Závan starých časů přihrál do Brna davy i lekci od Slavie

Svátek fotbalu v Brně zařídila nejen dobrá forma prvních kol, ale také drobná abstinence po dvoutýdenní pauze. Pražská Slavia se však na takových slavnostech odmítla podílet a už v poločase vedla drtivým rozdílem. Výjimečný okamžik si ale diváci nenechali vzít. „I když se prohraje, tak to dnes musí být pro všechny zážitek, vždyť si to za ty roky zasloužíme,“ měl jasno už před utkáním fanoušek Honza.

10 200 diváků dorazilo na zápas Brna se Slavií. Bylo vyprodáno.

Zbrojovka prohrála 0:4, fotbalová radost ale na Srbské prozatím vydrží. „Na fotbal jdu v Brně snad po dvaceti letech. Chodil jsem s tátou jako malý kluk. Na zábradlí nahoru, i když jsme měli lístky někam na sezení,“ vzpomínal příznivec Lukáš, jenž vedl malého syna na jeho vůbec první utkání v životě.

Hrou se Brňané slavnému soupeři mohli rovnat jen chvíli. Na Pražany vyrukovali ofenzivně, ale Slavia ukázala, proč úspěšně válí doma i v Evropě. Tři góly za půli zlomily šanci na překvapení. I když domácí kotel opustily naděje, humor nikoli a žádal si po třetí inkasované brance bůra, tedy pět gólů svého mužstva.

Nic se nestalo

Po přestávce domácí hrozili rychlou akcí po levé straně, za malou chvilku pak získali početní výhodu. Aiham Ousou bránil další situaci příliš horlivě, rozhodčí mu nejprve ukázal žlutou kartu, kterou ale po konzultaci u videa následně překvalifikoval na červenou.

Souhrn 5. kola fotbalové ligy

Zbrojováky na hřišti i v hledišti přečíslení na krátkou pasáž nakoplo, z tlaku ale opět brzy vypadli. Poslední úder do pohasínajícího snažení zasadil perfektní ranou z voleje pod břevno v 75. minutě Christ Tiehi. Poslední minuty fotbalisté spíše čekali na závěrečný hvizd. I po něm však Srbská nebyla negativní. „Nic se nestalo,“ volali fanoušci.

Brněnský kouč Richard Dostálek lekci od Slavie vzal jako zatěžkávací zkoušku. „Teď se ukáže, jak silná je Zbrojovka. Protože taková krutá porážka může tým srazit dolů. Musíme s kluky nyní pracovat. Vše ale chceme vést v pozitivním duchu, což jsme hned zahájili v kabině po zápase,“ hodnotil.

Další kaňkou na fotbalovém svátku v Brně byly provokace některých příznivců, kteří se snažili dostat k sektoru opačného tábora. Pořadatelé však situaci zvládli.

Museli se však ohánět už před utkáním. Při sobotních průtržích totiž do areálu zateklo a v šatně domácích i technickém zázemí stála voda. „Není to poprvé,“ kroutil hlavou bývalý útočník Zbrojovky Petr Švancara, který spoušť zdokumentoval. „Skvělí lidé na stadionu to ale vždy zvládnou,“ potvrdil renomé patriota. „Pár kapek, nehrálo to roli. Musíme na vše rychle zapomenout a nachystat se na Baník,“ odkázal ke středeční bitvě Lukáš Endl.