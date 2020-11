Zbrojovka se vrací do akce. Kvalita nejde předvídat, říká kouč

Konečně! Profesionální fotbal je zpět.

Nebo spíš: měl by být.

Hrát by se na severu Čech mělo dnes, ale ještě včera odpoledne se čekalo na vyjádření hlavní hygieničky, zda se fotbal po měsíc trvající pauze skutečně rozběhne. „Doufám, že mužstvo je bojovně naladěno. Já tedy jsem,“ řekl Machálek.

Těžko se divit rozhodnutí Zbrojovky vyrazit na cestu přes celou republiku až dnes, v den utkání.

50 tisíc korun (odhadem) stojí klub testy na covid před zápasem.

„Jet den dopředu je neskutečně komplikované,“ připomněl 59letý kouč, že v platnost vstupuje ještě přísnější manuál, určující sportovcům, jak se chovat. Nocleh pro každého člena týmu na samostatném pokoji, zákaz „bufetově“ podávané stravy či test na covid-19 nejdéle 48 hodin před výkopem patří na seznam požadavků.

„Je to samá komplikace, doba je nelehká, ale nějak jsme se s tím vyrovnali a na zápas jsme se chystali, tak doufám, že nachystáni i budeme,“ pověděl Machálek. Pro český fotbal je dnešní televizní utkání se začátkem v 18 hodin znamením restartu, který má pokračovat zbytkem programu 7. ligového kola i druholigovým kolem o víkendu. V něm Líšeň zítra hostí Chrudim, Blansko v neděli hraje doma s Táborskem.

8 kol je v plánu odehrát do vánočních svátků v první lize.

Zbrojovka by si přála, aby konkrétně pro ni byl dnešek odrazovým můstkem ze dna tabulky. Je s jedním bodem poslední, Jablonec je šestý. „Začátek Brnu nevyšel, ale některé zápasy odehrálo dobře. Mrzí je asi hlavně domácí prohry s Karvinou a Olomoucí. Viděl jsem některé jejich zápasy, a že by byli vyloženě v útlumu, to ne,“ citovala agentura ČTK jabloneckého trenéra Petra Radu.

Fotbalisté sice měsíc stáli, na přípravu ale měli jenom minimum času. Až uprostřed týdne se začaly zprávy, že se zase začne hrát, jevit reálněji než v předchozích případech. „Samozřejmě vítám, že se naše soutěže opět rozjedou. Když nechodí diváci, nepřináší fotbal žádný problém, a neviděl jsem důvod, proč při dodržování přísných opatření nehrát. Je to ale strašně narychlo. Ideální by bylo dostat možnost se nachystat,“ pokrčil rameny Oldřich Machala, trenér druholigového Blanska.

ONLINE: Brno vs. Jablonec podrobná reportáž od 18:00

Líšeň měla přestávku o to komplikovanější, že musela do karantény kvůli pozitivním testům na koronavirus. „Měsíc se nehrálo, jdete z praku bez přípravného zápasu do mistráku, není to jednoduché. Musíme si s tím ale poradit, jako všichni ostatní. S výhledem na víkendové utkání jsme se stejně připravovali, abychom nebyli překvapeni. Uvidíme, co s námi udělá herní pauza a karanténa, v níž jsme netrénovali,“ přemítal líšeňský kouč Milan Valachovič.

S pozitivními testy má jedny z nejbohatších zkušeností Zbrojovka: i tento týden měla v týmu šest případů onemocnění covidem-19. V jednom z nich trenér Machálek doufá, že dnes po uplynutí karantény dostane hráče zpět do sestavy. „Kompletní nejsme, ale to jsme si zvykli,“ mávl rukou praxí vycvičený kouč. Pro zranění kotníku navíc postrádá jednoho z klíčových hráčů svého týmu, útočníka Antonína Růska.

Úroveň zápasu si netroufá odhadovat. „Bude tam asi chuť, ale na druhou stranu těžko předvídat herní kvalitu,“ nadhodil.

O den později se začnou se stejnou otázkou potýkat druholigové týmy. Enormně zvědavi budou v Líšni, která za prvních šest kol ani jednou neprohrála a je v tabulce třetí. „Byli jsme rozjetí, fungovalo nám to, přerušení soutěží bylo pro nás obrovským zásahem. Ale už se stalo. Musíme se s tím srovnat,“ ušklíbl se kouč Valachovič.