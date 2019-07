Neuměl jsem ani pozdravit, vzpomíná Herc na začátky ve Wolverhamptonu

Před pár lety se sice viděl na západě, rozhodně ale nikoliv na západě Čech. Ve svých šestnácti zamířil Herc mnohem dál. Až na britské ostrovy. „Tenkrát jsem šel do Anglie na zkoušku. Byl jsem tam týden a docela se mi dařilo. V zimě jsem se tam pak stěhoval a ve Wolverhamptonu jsem vydržel tři roky,“ vykládá kapitán slovenské jednadvacítky.

Najednou se ocitl v naprosto neznámém prostředí. Odtržený od rodiny, absolutně bez znalosti jazyka. „Bylo to náročné, protože anglicky jsem neuměl ani pozdravit. Obstarali mi ale plný servis včetně soukromých hodin. Nejvíc jsem toho však stejně pochytil od spoluhráčů a trenérů,“ vysvětluje technicky nadaný středopolař.

V kádru v posledních letech občasného účastníka Premier League ovšem šanci nedostal. Nula ligových startů, pouze pár zápasů v domácích pohárech.

„Chtěl jsem už hrát dospělý fotbal, ale protlačit se do áčka bylo strašně těžké,“ říká.

A tak zamířil zpátky do své domoviny. Nikoliv však do Nitry, ve které začínal, ale do Dunajské Stredy. Ve městě známém svou četnou maďarskou komunitou se mu fotbalově opět dařilo.

„Maďarsky jsem se ale za ten rok a půl nenaučil,“ směje se.

Pravidelně nastupoval v základní sestavě, patřil mezi nejblyštivější poklady slovenské ligy.

Na hostování zlehka přičichl k pohárům, přestože šlo jen o předkola Evropské ligy. V Plzni jej teď čeká o úroveň vyšší výzva.

Fotbalisty Plzně čeká na soustředění Karabach Fotbalisté Plzně odehrají třetí přípravné utkání v úterý. Od 17 hodin vyzvou na hřišti v Kössenu ázerbájdžánského mistra Karabach, kterého před třemi lety vyřadili ve 3. předkole Ligy mistrů.

„Chvilku po návratu ze soustředění už nás čeká česká liga a předkolo Ligy mistrů, těším se. Kvalita je tu obrovská. Už jen ve středu pole, kde hrávám, je konkurence hodně vysoká. Uvidíme, jak se chytím,“ je zvědavý Herc.

Opravdu to bude mít složité. Procházka, Hořava, Čermák, Kayamba, Kalvach, Hrošovský... Na pozicích středních záložníků a podhrotového hráče má Viktoria nabito.

Pokud na dvouletém hostování Herc uspěje, má šanci, že se do Spojeného království zase vrátí. Vždyť Wolverhamptonu patří. Jenže v případě, že se plzeňskému vedení zalíbí, může se český vicemistr pokusit získat mladého Slováka nastálo, vlastní totiž přestupní opci, se kterou anglický celek už nic nezmůže.