Potrestaný fotbalista Elbel si našel nové angažmá rychle, ze Sigmy míří do Baníku

Elbel si od začátku srpna odpykává tříměsíční disciplinární trest, dostal také pokutu 30 tisíc korun. Hráč od května čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství, etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) mu předběžně zastavila činnost. Před dvěma měsíci změnila právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Konečný verdikt etické komise změnil původní právní kvalifikaci a Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Michal Kordula.
„Jakub udělal chybu, to nijak nezpochybňujeme. Měl určitou informaci oznámit a neudělal to. Za to byl potrestán, trest přijal a vykonal. Zároveň ale považujeme za důležité nepřisuzovat mu jednání, za které potrestán nebyl,“ dodal Kordula.
Elbel se už snaží koukat dopředu. „Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal ponaučení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád,“ uvedl Elbel.
V lize má na kontě 35 startů a dvě branky. Naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v zápase na stadionu Bohemians Praha 1905. V poslední době ho zároveň trápilo zranění, které ale už doléčil.