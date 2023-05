Trubač o teplické soudržnosti:Tým má přednost. U mě, Gninga, všech

„Trošku v hlavě jsem to měl. Jako každý ofenzivní hráč,“ doznal záložník po sobotním entrée do ligové skupiny o záchranu, po němž se skláři vzdálili baráži na čtyři body.

Jeho gól s visačkou exkluzivní paralyzoval rumunského brankáře Nitu. Ostrým projektilem k tyči mu nedal šanci, ani se nepohnul.

„Poslední zápasy se snažím střílet víc, mívám dvě tři zakončení zpoza vápna. Bylo jen o mně, abych se do střel víc tlačil,“ tvrdil. „Minule doma s Mladou Boleslaví jsem dal tyčku, v Plzni mi míč vykopli z brankové čáry. Jsem rád, že prací se ke mně konečně přiklonilo štěstí.“

Možná ho motivovala i funkce kapitána. Už předtím v Plzni ho dělal místo potrestaného brankáře Grigara, doma s páskou vyběhl zase. „Snažím se rady od Grigara, Vondráška nebo Hybše předávat mladším a pořád si je od starších i brát. Stále se mám co učit,“ povídal pětadvacetiletý středopolař.

Navíc v záloze chybí zraněný mazák Kučera, což mohlo dříče Trubače hnát k ještě větší zodpovědnosti za tým. „Absence Kuči je ztráta, nebudeme říkat, že ne. Ale fyzický fond na to mám, abych všechno oběhal. Když je to na hranici morálu, trenér na mě houkne a jedu znova. Musíte, musíte. Je to jen o tom, abyste upřednostnil tým před sebou a makal,“ prozradil svou filozofii.

A je totožná, jakou razí nový trenér Zdenko Frťala. „Vydali jsme se cestou náročnosti. Chodíme za hranice svých možností, pak nás to odmění. Dnes je jedno, jestli útočník přesprintuje celé hřiště ke své brance, protože ví, že musí. Musí zabrat za tým,“ vykreslil rodák z Opočna. „I (střelec) Gning na úkor sebe upřednostňuje tým, což je super. Totéž Fila. Všichni. Zaskakujeme jeden za druhého, jsme poctiví v defenzivě.“

Fotbalisté Teplic slaví výhru ve skupině o záchranu nad Pardubicemi.

Výkyvy jsou rázem pryč. „Dřív to bylo jednou jo, jednou ne, haprovali jsme v herních výkonech. Jsem rád, že se to ustálilo, hlavně výsledkově. Všechno je o koncentraci, důslednosti,“ usoudil bývalý slávista.

Ačkoli po Trubačově trefě Pardubice skláře dusily, ubránili se. „Výkon to byl urputný. Vzadu máme mladé kluky a zvládli to excelentně. Jako celý tým,“ chválil. „Přečkali jsme kupu standardek, uskákali je.“

Když Teplice v neděli doma porazí i poslední Zlín, uleví se jim. V opačném případě se dál budou stresovat. „Musíme hrát náročně i sebevědomě. Nejde každý zápas vydržet, že zalezeme a budeme 70 minut bránit jako s Pardubicemi. Musíme víc podržet míč.“