Co Vrbovi ukázaly zápasy na Maltě? A jaké cíle má Svědík?

„Nervózní nejsem, ale napětí tam je. Jsem napnutý. Důležité bude zvládnout začátek jara, to by nám hodně pomohlo,“ pronesl Vrba, který přišel FC Trinity zachránit v nejvyšší soutěži po zbabraném podzimu.

Zlín jde do jara z předposlední příčky a jen s dvoubodovým náskokem na Pardubice. Nejhorší žuchne do druhé ligy rovnou, dva týmy čeká nevyzpytatelná baráž. Na přímou záchranu ztrácí Vrbův soubor šest bodů.

Vrba se vrací na ligovou scénu po krátké pauze. Aktuální sezonu začal v Ostravě, na začátku října ho ale v Baníku odvolali kvůli neuspokojivým výsledkům i hernímu projevu a právě proti klubu svého srdce si na nové štaci odbude nevšední ligovou premiéru v nedělním domácím zápase.

„Všichni víte, kde mě jako trenéra vychovali. Ale teď je to soupeř, kterého chceme porazit,“ vzkázal Vrba.

Zlín potřebuje hned od úvodu jara zabrat a mezeru před sebou co nejdříve zlikvidovat. Jenže ani s Vrbou nepřerušil černou sérii bez vítězství, která se včetně zimní přípravy táhne už 11 utkání. „Mohli jsme hrát s týmy z nižších soutěží, jenže to by nám moc neukázalo. Výsledky nebyly optimální, ale chtěl jsem poznat hráče v zápasech proti soupeřům s určitou kvalitou,“ vysvětloval Vrba.

Na Maltě zjistil, že rozestavení se třemi obránci funguje ještě méně než klasické se čtyřmi. A že Zlín stále nenašel střelce, byť vedení zareagovalo na odchod třígólového Jawa a Vrbovi přivedlo dvě věže – Libora Kozáka ze Slovácka a slovenského hosta Filipa Balaje z polské Cracovie Krakov. Ani jeden ale v přípravě nepřesvědčil.

S věkovým průměrem 29,1 roku je Zlín druhým nejstarším mužstvem ligy. „Mít více třicátníků není úplně ideální. Ale všichni víme, v jaké jsme situaci, a potřebujeme zkušené hráče, kteří ten tlak zvládnou. Měli by být tahouny mužstva,“ spoléhá se Vrba na zkušenou osu týmu. Ještě starší kádr mají v Uherském Hradišti (29,7), kde se bude nejen na jaře odvíjet zatím veleúspěšná spolupráce s trenérem Martinem Svědíkem. Smlouva, která mu končí po letošní sezoně, bude prodloužena o další dvě.

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Ušli jsme kus cesty. Těší mě, že obě strany usoudily, že ještě nenastal čas se rozejít. Zvláště když jsem si tady vytvořil silné vazby na vedení i hráče,“ pravil Svědík.

Jeho setrvání ve Slovácku ocenili také hráči: „Odvedl tady spoustu práce. Nedokážu si na pozici trenéra představit nikoho jiného,“ řekl kapitán Michal Kadlec, který bude svoji budoucnost řešit až po sezoně. Svědík se po náročné listopadové operaci kolene a rekonvalescenci už naplno zapojil do přípravy, byť stále není stoprocentně fit. Myslí už je ale opět u fotbalu. Po podzimní premiéře ve skupinové fázi Evropské konferenční ligy chce Slovácko znovu atakovat pohárové příčky.

„Bylo by krásné se dostat znovu do Evropy,“ přeje si Svědík. V lize bude útočit z osmého místa, za čtvrtou Olomoucí zaostává jen o dva body. „Máme šanci i v domácím poháru,“ zmínil Svědík obhajobu v MOL Cupu, ve kterém čeká Slovácko čtvrtfinále.

Ze stabilizovaného kádru zmizeli jen málo vytížení Ljovin s Kozákem, jedinou posilou je korejský ofenzivní univerzál Seung-Bin Kim. „Překvapilo mě hlavně, jak se adaptoval na zátěž,“ prohodil Svědík.

Méně ho těší situace kolem brankářské jedničky Filipa Nguyena, který dostal laso z Vietnamu, odkud pochází jeho otec. Jeho přestup stoplo vedení klubu, protože za něj nemá momentálně adekvátní náhradu. Svědík počítá, že v sobotu proti Budějovicím nasadí Nguyena.