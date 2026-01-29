„Paní pošťačka přinese každé úterý psaníčko a tajemný pan Novák se vždycky vrací k víkendovým utkáním. Málokdy vynechal. Je v nich převážně kritika našeho stylu hry, výkonu, výsledků. Někdy je to zajímavé čtení,“ líčí v klubovém videomagazínu Skláři vedoucí ligového mužstva a teplická ikona Pavel Verbíř, který tuto poštu schraňuje.
Podpis je vždy stejný. Jan Novák, Masarykova 20, Teplice. Klubový videomaker Tomáš Vobořil se na adresu vydal, nikoho stejného jména tam nenašel, obyvatelé bytovky si žádného takového muže nepamatují. Lístky nesou razítko nejen teplické, ale většinově ústecké pošty.
Kryštof Burger, šéfredaktor klubového webu, našel první vzkaz od pana Neznámého v zápasovém zpravodaji Žlutá-modrá z jara 1997. Minimálně od té doby Teplice bombarduje svými postřehy. Burger z jednoho psaní cituje: „Verbíř plus Divecký, ale hlavně Verbíř zoufalá slabota, jako kdyby tam běhal dorostenec. Potřebujete nebezpečné útočníky jako Samec. Zoufale chybí přesnost přihrávek jako AC Milán.“
V poslední době zase napsal: Teplická sestava = Sněhurka + sedm trpaslíků. A ještě nemají fyzický fond. Když na ně přijde sestava brousících řízků, jsou v prd...
Korespondenční lístky s pasážemi zvýrazněnými různobarevnými fixy chodí na Stínadla i po venkovních zápasech a anonym chválou šetří jako šafránem. „Je jí minimum, někdy sklouzne do vulgarit a urážení, ale má na to právo,“ nezlobí se na něj Verbíř, jeden ze strůjců historického stříbra Teplic v ligovém ročníku 1998/99.
Dopisů je ve Verbířově archivu neuvěřitelných 298, nejstarší z roku 2005, další chybí. Podezřelých, o koho jde, už klub registroval nespočet. Žádný z tipů se zatím nepotvrdil.
„Já si myslím, že ho velmi dobře znám. Osobně by mě pán zajímal, už někdejší ředitel pan Hrdlička mu nabídl osobní setkání. Možná má s klubem i co do činění, má dokonalý přehled o hráčích, trenérech, funkcionářích. Baví ho to, jinak by dopisy nepsal. Možná ho potkávám dvakrát třikrát týdně,“ uvažuje nejlepší střelec teplické ligové historie. „Podal bych mu ruku a pogratuloval k trpělivost. A taky bych mu řekl, že se v některých věcech šeredně mýlil,“ pousmál se.
Vobořil odhadl věk pisatele. „V korespondenci z května 2024 píše: Po 70 letech přestávám chodit na Teplice. Pokud začal od deseti let, musí mu být minimálně osmdesát.“
A chodí dál, stejně jako lístky.
Zvědavost žluto-modrých je bezmezná. Podle ředitele teplického marketingu Martina Kovaříka je neuvěřitelné, že někdo přes tři desetiletí sleduje klub a má touho po zápase napsat svůj názor. I on si přeje, aby vystoupil z anonymity. „Za tu ohromnou věrnost bychom ho chtěli odměnit doživotní permanentkou na Stínadla a třeba dresem A-mužstva,“ vzkázal Kovařík záhadné postavě ze Stínadel. Vystoupí ze stínu?