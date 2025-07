„Všechno je otevřené. Teď jsem v Teplicích. Neříkám, jestli zůstanu, nebo někam půjdu. Ve hře je cizina, ale až další dny ukážou, jestli se něco stane,“ mluvil neurčitě po vítězství 3:2 nad ústeckým rivalem.

Bez pěti centimetrů dvoumetrový fotbalista dostal šanci ve druhém poločase přípravného zápasu. „Ke klukům jsem se připojil v pondělí, měl jsem celý týden, abych něco dotrénoval. Myslím, že jsem toho moc neztratil. Bylo dobré naskočit do přáteláku, zadýchat se, aby to nebyly jen tréninky,“ vykládal.

Když v únoru 2024 přestupoval do Teplic, Slavia nechala do smlouvy zapsat, že si ho může koupit zpět za předem stanovených podmínek. A teď to nebude.

„Komunikoval jsem s trenéry Slavie na konci sezony a já sám si vyhodnotil, že bych tam teď neměl takové vytížení, které bych chtěl. A vzhledem k tomu, že můžu hrát ještě příští cyklus reprezentační jednadvacítky, kdy by to na mě mohlo i stát, dávalo mi větší smysl nastupovat pravidelně. Asi můžu říct, že tohle přestupové období se do Slavie nevrátím.“

Jenže i Teplice jsou s otazníkem, neboť svými výkony upoutal Kričfaluši pozornost skautů z Evropy. „Každému hráči přejeme, aby si ve fotbale stavěl co nejvyšší cíle. Víme, jak je to s Cukrem nastavené. Kdyby se mu povedl lukrativní přestup do italské nebo jiné ligy, i pro teplický klub to bude odměna,“ nebránil by mu v odchodu trenér Zdenko Frťala.

Hráč, který poprvé kopl do míče v klubu SK Kraslice na Karlovarsku, právě Teplicím vděčí za svůj progres. Na Stínadlech je už rok a půl. „Po všech stránkách jsem tady vyrostl. Ve většího lídra v kabině i na hřišti, ale také lidsky. Krok do Teplic byl nejlepší, co jsem mohl udělat,“ pochvaluje si.

Záložník pražské Slavie Christos Zafeiris se i s pomocí Oscara probíjí teplickou obranou, kterou vede mladý zastupující kapitán Ondřej Kričfaluši.

I proto teď netlačí na to, aby ze severočeského klubu odešel za každou cenu. „Nechávám tomu volný průběh, nechci si tím úplně zaneprázdnit hlavu. Teď se připravuju v Teplicích, dělám všechno na sto procent, abych byl připravený na sezonu.“

Hodně hráčů už jen zvěsti o případném přestupu rozhodily, tomu se Kričfaluši brání. „Nechci na to pořád myslet. Řešíme to hlavně mimo fotbal a kabinu,“ ujišťuje.

Počítá s tím, že jednání o jeho případném odchodu se mohou protáhnout. „Bude se to řešit asi až později, jsem otevřený všem možnostem, kdyby mi to dávalo smysl. Zatím mám nastavenou hlavu tak, že zůstávám v Teplicích.“

Minulá sezona se mu protáhla kvůli evropskému šampionátu jednadvacítek, ale nelituje. „Byl to super zážitek, zatím největší turnaj v mojí kariéře. Je to úplně něco jiného, potkal jsem tam světové fotbalisty.“

„Byli jsme zklamaní, že jsme nepostoupili ze skupiny, ale chytli jsme v ní pozdější finalisty Německo a Anglii, kteří měli nesmírnou kvalitu. Nechci říct, že jsme proti nim obstáli, měli jsme vyšší cíle, ale ani to nebyl žádný průšvih,“ ohlédl se za Eurem na Slovensku.

I díky této zkušenosti se cítí být zase o něco připravenější udělat další krok a zkusit si zahraniční angažmá. „Pro každého hráče je to sen. Asi ani nemusím říkat, kam bych chtěl jít, zahraniční ligy jsou tak kvalitní a odskočené od Česka, že se asi nedá úplně vybírat. Top pětka nebo nějaké Nizozemsko či Belgie, to by pro mě byl určitě krok dopředu.“