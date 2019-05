Přiblíží se Zlín Evropě? Moc dopředu koukat nesmíme, varuje kouč

„Myslíme na to, proč ne. Máme kvalitní tým. Ale musíme jít krok po kroku,“ ví útočník Adnan Džafič.

„Je to velké lákadlo. Šanci nechceme pustit,“ přitakává záložník Pablo Podio s vidinou Evropské ligy, kterou si Fastav vyzkoušel předloni na podzim. Tehdy jako vítěz MOL Cupu dokonce ve skupinové fázi.

Tak daleko se ale teď ve Zlíně nedívají. Za sebou mají teprve úvodní kolo play off nadstavby. „I když jsme překonali jednoho soupeře, je tady hned druhý, potažmo pak třetí. Pokud bychom se dívali moc dopředu, mohlo by nás to stát soustředění na nejbližší zápas,“ varuje trenér Jan Kameník.

Ligová nadstavba je novinkou. A zlínský kouč ji vítá. „Je to šance, jak si zahrát další zápasy. A každý trenér i fotbalista raději hraje, než trénuje,“ podotýká Kameník.

Rozporuplné reakce však vyvolává model.„V prostřední skupině mají týmy naději na Evropu. Ale když si čtvrtý nebo pátý uhraje v sezoně padesát bodů a pak přijde o poháry, tak to není ideální,“ soudí boleslavský stoper Jakub Jugas, jemuž se zamlouvá jiné řešení: „Byl bych pro rozšíření ligy, nebo rozdělení na polovinu. Osm týmů by hrálo o titul, osm o záchranu.“

Pro Jugase a jeho parťáka z obrany Tomáše Hájka bude páteční mač speciální. Oba jsou zlínští odchovanci, oba nosili ve Fastavu kapitánskou pásku, než odešli za lepším. Jugas do Slavie, Hájek do Plzně. Na jaře se po dvou letech znovu sešli v jednom týmu, na hostování v Boleslavi. „Do Zlína se vracím rád, ale v roli soupeře se mi tam nejezdí dobře. Znám prostředí, hráče, lidi z vedení, kluky z realizačního týmu. Není to příjemné,“ přiznává Jugas.

Papírovým favoritem finálového dvojutkání jsou Jugas a spol. Zatímco Mladá Boleslav vyřadila Teplice poté, co soupeře venku deklasovala 8:0, Zlín postoupil přes Olomouc díky pohárovému pravidlu o více vstřelených brankách na cizím stadionu. Doma vyhrál 1:0, venku si mohl dovolit porážku 2:3.

„Bereme jakýkoliv výsledek, který nám uchová reálnou naději na postup,“ říká Kameník. „Ale jsme si vědomi toho, že to bude hodně těžké. Víme, kde má Boleslav svoji silnou stránku. Mají nejlepšího střelce soutěže,“ zmínil ruského kanonýra Nikolaje Komličenka.

Ten se trefil v obou vzájemných duelech letošní sezony, v závěrečném zápase základní části se podílel na zlínské porážce v Mladé Boleslavi v poměru 0:3. Podzimní střetnutí ve Zlíně otočili domácí ze stavu 0:2 na 3:2.

Fanoušci se tak mají nač těšit.