Chance Liga 2025/2026

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:44
Kapela Kabát otevírá velkým koncertem zrekonstruovaný stadion v Teplicích a fotbalová reprezentace sem přijíždí odehrát kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 2030. Zatím trochu bláznivá představa, ale už za tři roky to může být realita. Projekt Stínadla 2.0, který prvoligový klub ve středu oficiálně představil, má už 53 let starý stánek za miliardu změnit v moderní arénu. A při naplnění ideálního scénáře by mohlo být hotovo už v roce 2029.

„Když budeme mít štěstí, zajistíme finance a všechno půjde podle plánu, tak to tak bude,“ věří majitel klubu Milan Kratina. Nový stadion má paradoxně vrátit staré časy. „Chceme zpátky Teplice z roku 2000, kdy nám fandil celý region. A tohle je jeden z kroků, který nás k tomu přiblíží.“

Už máte domluveno s Kábaty, velkými fanoušky Teplic, že koncertem otevřou zrekonstruovaný stadion?
Zatím jsem to řekl spíš jako bonmot, ale myslím, že se toho kluci chytí. A když ne Kabát, budeme muset přivést někoho ze zahraničí.

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
23 fotografií

A od fotbalové asociace máte příslib, že by do nové arény zase jezdila hrát reprezentace?
Ruda Řepka (ředitel klubu) se bavil s Davidem Trundou (šéf asociace), že bychom udělali podobné memorandum, jako má Baník. Aby do Teplic jezdila i reprezentace. Určitě se k té diskusi vrátíme, poprvé proběhla před několika měsíci, když jsme viděli, že se nám rekonstrukce stadionu začíná rýsovat.

Co se musí všechno povést, aby bylo za tři roky hotovo?
Musíme v co nejkratším čase poslat projekt na úřady, ať už se jedná o stadion, nebo akademii. První, extrémně důležitá část, je stavební povolení. Pokud by se nám povedlo projekt povolit ještě letos nebo zkraje příštího roku, může se v roce 2027 začít stavět. Mezitím přijde na řadu diskuse s městem, krajem a státem, jakým způsobem to budeme schopni zafinancovat.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Počítáte, že cena rekonstrukce bude kolem jedné miliardy korun. Co když vás samospráva a stát finančně nepodpoří?
Tak budeme mít všichni v Teplicích problém. Tohle je veřejná infrastruktura. V Německu, v Polsku, na Slovensku i v Česku stadiony patří municipalitám, regionům, státům. My jsme výjimka, díky tomu jsme schopní výrazně akcelerovat přípravu rekonstrukce. Jsme rychlí, máme architekty, projektanty. To, co municipalitám trvá roky, někdy desítky let, dokážeme výrazně zkrátit. Ale společně musíme diskutovat, jakým způsobem to zaplatíme. Máme vzory z Hradce Králové, Pardubic, máme memorandum Baníku Ostrava. Víme, jak to udělala Sigma Olomouc, jak Plzeň. Nebudeme vymýšlet kolo, ale následovat dobré příklady z Česka i ze zahraničí.

Co se vám líbí na nové verzi vašeho stadionu?
Ta odlehčená konstrukce, textilní membrána jako opláštění. Zachovává historii Stínadel, přitom se významně posouvá do 21. století. Obchodně se mi na stadionu líbí, že tam je hodně skyboxů, které víme, že prodáme. Dnes nemáme co společnostem nabízet, ale abychom velké hráče v Česku doháněli, potřebujeme mít zázemí a být konkurenceschopným partnerem.

Říjen 2000, na teplických Stínadlech česká reprezentace hrál kvalifikaci na mistrovství světa s Islandem, pod výhru 4:0 se dvěma góly podepsal kanonýr Jan Koller.

