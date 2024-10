Z pekla štěstí. Teplice děkují tyčím i penaltě nad: Koledovali jsme si o prů...

„Asi to bylo nějaké prokletí, že dnes nebylo souzeno domácím gól vstřelit,“ řekl s úlevou teplický trenér Zdenko Frťala. „Prvních třicet minut jsme si koledovali o velký průser, jestli to tak můžu říct, byli jsme marní. Vysvobodil nás Gningův gól. Dneska při nás stálo štěstí.“

Ano, v úvodu měli skláři z pekla štěstí. Drtivý start Slovácka přečkali s klikou. Domácí v rozmezí 13 minut třikrát zatřásli brankou. Nejdřív Kohút trefil břevno, z následného rohu Břečka hlavou tyč, smolný hattrick završil Kim.

„Vůbec jsme se nemohli dostat do zápasu. Neměli jsme žádnou výstavbu hry, jen jsme nakopávali dlouhé míče a vpředu jsme prohrávali souboje, neudrželi jsme balon,“ konstatoval autor pojišťovací branky Filip Horský. „Slovácko mělo čtyři tutovky, třikrát nás zachránila tyč, držel nás brankář Ludha.“

Až ošetřování a střídání Mičeviče otupilo tlak Slovácka a překvapivě udeřili hosté. Do brejku se dostal střelecky probuzený Gning, míč si navedl na střed vápna a prostřelil brankáře Heču. Když po přestávce Kima fauloval Švanda, Slovácko mělo penaltu, ale Havlík branku vysoko překopl. A tak z dorážky v závěru zvýšil Horský, VAR ofsajd nenašel. Naopak když v nastavení Havlík z centru snížil, sudí u videa vypátrali faul Cicilii.

„V některých zápasech štěstí bylo proti nám, dostávali jsme laciné góly a prohrávali jsme o jeden. Teď stálo při nás víckrát, doufám, že to bude tak dál,“ modlí se Horský. „Klíčových momentů bylo víc. Zlom nastal po penaltě, kterou Slovácko neproměnilo. Do posledních minut nás to nakoplo. A využili jsme, že nemají nejrychlejší stopery.“

Frťala ocenil, že se jeho tým dokázal oklepat. „Ve druhé půli jsme byli agresivnější v dostupování, už jsme domácím nenechávali tolik prostoru. Věřím, že vítězství pro nás bude vzpruhou pro to, abychom jezdili po zadku ne jen šedesát, ale celých devadesát minut.“

Vážnost zranění Mičeviče kouč po zápase neznal, Havelka s tržnou ránou dohrál duel s obvázanou hlavou. Teplice v posledních třech kolech neprohrály, posbíraly sedm bodů. V neděli hostí Bohemians.