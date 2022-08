Condeho ve Zlíně nahradil nečekaný tandem. Na Slavii se vrací kreativec Hrubý

„Ukázalo se, že to nějak fungovalo. Co jsme od nich očekávali, to splnili. Je to varianta do dalších zápasů,“ naznačil zlínský asistent trenéra David Hubáček. Jestli tak nastoupí FC Trinity také v nedělním utkání v Edenu proti Slavii, však neprozradil.

Že za Condeho, který podstoupil v minulé sezoně nejvíce obranných soubojů v celé lize (478), zaskočí kamerunský silák Joss Didiba z Opavy, s tím se počítalo. Že se vedle něj postavil Jakub Kolář, tolik ne.

„Překvapení to bylo, když mě tam trenér postavil ve středečním tréninku. V soutěžním zápase jsem tam nastoupil od začátku ještě v dorostu. A občas mě tam trenér Jelínek poslal ke konci zápasu, když jsme potřebovali udržet výsledek,“ líčil Kolář, jinak stoper.

V páru s Didibou se mu povedlo zpacifikovat boleslavského špílmachra Matějovského.

„Fotbalově jsem si utkání příliš neužil. Běhal jsem kolem, moc jsem se s balonem nepotkal, ale zvládli jsme to s nulou vzadu, takže s tím panuje spokojenost,“ shrnul Kolář.

Před ním a Didibou operoval Jawo, středové trio Zlína se však může opět změnit. Po potížích s kolenem se vrací Hrubý, jehož tvořivé schopnosti mužstvu v prvním kole citelně scházely. „Takový hráč vždycky chybí. Naštěstí se stihl uzdravit a zapojil se do tréninku,“ pověděl Hubáček.

Jinak je zlínská marodka pořád široká. Mužstvo teď navíc čekají dva obtížné výjezdy, po Slavii zamíří do Ostravy. „Ani jednomu soupeři nevyšel start do ligy,“ připomněl asistent týmu porážku Slavie s Hradcem a výbuch Baníku doma s Olomoucí. „Bude to těžké, ale bodovat se dá s každým.“

Na Slavii se to povedlo Zlínu naposledy 1. dubna 2018, kdy v Edenu zvítězil 2:1. „Když se nám povede držet delší dobu nulu, Slavia bude nervóznější a to může být voda na náš mlýn,“ naznačil Kolář, kudy by mohla vést cesta k bodovému zisku.

Slavia vyběhne k zápasu tři dny po domácím vítězství 2:0 nad Panathinaikosem v kvalifikaci Konferenční ligy.

„Může jim to dát trošku více sebevědomí,“ tuší Hubáček, který očekává změny v sestavě sešívaných. „Mají 25 hráčů, kteří by kdekoli v lize hráli v základní sestavě,“ doplnil Kolář.