„To jsou příjemné starosti. Jak s jedním, tak s druhým,“ zmínil Štěpán Vachoušek i prvorozeného synka Matyáše, oporu třetiligového béčka sklářů. „Měl nabídky ze čtvrté německé ligy, ale nepustili jsme ho. Potřebujeme v rezervě i někoho, kdo bude mladé vychovávat. V létě mu končí smlouva, uvidíme, co bude.“
Mladší Tadeáš v jedenadvaceti letech konečně ukázal potenciál, o kterém se vědělo, ale nedokázal ho prodávat pravidelně. Hostování ve Zbrojovce mu sedlo, byť ne hned. Na jaře se rozkoukával, dal jen dva góly ve 14 zápasech, ani zkraje podzimu to nebyla hitparáda. Nakonec se stal spolutvůrcem první příčky Zbrojovky.
|
Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic
„Táďa měl konec sezony neřeknu skvělý, ale slušný. Třeba by si to přečetl a mohl by lítat v oblacích,“ pousmál se nejstarší z Vachoušků, bronzový z Eura 2004 a zlatý ze stejného šampionátu U21 o dva roky dříve.
A okomentoval synovo působení v moravské metropoli: „Minulou sezonu dohrával v základní sestavě a domlouvali jsme se s naším ředitelem Rudou Řepkou, že ho nebudeme stahovat. Říkali jsme si, že by mu to u nás nepomohlo. Na začátku sezony Brno fungovalo, on se na premiéru nedostal do základní sestavy a trenér se rozhodl ji držet. On si jako profesionál na nic nestěžoval, nekňoural. Když jsem se s ním bavil, byl naladěný, že si počká, že bude soustředěný.“
A trpělivost přinesla nejen růže, ale i místo v jedenáctce vyvolených a chvalozpěvy. „Dostal v jednom zápase šanci, hned dal gól a ukázal trenérovi Svědíkovi, že se s ním musí počítat,“ ocenil Vachoušek starší buldočí zarputilost potomka, kterou podědil po svém otci. „Konec podzimu měl opravdu skvělý, střílelo mu to, čišelo z něj sebevědomí a pohoda. Vybojoval si trenérovu důvěru.“
Co dál? Podle Řepky je Zbrojovka s Vachouškem maximálně spokojená. „Dokážeme si to představit, když vidíme jeho čísla. Spokojený je i Táďa,“ tlumočil ředitel prvoligových sklářů hráčovy pocity. „V éteru se měsíc mluví, že přijde nabídka od Brna, zatím nepřišla. Jeho agent avizoval, že Zbrojovka má zájem bavit se o přestupu. S největší pravděpodobností ale nastoupí k nám do přípravy.“
Což neznamená, že v Teplicích i zůstane. Jako nejlepší variantu vidí Řepka prodloužení smlouvy s rychlonohým útočníkem a další půlrok v Brně. „To by mu prospělo, evidentně se mu ve Zbrojovce daří. A když tam na jaře bude mít stejná čísla jako na podzim, jeho cenovka se zvýší a v létě se uvidí,“ naznačil Řepka.
|
Vachouškové o tátovi: Dával nám čoud, těžký životní osud ho nezlomil
Teplice sice chtějí během zimy přivést útočníka, ale jiný typ, než jakým je Vachoušek. Vysnily si klasickou devítku. „A to Tadeáš není. Trenér Svědík hraje na tři vpředu, on je pravé křídlo, kde má plnit i defenzivní práci. Má tah na bránu, ale potřebuje mít otevřené hřiště. Naše devítka musí být silný útočník, který umí hrát zády k brance,“ vysvětlil Vachoušek, šéf sportovního úseku.
V teplickém herním systému by Tadeáš svůj potenciál nejspíš neuplatnil. „Nikdy nehrajeme na tři útočníky, maximálně na dva. A on není halfbek, aby v systému 5-3-2 běhal na straně dozadu jako Švanda nebo Radosta. Z křídla si to ubrání, ale jako halfbeka si ho nedovedu představit. Brno je pro něj teď nechci říct lepší, ale víc se hodí do jejich systému.“
Proto i Vachoušek preferuje setrvání syna ve Zbrojovce. „Zvýší se jeho sebevědomí, vyhraje se, poroste jeho kvalita.“
A později z toho mohou těžit i Teplice.