Jen ty nejvyšší cíle. Chceme titul zpátky, hlásí plzeňský boss Šádek

Za pultíkem v tiskovém středisku seděla čtveřice zástupců fotbalové Viktorie, na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního.

Jenže zbytek sálu zel prázdnotou. A tak místo aby tiskový mluvčí hovořil k novinářům v místnosti před sebou, musel zapnout kamerku na počítači a mluvit do malého svítícího objektivu.

Konala se premiérová předsezonní videotiskovka. Klub nechce riskovat kontakt s okolím. Vždyť koronavirová nákaza hrozí neustále a před začátkem ligy a předkol evropských pohárů musí být všichni maximálně ostražití.

Je ale jasné, že ve Viktorii už se nemůžou dočkat prvního ostrého utkání. Na něj dojde v pátek, kdy na západ Čech dorazí Opava.

„Je to všechno jinak než v předchozích letech, ale pevně věřím, že jsme se na sezonu dobře připravili, byť v jiných a často improvizovaných podmínkách,“ vykládal plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

S klidem se dá říct, že Plzeň přes léto posílila. Žádný z klíčových hráčů mužstvo neopustil, naopak do něj přibyli Káčer, Kaša, Hybš nebo naposledy šikovný ofenzivní záložník Ba Loua.

Při svém představení se Adriel Ba Loua nebál ani ekvilibristických kousků a dokázal, že s míčem si rozumí. Poprvé by se měl čtyřiadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny ukázat v akci v sobotu, kdy Viktoria přivítá v přátelském střetnutí fotbalisty Českých Budějovic.

„Sám za sebe spokojený s přestupy jsem a vzhledem k tomu, že jsem plnil přání trenéra, předpokládám, že je spokojený i on,“ usmíval se boss Šádek.

Kouč Adrian Guľa byl zdrženlivější. Raději se držel při zemi, než aby vydával velkolepá prohlášení, která by se mu brzy mohla nepříjemně vrátit.

„Jestli jsme dobře nakoupili, nám ukáže až průběh sezony a dlouhodobější horizont,“ konstatoval slovenský odborník. „Jsme ale přesvědčení, že hráči, které jsme si vytipovali a kteří přišli, budou přínosem pro tým i pro celý klub. Je to i na nich, jakým způsobem se adaptují a jak zvládnou konkurenční prostředí.“

I Šádek byl v úterý opatrnější, než u něj bývá zvykem. Však si také vzpomněl na svůj tři roky starý výrok o boji „s klacky proti tankům“.

„Byl z toho sice titul, ale také pěkný průser,“ smál se. „Já se poslední roky po nějakých mých drobných excesech naučil nehodnotit připravenost a nepřipravenost našich soupeřů,“ dodal.

Ambice ovšem vyhlásil ty nejvyšší. Dostat Plzeň zpět na ligový trůn je jednoznačným cílem.

„Chceme atakovat přední pozice a nemůžu říct nic jiného, než že na bedra hráčů a trenérů vložím to, že po dvou letech bychom si chtěli vzít zpátky titul do Plzně. Teď máme všichni nula bodů a jsem přesvědčený, že naše pozice není horší než konkurentů. Záleží, kdo na jaké překážce padne a jak rychle se dokáže zvednout. My se budeme snažit skákat dobře a moc nepadat,“ pronesl trochu metaforicky Šádek.

Adolf Šádek, generální manažer FC Viktoria Plzeň.

Ač chce Viktoria do ligy odstartovat co možná nejlépe, ještě důležitější zápas ji zřejmě čeká příští středu. Na půdě nizozemského Alkmaaru nastoupí k eliminační bitvě ve druhém předkole Ligy mistrů.

Žádné odvety.

Buď, anebo.

„Jednoznačně máme všichni od začátku přípravy v hlavě, že máme šanci hrát předkolo Ligy mistrů. Je náš velký sen a cíl v Evropě uspět,“ sdělil plzeňský kapitán Jakub Brabec.

Před rokem se Západočechům do základní skupiny některého z evropských pohárů proklouznout nepodařilo. I z finančního hlediska by byl podzim v pohárech nepopiratelným plusem.

„Pro nás ale není otázkou nutnosti z pohledu ekonomiky. Klub je ekonomicky stabilní,“ řekl Šádek.