Csaplár: Nejhorší poločas ve Zlíně. Někteří hráči si dělali, co chtěli

„Poprvé, co jsem ve Zlíně, jsem hodně naštvaný. Pro to, co jsme předváděli v prvním poločase, nemám vysvětlení,“ láteřil kouč Zlína Josef Csaplár po nedělní porážce 0:2.



Zlínskou koncepci nabouralo brzké zranění Podia, který musel opustit trávník už po čtyřech minutách. Na to se však Csaplár nevymlouval.

„Takhle špatný první poločas jsme ještě neodehráli. Bez nasazení, bez důrazu. Někteří hráči si tam dělali, co chtěli,“ běsnil Csaplár.

Brandnerův gól z 23. minuty po Fantišovu kiksu byl pro laxně hrající hosty spravedlivým trestem. A poločasový důrazný proslov generálního manažera Fastavu Zdeňka Grygery logickou reakcí.



„Ve druhém poločase už jsme to byli zase my, ale dojeli jsme na neproměňování šancí,“ prohodil Csaplár.

I když se jeho celek po obrátce zlepšil a chvílemi unaveného soupeře přehrával, do gólových možností se dostával sporadicky.

Z nedělní zlínské mizérie na jihu Čech se vyloupla pouze jedna světlá chvilka v 59. minutě, kdy měl dvě velké šance střídající Železník. Gólman Staněk však jeho obstřel a hlavičku pod břevno vytáhl konečky prstů.

„Tohle utkání jsme měli zvládnout. Bylo to od nás špatné, nejezdili jsme. Vypadali jsme ospale, všude jsme byli pozdě. Každý by se měl zamyslet sám nad sebou,“ shrnul Lukáš Železník.

Souhrn 8. kola první ligy

Zlín tak počtvrté v sezoně neskóroval a po páté porážce sezony klesl v ligové tabulce na dvanácté místo, čím zaznamenal nejhorší vstup do sezony od návratu do nejvyšší soutěže. V předchozích čtyřech ročnících získal po osmi kolech vždy dvouciferný počet bodů.



Mužstvo trenéra Josefa Csaplára musí děsit kromě vlastní špatné formy také los. Do půlky základní části odehraje šest ze sedmi zápasů proti soupeřům z lepší poloviny tabulky a hned po dvoutýdenní pauze přivítá Spartu. Na nutné změny v týmu má vedení klubu čas příští týden. Pak přestupové období končí.