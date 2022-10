Zlínští fotbalisté jako komparz. Plzni nechali body bez odporu

„Jsme v útlumu, ať hraje Petr, nebo Pavel,“ shrnul trenér Jan Jelínek po jednoznačné porážce 0:3.

Dva týdny staré domácí vítězství nad Libercem bylo jen chvilkovým záchvěvem v podzimní zlínské plískanici. Jelínkova parta uvázla na předposledním místě. Soupeři se jí vzdalují, Pardubice po výhře nad Hradcem už dýchají na záda.

„To nás nemusí zajímat. Máme svých problémů dost. Víme, že Pardubice nebudou furt prohrávat. Je to o nás, my musíme zvednout výkon,“ hodnotil Jelínek sobotní bídu.

Západočechům, kteří jdou v Lize mistrů od debaklu k výprasku a od úterý kočují, scházela na Moravě kupa hráčů, přesto jim Zlín nekladl žádný odpor.

„Říkali jsme si, že Plzeň jsme dostali v nejlepší možnou dobu, ale absolutně to tak nevypadalo,“ věděl stoper Dominik Simerský.

V minulé sezoně Zlín doma s Plzní prohrál těsně 1:2 gólem z penalty, předtím ji porazil, uhrál remízu. Kdykoli protežovaný soupeř přijel na Letnou, plály emoce na hřišti i v hledišti. A když Viktoria brala výhru, vykoupila ji bolestí. Teď jí Simerský a spol. odevzdali všechny body bez odporu. Jen čtyři fauly za celý zápas? Ve vítězném utkání fajn bilance, při porážce důkaz, že jste hráli vlažně.

„Nabádali jsme kluky, ať neděláme zbytečné fauly. Standardky to je obrovská síla Plzeň. Ale rozhodně to nemá sklouznout k tomu, že jsme tak pasivní. Pak jsme se nedostali vůbec do tempa, všechno nám trvalo, i vhazování autu,“ nechápal Jelínek ustrašené představení hráčů, kteří zápas zjevně prohráli v hlavách ještě před jeho výkopem.

Vzepětí po druhé inkasované brance trvalo jen krátce. Precizním hostům stačily na pohodové vítězství tři střely mezi tyče. Rakovan končil zápas bez úspěšného zákroku. Staněk si připsal snadnou nulu.

„Všechno vychází svrchu, musíme být důraznější, aktivnější, živelnější,“ ví Jelínek, z jehož úst zaznívají stejná hodnocení víceméně každý víkend. I proto se nad Zlínem stahují sestupová mračně.

A v posledních dvou podzimních kolech (Bohemians, Slavia) je těžko rozežene.