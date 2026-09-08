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Chance Liga 2026/2027

Potrestaný fotbalista Elbel si našel nové angažmá rychle, ze Sigmy míří do Baníku

Autor: ,
  20:12

Olomoucký Jakub Elbel (vpravo) stíhá slávistu Mojmíra Chytila. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Baník Ostrava angažoval fotbalistu Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Šestadvacetiletý obránce zamířil ke Slezanům jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci. Ostravský prvoligový klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

Elbel si od začátku srpna odpykává tříměsíční disciplinární trest, dostal také pokutu 30 tisíc korun. Hráč od května čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství, etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) mu předběžně zastavila činnost. Před dvěma měsíci změnila právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.

„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Konečný verdikt etické komise změnil původní právní kvalifikaci a Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Michal Kordula.

„Jakub udělal chybu, to nijak nezpochybňujeme. Měl určitou informaci oznámit a neudělal to. Za to byl potrestán, trest přijal a vykonal. Zároveň ale považujeme za důležité nepřisuzovat mu jednání, za které potrestán nebyl,“ dodal Kordula.

Patrik Kmínek (v šedém) chystá předzápasovou rozcvičku. Za ním stojí zleva Jakub Elbel a Jan Kliment.

Elbel se už snaží koukat dopředu. „Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal ponaučení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád,“ uvedl Elbel.

V lize má na kontě 35 startů a dvě branky. Naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v zápase na stadionu Bohemians Praha 1905. V poslední době ho zároveň trápilo zranění, které ale už doléčil.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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