Zlín poločas prospal, trenéra Jelínka z bídy bolely oči

„Teď se lámalo, jestli můžeme jít nahoru, nebo dolů,“ prohodil trenér Zlína Jan Jelínek po venkovní prohře 1:2 s Hradcem Králové.

„Věděli jsme, že je to pro nás hodně důležitý zápas. Ale výsledkově ani herně jsme ho nezvládli,“ přiznal střelec jediné zlínské branky Rudolf Reiter, který v 61. minutě snížil jen pár vteřin po příchodu na hřiště.

Další zlínská pozitiva? Chycená penalta Rakovana za stavu 0:2 a pak jen samé minusy.

„Ze zápasu mě bolely oči. Nebylo to dobré. První poločas jsme nemakali, prospali,“ shrnul Jelínek zlínskou bídu v úvodním dějství.

Hosty neprobraly ani dva slepené góly na konci první čtvrthodiny. „Vyjma přímého kopu ve 2. minutě jsme v první půlce nic neměli. Oba góly byly dárek soupeři,“ poznamenal Reiter.

První si dal Vraštil po přímém kopu sám, druhý vstřelil Kubala z penalty po nic neřešícím faulu Procházky v rohu vápna.

„Hloupost, soupeř nebyl v nebezpečné situaci,“ komentoval Jelínek zbytečný zákrok kapitána.

A to ještě museli být hosté rádi, že nejistý rozhodčí Krejsa nevyloučil obránce Cedidlu, který zastavil gólovou hlavičku Hradce rukou.

Na vyrovnání měl Zlín půl hodiny. Jenže vyjma Reiterovy gólové střely se na nic nezmohl.

„Hradec to chtěl ukopat za každou cenu, my jsme se dostali do křeče. Balony létaly do šestnáctky, ale nebyli jsme tam nebezpeční, důrazní. Nevyhledávali jsme aktivně míč, jen jsme čekali, jestli nám spadne na hlavu,“ uvedl Jelínek.

Sázka na Hlouška na špici ofenzivy vůbec nevyšla. Bez Fantiše na hrotu a dvojice kreativních středopolařů Tkáče (oba zranění) s Hrubým (karty) se hosté kopali za ušima.

„Hráli jsme chaoticky, na náhodu. Místo abychom trošku zchladili hlavy, byli trpělivější, tak jsme nesmyslně nakopávali balony do soubojů,“ dodal Reiter po devátém venkovním zápase Zlína bez výhry.