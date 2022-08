Výborný začátek, potom debakl. Jaká je Zbrojovka napoví zápas v Ostravě

I její trenér Richard Dostálek po čtyřgólovém sešívaném školení v neděli večer pronesl: „Teď se ukáže, jak silná je Zbrojovka.“

„Věřím, že je jiná, než předvedla proti Slavii. Ve středu jede na Baník, který má také svoje starosti, nepůjde to samo. Jdeme si to tam rozdat. Když to dokázali kluci zvládnout (při výhře 2:0) v Olomouci, nevidím žádný důvod, proč by to nezvládli v Ostravě,“ reagoval na poslední zbrojovácký výkon bývalý brněnský útočník a trenér Pavel Šustr, v současnosti kouč druholigového Prostějova.

Jenom necelé tři dny mají v Králově Poli na to, aby hráčům nastavili hlavy a formu do podoby, v jaké vletěli do ligových bojů a nasbírali sedm bodů. Na Baníku se hraje zítra od půl šesté odpoledne. „Hned po zápase jsme si svolali hráče a řekli jsme jim, že nic není staršího než dnešní výsledek. Hodíme to za hlavu,“ uvedl Dostálek.

Zklamalo jej, že jeho svěřenci nebyli v konfrontaci s velkým soupeřem odvážnější, že se víc nepoprali ani o korekci výsledku.

Takový poznatek si z vyprodaného utkání odnesl i Šustr. „Všichni víme, že Slavia má kvalitu. Přesto se některým jejím brankám dalo zabránit. První a třetí určitě, i čtvrté. Co mi malinko v zápase chybělo, byla větší zarputilost. Je to můj pohled zvenčí,“ uvažoval Šustr z pozice diváka. „Kluci musí pracovat na věcech, které je přivedly k úspěchu v prvních třech kolech, což je týmový výkon, podložený úsilím všech hráčů. To je obecný znak úspěšných týmů,“ dodal kouč.

Ševčík? Ať to zkusí jinak

Stejný propad jako celá Zbrojovka vykázal v nedělní bitvě její mladý generál Michal Ševčík. Ze všech stran chválený záložník, v prvních kolech jeden z nejlepších ofenzivních hráčů soutěže se neprosadil přes důkladnou obranu.

„Na balon se dostával na půlce brněnské poloviny, odkud nebezpečný nebyl,“ řekl o Ševčíkově výkonu Stanislav Tecl, kapitán Slavie.

Talentovaného středopolaře z trávníku vymazali Jakub Hromada a Christ Tiéhi. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský se pak vyznal ze svého obdivu k Ševčíkovi a přiznal se i k jeho důkladnému sledování, díky čemuž dobře věděl, jak na něj.

„Koukáme na něho dva roky. Je to výjimečný hráč, co se týká fotbalových dovedností. Já miluju přihrávky za obranu – a většina těch jeho je lahůdkových. Jako každý mladý hráč má své chyby a vývoj. Rozhodně není komplexní a on sám to určitě ví. Ještě je spousta věcí, na kterých musí zapracovat,“ pronesl s respektem Trpišovský.

ONLINE: Ostrava vs. Brno podrobná reportáž ve středu od 17:30

Díky tomu, jak obranu proti Ševčíkovi vyladil, bude mládežnický reprezentant v příštích kolech možná pod ještě větším drobnohledem než dosud. Uchazeče o jeho služby bude jistě zajímat, jak si poradí pod tlakem a při okamžitém napadání.

„Všichni jsme viděli, že se mu hráči soupeře věnovali velmi pečlivě, a tohle Michalovi tolik nesedí. Jak nemá dost prostoru, je to pro něho složitější. Slavia si byla vědoma jeho kvalit a dobře se na něho připravila,“ pozoroval Šustr.

Ještě urputnější obrana bude čekat Ševčíka při příštím domácím zápase. Do Brna přijedou Bohemians, kteří velkým důrazem ve středu pole trápili v sobotu pražskou Spartu a obrali ji o body.

„Je to schopnost kvalitního hráče a věřím, že ji Michal má, aby se adaptoval. Když to nejde tím, že budu přes hráče chodit sám, musím najít jiné řešení. Narážečkou, zjednodušit to. Ukázat svým strážcům, že to umím i jinak, a pak se klidně vrátit ke své hře, která bude zase fungovat. I ty největší rváče a bojovníky se dřív či později podaří obelstít. Michal je natolik kreativní, že to řešení zvládne najít,“ předpokládá Šustr.