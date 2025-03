Kalamita Teplic, tři zranění obránci v zápase. Trne i jednadvacítka kvůli Euru

Už v 19. minutě odstoupil Denis Halinský, necelou čtvrthodinu po něm Dalibor Večerka, tedy dva ze tří stoperů. Když hosté po pauze přešli na čtyřobráncový systém, nucené střídání postihlo i Jaroslava Harušťáka, který v nejhorším scénáři může přijít o mistrovství Evropy do 21 let. Začíná 12. června zápasem proti Anglii v Dunajské Stredě. Do kádru patří i Halinský.

„Harušťákovo zranění vypadá nejhůře, musí podstoupit důkladné vyšetření. Věřme, že to není tak vážné,“ modlí se Frťala. Hráč, který se stáhl na levý kraj obrany, špatně došlápl a svalil se k zemi.

Večerku trápila bolest šlachy v kotníku, Halinského zastavily svalové problémy. „Hali přišel už z nároďáku trošku nakřáplý, byl to asi důsledek minut, které odehrál. Už to nešlo dál, i když to zkoušel. Někdy je lepší odstoupit dříve, než vám to prdne kompletně,“ neváhal trenér se střídáním. „Život přináší situace, na které se nejde připravit.“

Z původní obranářské linie zápas dohrál jen Ondřej Kričfaluši, další z kádru jednadvacítky. Všichni tři na posledním srazu nastoupili proti Španělsku i Norsku. „Kluci docela odpadali, obrana se pořád měnila. Z tréninku jsme ale na sebe všichni zvyklí, takže to nebyl problém,“ neskuhral vysoký zadák.

Tepličtí fanoušci podporují fotbalisty v utkání na hřišti Bohemians.

Změna z tříobráncového systému na čtyři vzadu nesouvisela se zraněními. „Šli jsme do čtyřky, protože jsme v první půli nic neměli. Bohemka nás na celý poločas zavřela, my jsme se nedostali dopředu,“ osvětlil Kričfaluši a trenér Frťala přitakal: „Nevěděli jsme, kde nám hlava stojí. Prohrávali jsme skoro všechny souboje, takže jsme museli reagovat. Šli jsme do rizika, nechali jsme si jen jedno střídání, protože i brankář Trmal měl problémy.“

Navzdory hernímu tápání Teplice vedly po Trubačově trefě k tyči v nastavení. Domácí devět minut před koncem srovnali zásluhou Zemana, v hektické koncovce dohrávali bez vyloučeného Hilála.

„I když v závěru měl tutovku Gning, můžeme být za bod rádi. Nakonec může být důležitý,“ neohrnoval nad ním nos Frťala. „V první půli jsme mohli dostat dva tři góly,“ nezapíral Kričfaluši; skláři zůstali v záchranářské skupině devět bodů od baráže.

Nadchli je fanoušci, kteří zaplnili hostující sektor. „Kdybychom hráli, jak oni fandili, odvezeme si tři body. Jejich podpora na venkovních hřištích je pro kluky odměna,“ děkoval Frťala. I Kričfaluši: „Fantastické, ani jsme se necítili jako hosté.“

Příště už budou Teplice domácí, v neděli 6. dubna hostí Jablonec. Kolik marodů se vrátí?