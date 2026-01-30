Chance Liga 2025/2026

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Petr Bílek
  11:26
Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase. Fanoušek na sociálních sítích se vsadil s vedením, že když „tenhle frajer“ dá aspoň než dva góly, uklidí Stínadla. On si věří: „V Teplicích jsem se po 14 dnech konečně usmál.“
Pětadvacetiletý hráč řečený Zlatan v Baníku během kalendářního roku 2025 paběrkoval, vstřelil jediný gól, předtím v Pardubicích ale devět za sezonu a půl. Cítí, že se probudí.

Sebevědomí máte?
Střelecky jsem rok spal, potřebuju to do sebe zpátky dostat. V Ostravě jsem nebyl na pozici, na jakou jsem zvyklý. Hrál jsem níž, k bráně jsem se tolik nedostával. Už v přípravě se mi podařilo vstřelit branku, což jsem rád. Gólový čich ve mně je, věřím, že ho zase probudím.

I díky důvěře trenéra?
Rok v Ostravě neproběhl podle mých představ. Hráč potřebuje cítit důvěru. A tady ji cítím od prvního momentu. Stejně jako v Pardubicích. Bez ní je to obrovsky těžké. Když mi zavolal trenér Frťala, hned to tam bylo. Komunikoval jsem i s panem Vachouškem (sportovní ředitel), měli jsme dost rozhovorů, zájem měli už před půl rokem. Tehdy to nedopadlo.

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Co říkáte sázce fanouška Davida Scholze? Uklidí stadion, když dáte aspoň dva góly. A když nedáte, ředitel klubu Rudolf Řepka uklidí jeho byt.
První zprávu jsem o tom dostal od rodiny, hned mi to poslala. Věřím, že bude rychle splněno. Do kolika zápasů, nevím, ale budu se snažit, aby to bylo co nejdřív. S panem Řepkou jsem se pak už nehecoval. S bytem mu když tak pomůžu, ale s tím nepočítám.

Motivují vás takové řeči, nebo naopak srážejí?
Namotivovaný jsem hodně. Od prvního momentu se cítím jinak, než když jsem přišel do Ostravy. Tady jsem se během 14 dní usmál, což je pro mě to důležité, pro psychologii v hlavě. Sázku s fanouškem už šponovat nechci, ale klobouk dolů, že šel s kůží na trh. Já byl zvyklý z Ostravy na různé názory lidí.

Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.

Jaké je tedy v Ostravě chodit po městě, když se nedaří?
Nepříjemné. Řeknu historku z Lidlu. Byl jsem na nákupu a paní středního věku mi řekla: Vy jste tady hrozný! To zabolí. Ale to je realita, v Ostravě jsou fanoušci fanatici. A když se nedaří, dají vám to hodně pocítit. Fotbalem tam žijí všichni, z generace na generaci. Na zápasy chodí celá moje rodina, babička i děda. A když se daří, lítáte nahoře.

Proč vám to v Baníku nesedlo?
Loni v zimě jsem přišel do týmu, který hrál o evropské poháry. Bylo strašně těžké se dostat do sestavy, tým byl pospolu, dařilo se mu. Plnil jsem roli náhradníka. Vykrystalizovalo to tak, že jsem z Ostravy odešel, za to jsem šťastný. Angažmá beru jako obrovskou zkušenost, zažil jsem krásné zápasy a turbulentní rok. Hráli jsme evropské poháry, pak o záchranu. Nahoru dolů.

Jako mladý takovou ťafku ustojíte snáze?
Člověk ji občas potřebuje. Fotbal přináší i těžší momenty, já si to prožil v rodném městě, což mě mrzí.

Kde na hřišti se budete pohybovat? Jako klasický hroťák?
Vyhovuje mi být ve vyšších postaveních než v nižších. I v Pardubicích jsem hrál výš, dostával jsem se do střeleckých i brankových příležitostí. Čím blíž brance jsem, tím líp pro mě i pro tým. Ale je na trenérovi Frťalovi, kde mě využije. Mojí vizí je nejdřív se v Teplicích rozkoukat, pomoct týmu, pak se uvidí. Chceme být co nejvýš to půjde.

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Přezdívají vám Zlatan kvůli příjmení, máte se švédským fotbalovým bohem i něco společného?
Možná někdo bere, že jsem mu herním stylem podobný, ale já myslím, že jsem jiný. Mám svůj styl, kterým se prezentuju. Zlatan je jeden z nejlepších fotbalistů na světě, nějaké jeho góly jsem viděl, ale můj idol to není. Jeho laťka je vysoká. Ale já jsem Tomáš Zlatohlávek, ne Zlatan Ibrahimovič.

A máte i zlatou hlavu?
Věřím, že ano! Pár gólů hlavou jsem dal, ale spíš skóruju nohama, levou i pravou.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53,  aktualizováno  11:29

Možní soupeři Plzně: staří známí z ligové fáze a hlavně sousedé českého koeficientu

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Ať už dostane kteréhokoli z dvojice možných soupeřů, v každém případě může výrazně pomoci i českému koeficientu. Viktoria Plzeň, český zástupce ve vyřazovacích bojích Evropské ligy, narazí buď na...

30. ledna 2026  10:52

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla druhou posilu z anglické ligy

Sledujeme online
Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování

Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Fotbalová Sparta potvrdila příchod pravého obránce Olivera Sonne Christensena z anglického Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. Pětadvacetiletý fotbalista přichází...

Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...

Vstupenky na baráž se začnou prodávat ve středu, za ceny jako před 20 lety

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Fotbalová asociace ČR spustí ve středu 4. února prodej vstupenek na březnová barážová utkání národního týmu o postup na letní mistrovství světa. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v semifinále 26....