Kde jste se při plánování rekonstrukce inspirovali?
Nejvíc stadionem v Jeně. Je kousek za hranicemi, podobně velký, je to multifunkční aréna. Kluci byli i v Hradci, Pardubicích, Lipsku. Objeli si celý okruh stadionů a z každého si trošku vzali. Někde pracují jinak s veřejným prostorem, někde jinak s konferenčními místnostmi. Obecně jak v Jeně, tak v Hradci mají málo skyboxů, proto jich máme výrazně víc.

Klub jste převzal loni, berete rekonstrukci stadionu jako odkaz Milana Kratiny?
Ne. Chvilku se na to bude vzpomínat, ale odkaz zapadá a za dalších 50 let bude muset přijít někdo další a udělat to znovu. Beru to tak, že region to potřebuje, město to potřebuje, klub to potřebuje. Když stadion neuděláme a nepřipravíme, nic se nestane. A my musíme republiku posouvat, jinak shnijeme.

Fanoušci vás berou za zachránce klubu. Jak se to poslouchá?
Neřekl bych, že jsem klub zachránil, sklárna AGC byla zodpovědným vlastníkem. Taky by stadion nějak řešila. My k tomu máme jiný přístup a drajv, zároveň máme s AGC pořád významnou byznysovou linku. Není to ve stylu: „Hele, blázni si tady koupili fotbal.“ Je to celková synergie toho, co děláme ve spolupráci s AGC, co chystáme v Ústeckém kraji a celém Česku za projekty. Dává nám smysl Teplice vlastnit a už jsme všichni Tepličáci.

OBRAZEM: Stínadla slaví padesátiny. Navštívil je Mourinho, objevil i Hollywood

Stínadla se díky nové severní tribuně uzavřou a fanoušci přijdou o romantický pohled na Krušné hory. Co tím stadion naopak získá?
Potřebujeme, aby těch tři až pět tisíc fanoušků, kteří chodí na každý zápas, mělo významně lepší pocit, až jich bude chodit deset tisíc a víc. Atmosféra bude úplně jiná, věřím, že za ni ten výhled obětují.

Kapacita má být 14 tisíc diváků, zhruba o tři tisíce méně než dosud. Odpovídá to potřebám klubu?
Ano. Přesně víme, jak je stadion vytěžovaný. Když přijede Sparta a Slavia v dobrých termínech a je teplo, přijde 15 tisíc lidí, když je zima, tak deset tisíc. Jinak se tak vysoko v jiných zápasech nedostaneme. Ale věříme, že rekonstrukce to posune výrazně nahoru.

Neohrozí přestavbu, kdyby došlo na černý scénář a Teplice sestoupily z první ligy?
Frťo (kouč Zdeněk Frťala) teď vyhraje v Mladé Boleslavi a budeme hrát o první polovinu tabulky. (smích) Věřím, že jsme zainvestovali do dobré osy týmu. Když se podíváte na příchody, byli to hráči, kteří tady můžou hrát další roky. Kolem nich se pak můžou točit naši mladí, kterým dáváme hodně šancí. Nemyslím si, že jakékoliv sportovní výsledky by měly omezovat postup projektu. A když budeme makat, nesestoupíme letos ani příští rok.

Měl jste nějaký požadavek na stadion vy osobně?
Je důležité, aby byl dlouhodobě udržitelný. Nesmí to být černá díra, ale aktivum, které dlouhodobě bude gravitací byznys do regionu přinášet, než aby kvůli tomu region chudl. V držení stadionu není možné, že do něj dáte miliardu a budete vydělávat nulu. Takhle to nefunguje.

Představení projektu Stínadla 2.0, rekonstrukce fotbalového stadionu na Stínadlech v Teplicích.

Počítáte s dotací od Národní sportovní agentury?
Je tam nová parta, uvidíme. My nechceme dělat věci, které nejsou nachystané. Můžou nás zastavit sousedské spory, cokoli. Proto hlavní cíl směřujeme k povolení, aby bagry mohly v nějaký moment vyjet. Uvidíme, jaké dotační programy budou otevřené, to se taky každý půlrok mění.

