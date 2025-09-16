Chance Liga 2025/2026

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Petr Bílek
  18:00
Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři rány v sedmi zápasech skončily v síti. A vysokého útočníka okukují české velkokluby, v hledáčku ho má Sparta.
Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mladoboleslavský Matyáš Vojta hlavičkuje míč do sítě Sparty.
Mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta právě překonal brankáře Jindřicha Staňka...
Mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta si připravuje míč na střelu v zápase...
Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi.
17 fotografií

„Zájemci? Něco v létě bylo, ale zůstal jsem v Mladé Boleslavi a tím bych to ukončil,“ vyvlékl se jednadvacetiletý talent z přestupové debaty po svém dvougólovém představení v Teplicích, kde pomohl k víkendové výhře 3:2. Už dříve však v médiích zájem Sparty přiznával.

Do minulého ročníku vstupoval jako dvacetiletý a na konci se mohl pochlubit 10 góly, což je na tak mladého hráče skvělá vizitka. Útočník, který měří 187 cm, je dravý, rychlý, střelecky pohotový. Letošní Euro jednadvacítek mu uniklo, v současném výběru trenéra Michala Bílka figuruje. A ve dvou nedávných kvalifikačních zápasech byl vidět.

Proti Skotsku neproměnil penaltu, která se kopala třikrát, neboť gólman Adams dvakrát předčasně vyrazil z brankové čáry. Proti Gibraltaru dal svůj první gól v národním týmu U21, další mu neuznali kvůli ofsajdu.

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

„Jsem rád, že mám herní vytížení, díky němu se zvedá moje osobní forma. Fotbalově mi reprezentační sraz pomohl, dodal mi i sebevědomí,“ pochvaloval si Vojta a demonstroval to v Teplicích, kde se pokutového kopu navzdory minulé neúspěšné zkušenosti nezalekl. A proměnil ho jako mazák. „Vždyť ta penalta proti Skotsku ve statistikách není jako neproměněná, takže si ji nepočítám,“ usmál se.

Ocenil ho rovněž mladoboleslavský trenér Aleš Majer. „Na Matyho jako střelce spoléháme. V Teplicích si vzal i penaltu, ačkoli ji na jednadvacítce neproměnil. Je pro nás velice platným hráčem,“ chválí Vojtu jeho klubový kouč.

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi, uprostřed Matyáš Vojta.

V první lize debutoval Vojta už v září 2023 coby devatenáctiletý, 11 minut na hřišti Baníku bylo ale na skoro rok posledních. Zranil se, na jaře 2024 se rozehrával v druholigovém Varnsdorfu. A jak! Za půlsezonu stihl sedm branek. A nezastavil se pak ani v nejvyšší soutěži.

„Mým osobním cílem je překonat loňských 10 gólů,“ předsevzal si odchovanec Slavoje Vyšehrad, který jeden ročník strávil i ve slávistické akademii. „Na prvním místě jsou pro mě týmové výsledky. Jestli k nim svými góly dopomůžu, budu jedině rád.“

Střelci made in Varnsdorf. Prorazí mladé pušky Samko a Vojta i v lize?

V Teplicích mohl skórovat i třikrát. „Škoda, že jsem to do hattricku nedokonal,“ litoval; dvougólový zápas zažil už podruhé. Po penaltě dal ruce za uši před teplickými vlajkonoši, provokoval je. „Slyšel jsem narážky, řvaní na mě, tak mě v tu chvíli napadlo toto gesto. Nebylo to nic osobního vůči teplickému kotli, prostě aktuální reakce.“

V letošní sezoně skóroval i proti pražským „S“, proti Spartě a Slavii se trefil vždy jednou. A góly by mohly přibývat už díky stylu, jakým se Mladá Boleslav prezentuje. „Hrajeme aktivní a kombinační fotbal, dostáváme se poměrně do dost šancí. Což je pro útočného hráče dobře.“

Udrží Mladá Boleslav mladou pušku i v zimě?

