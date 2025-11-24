Chance Liga 2025/2026

Mohli jsme být už čtvrtí, křepčil teplický asistent. Frťala euforii krotil

Petr Bílek
  11:07
Fotbalové Teplice porazili v klíčové bitvě podzimu Ostravu, doma vyhrály teprve podruhé. Kdyby se hrálo na kdyby, bojujeme o Evropu! Nálada ve fotbalových Teplicích se přetočila do pozitivna, a to i díky klíčové sobotní výhře 1:0 nad Baníkem, ale hlavní trenér Zdenko Frťala svého asistenta po jeho počtech s úsměvem zchladil: „Musel jsem ho dát do klidových vod, ať nelítáme v oblacích.“
Teplický trenér Zdenko Frťala

Teplický trenér Zdenko Frťala | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický záložník Daniel Mareček hlavičkuje v souboji s Jiřím Boulou z Baníku
Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.
Ostravský obránce Alexander Munksgaard (vlevo) a Ladislav Krejčí z Teplic
Teplický křídelník John Auta se snaží prchnout s míčem Matěji Chalušovi z...
9 fotografií

V lecčems měl trenér brankářů Přemysl Lipš pravdu, když před Frťalou odvážně kalkuloval: „Kdybychom dobře rozehraná utkání dotáhli do vítězství, tak jsme čtvrtí.“

Jenže řada nadějných stavů se proměnila v kruté porážky nebo rozpačité remízy, a tak jsou skláři ne čtvrtí, nýbrž jedenáctí. Ale s Baníkem už si dali bacha. Dietní výhru, trefenou kapitánem Bílkem z penalty za ruku už v první půli, ubránili. Zase si v závěru koledovali, tentokrát však defenziva zůstala nerozbitná.

„Měli jsme těžkého soupeře, podceňovat Baník se nevyplatilo Plzni, Slavii ani jiným týmům. Ale kluci to oddřeli, nepamatuji, že by Ostravu kromě závarů pustili do gólové šance,“ vypíchl Frťala; skláři po výhře utekli předposlednímu Baníku už na pět bodů. „Utkání bylo megadůležité. Víme, jak se vyvíjí tabulka. A taky, že doma jsme ztratili hodně bodů.“

Teplický křídelník John Auta se snaží prchnout s míčem Matěji Chalušovi z Baníku.

Stínadla zatím nejsou pevností, Teplice doma zvítězily teprve podruhé. A poprvé od 2. srpna, tedy po víc než čtvrt roce. „Čekání nejen pro nás, ale i pro lidi bylo dlouhé. Každého fanouška chceme potěšit přístupem, musíme se pro klub obětovat,“ razí Frťala. „Lidé by chtěli vidět víc hezčích kombinací, víc šancí, ale zítra už se nebude nikdo ptát, jakou formou a způsobem jsme vyhráli. Základním kamenem byla pevná defenziva.“

Jejím tmelem je Denis Halinský, jemuž v zimě vyprší hostování ze Slavie. „Budeme věřit, že ho prodlouží, ale když přijde klub naplňující jeho představy, rozloučíme se. Podal skvělý výkon, on je špičkou ledovce v defenzivě. Připomíná mi Chaloupka, který od nás odešel do Slavie, byl pevný a silný v soubojích, dobře křižoval. Dalším pozitivem je návrat Takácse do základní sestavy.“

Bílek versus útočníci 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Sebevědomí sklářů i bez zraněných Trubače a Danihela roste. Minule obrali Spartu na Letné, předtím trápili Plzeň. „Delší dobu je tady pozitivní atmosféra i přes porážky nebo nevítězství. I asistent Honza Rezek přišel z nároďáku s dobrou náladou, dva zápasy zvládli, i když je kolem toho spousta diskusí... Ale nás zajímají klubové výkony.“ A ty rostou.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
