Obránce v této sezoně do žádného utkání nezasáhl a od Sigmy měl svolení hledat si nové angažmá. V tom nyní může pokračovat jako volný hráč i po uzavření přestupového období.
„Jakub Elbel už nebude dále pokračovat v barvách SK Sigma Olomouc. Obě strany se dohodly na rozvázání kontraktu, který měl vypršet v roce 2028,“ uvedl čtvrtý klub aktuální ligové tabulky.
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Korupční kauza: Etická komise ruší Elbelovi zákaz činnosti, vede s ním jiné řízení
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v červenci zrušila Elbelovi předběžný zákaz činnosti za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. Hráč od května čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství. Vyšetřovat ho nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu. A za to ho pak v srpnu potrestala.
Elbel do Olomouce přišel z Prostějova v lednu 2024 a nastupoval zpočátku převážně za B-tým. V sezoně 2024/25 se prosadil i v áčku a podílel se na vítězství v MOL Cupu. Na podzim 2025 hostoval v Hradci Králové. V první lize má bilanci 35 utkání a dvě vstřelené branky.