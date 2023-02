Ironický Jarošík: Zase hrajeme o všechno, to my v Teplicích rádi...

„Zbytečně jsme do toho pustili Zlín, to je naše klasika,“ posteskl si trenér Jiří Jarošík. „Místo abychom si pomohli a měli trošku klid, budeme v dalších zápasech hrát o všechno. Ale to máme v Teplicích rádi, minulou sezonu jsme si to zkusili,“ ironicky narážel na baráž.

Předposlední Zlín se ke sklářům přicvakl na dva body, od čtrnáctých Českých Budějovic, a tedy baráže je dělí jen bod, od sestupu pět. „Zase tam padáme, což je dost ovlivněné faktorem zranění. Prohráli jsme bitvu, ne válku,“ burcoval Jarošík.

Zranění či nemoci mu z kádru udělaly ementál. Těsně před zápasem vypadl kvůli viróze Mareček. „Chybí Vondrášek, Jukl, Žák, Shejbal... docela dost důležitých hráčů. Ani na podzim jsme široký kádr neměli, ale nosní hráči byli zdraví, teď nejsou,“ zalitoval trenér Teplic. „Ale nemá cenu se na to vymlouvat, musíme hrát s tím, co máme.“

Po pětigólové hanbě s Baníkem dostali žlutomodří direkty ve Zlíně už v úvodu, v 5. minutě skóroval Balaj, v sedmnácté z penalty Fillo. Korigoval Tadeáš Vachoušek, syn teplické legendy a sportovního ředitele.

„Nemůžeme takhle začínat důležité zápasy. Když dáme soupeři v úvodu výhodu, těžko se to otáčí. Nemáme takovou sílu a kvalitu vpředu,“ láteřil Jarošík. „A hrát do plné obrany a vytvářet si šance je těžké, zvlášť když není síla na lavičce a nemůžete zápas změnit. Zlín nemá vzadu topové hráče, ale je jich tam deset, jsou povzbuzení vedením, snaží se. My měli plno laciných chyb, špatné první doteky i kombinace.“ Napraví to Teplice v sobotu, kdy hostí lídra Slavii?