Další krach, Frťala už řešil konec: Záleží na vedení, ale má smysl se rvát

Loňský rozmach a boj o poháry je zapomenutý, současná bída a předposlední místo zase vrhá stín na Stínadla. Pouhé tři body a 15 inkasovaných gólů, to jsou tristní statistiky.

„V takové situaci není dobrá atmosféra. Abychom ze sedmi utkání šest prohráli, to je možná indicie na sportovní vedení. A otázka na něj,“ svěřil se trenér, který v průběhu jara 2023 nahradil Jiřího Jarošíka. Tým zachránil a v další sezoně povznesl.

Teď zase přišel propad.

„Jsem zvyklý celý život bojovat. Určitě nejsem ten, kdo se bude zuby nehty držet své pozice. Už jsem měl osobní náznaky, jestli to má smysl,“ přiznal 54letý rodák z Nitry. „V dnešním utkání hráči ukázali, že má smysl se o to rvát. Nechci udělat unáhlené rozhodnutí. Uvidíme, co přinese čas...“

Myšlenku o osobních náznacích na tiskové konferenci ještě rozvedl. „Měl jsem černé myšlenky po zápase s Karvinou, ve druhé půli byl náš výkon tristní,“ připomněl minulý domácí krach 1:3. „Ale zažil jsem hodně zklamání a neúspěchů a nechci udělat krok, kterého bych v budoucnu možná litoval.“

V letošní elitní soutěži už dva kluby zatřásly s trenérskou pozicí, poslední České Budějovice a nedělní teplický soupeř Mladá Boleslav.

S ní dobře rozehraný zápas skláři ztratili, Emmerův premiérový ligový zásah nestačil. Hostující Kušej dvakrát vymyslel góly pro své parťáky a hosté otočili na 2:1. „Snažím se hráčům neustále říkat, aby si uvědomili, že hazardujeme se jménem klubu a opakovaně jsme neúspěšní,“ zdvihl Frťala prst. „A když obrana chybuje, jak chybuje, nemůžeme očekávat příznivý výsledek.“

Teplický obránce Ondřej Křičfaluši

Právě v defenzivě je obrat proti loňsku o 180 stupňů. „Naše obrana je pomalá a soupeři už to vědí. I dnes nám každý míč za obranu dělal problémy. Rychlost nenatrénuješ, tu máš danou, s tím nic nejde nadělat. Ale můžeš si získat respekt v jiných situacích, když soupeře bude každý souboj s tebou bolet. A my byli málo důrazní,“ litoval Frťala. „Náběhům jde předcházet sebeobětováním, agresivitou a právě odhodláním, že mě to bude bolet, ale soupeře víc. Zatím to bolí nás.“

Zadní linii rozbil odchod Štěpána Chaloupka do Slavie a zranění Jana Knapíka. „Jedno řešení jsme se snažili najít v Havlovi,“ poukázal Frťala na posilu z Českých Budějovic. „Rozhodli jsme se pro něj z důvodu zkušeností, ale zatím se moc se sportovní formou nepotkal. Odchodem Chalyho a zraněním Knápy naše kvalita v defenzivě trpí. Netušili jsme, že to bude až tolik. Možná jsme to podcenili, ale abychom získali kvalitního hráče, musíte na to mít ekonomiku. A to je zase jiný problém.“

Zda se defenziva sklářů v reprezentační pauze zpevnila, prověří po ní soupeři z kategorie top: venku Plzeň, doma Ostrava.