojzápasu s Besiktasem, kterému ve čtvrtek na úvod podlehli doma 0:1, je čekají 20. a 27. srpna ještě utkání buď 4. předkola Evropské ligy, nebo Konferenční ligy.
„Období předkol evropských pohárů představuje pro zúčastněné kluby jednu z nejnáročnějších částí sezony. Mezi jednotlivými zápasy mají jen minimum času na regeneraci, cestování i přípravu na další utkání. Úspěšné působení českých zástupců v evropských soutěžích je přitom v zájmu celého ligového fotbalu. Dlouhodobě se proto snažíme klubům v této fázi sezony vytvářet co nejlepší podmínky a zvýšit jejich šance na postup do hlavní fáze,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
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V případě vypadnutí s Besiktasem by Hradec Králové zahájil 4. předkolo Konferenční ligy na hřišti jednoho z dvojice Panathinaikos Atény - CSKA 1948 Sofia. Pokud by „Votroci“ vyřadili turecký velkoklub, hráli by 20. srpna doma zřejmě se Žalgirisem Kaunas, který na úvod 3. předkola Ligy mistrů podlehl 0:5 Dinamu Záhřeb.
LFA od této sezony rozšířila možnosti odkladů zápasů pro pohárové účastníky, Hradec Králové toho využil jako první. V průběhu celé kvalifikace si za určitých podmínek mohou přeložit utkání na zcela jiný termín, v hlavní fázi lze zažádat o posunutí o jeden den.