Budete cílit i na fanoušky ze sousedního Německa?
To jsou fanoušci z regionu. My jsme pro ně Teplitzer FK, založený 1903 jako jeden z prvních německých klubů. A samozřejmě ne každý fanda z Drážďan se dostane na stadion Dynama. Martin Kovařík jako šéf marketingu slíbil, že k nám budou jezdit dva až tři tisíce lidí z regionu Drážďany. Makáme na tom.

Kapacita nyní a po přestavbě

Stínadla 1.0
17 078 diváků, severní tribuna se nevyužívá.

Stínadla 2.0
14 004 diváků, tribuna Sever 871, Západ (hlavní) 2 034, Jih 5 568, Východ 5 531. Pro koncerty bude kapacita 29 tisíc diváků.

A budete řešit i trávník, s kterým jste mívali potíže?
Myslím, že trávníkáři letos nachystali dobrý trávník. Samozřejmě bylo hodně sněhu, topíme na plné pecky. Když bude mít klub lepší rozpočet, může si dovolit i lepší trávník.

Souběžně chystáte tréninkové centrum mládeže v Modlanech. Jaká je vaše vize?
Pokud Modlany budou spokojené a sžijí se s tím, můžeme ho třeba ztrojnásobit. A mohlo by se z toho udělat národní centrum. Musíme nejdřív ukázat, že funguje dobře, že obec s tím bude v míru, a pak budeme diskutovat s obcí, jestli místo pěti hřišť neuděláme dvacet. Protože my jich dvacet udělat umíme.

Váš společník v Accolade Zdeněk Šoustal říkal, že on by do fotbalu nevstoupil. Co jste mu slíbil, že vám nebránil?
Zdeněk je velký fanda cyklistiky, tu jako Accolade sponzorujeme. Radima Kořínka a jeho tým v horských kolech. Zdeněk je z Hané stejně jako Pavel Hubáček (podnikatel spojený se Sigmou Olomouc), takže když budeme Pavla dlouhodobě porážet, Zdeněk bude spokojený.

Nechcete postavit stadion také nedalekému hokejovému Litvínovu, který ho stejně jako vy už docela nutně potřebuje?
My pořád věříme, že fotbal by měl dlouhodobě finančně fungovat. Ne tak, že by generoval desítky nebo stovky milionů zisku. Ale funguje tak, že hodnota vašeho klubu je jako v NHL nejdřív X a po pěti letech je 5X. Oddíly vydělávají plus minus podobně, ale protože v NHL je bariéra vstupu, kluby se zhodnocují. Je to jako equity hra. Věříme, že naše české fotbalové kluby se budou taky zhodnocovat, jenže u hokeje to mají kluci složitější.

V čem?
Nemají evropské poháry, neprodávají hráče, což je špatně pro ekonomiku klubu. Zase mají mnohem víc zápasů, televize, teplé arény. U nás je dramatický rozdíl mezi návštěvností v zimě a v létě, což v moderních arénách, pokud to není mrazák, není. Mají větší příjmy z lidí a z televizních práv a reklam.

Takže?
Takže Litvínovu hokejovou arénu nepostavíme. (úsměv)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Teplice, 11.2. 2026, Představení projektu Stínadla 2.0, rekonstrukce...

Kapela Kabát otevírá velkým koncertem zrekonstruovaný stadion v Teplicích a fotbalová reprezentace sem přijíždí odehrát kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 2030. Zatím trochu bláznivá...

13. února 2026  12:44

Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Český útočník Patrik Schick se snaží zbavit svých anglických strážců.

Nejdřív doma Chorvatsko, o tři dny později Anglie, pak hned do Španělska a do Anglie. Během jedenácti dnů na přelomu září a října čeští fotbalisté odehrají čtyři utkání proti elitním mužstvům....

13. února 2026  11:24

Slovácko se zachrání, věří Kadlec. Se třemi majiteli není klub čitelný, všímá si

Michal Kadlec se loučí s fanoušky Slovácka

Už jsou to takřka přesně dva roky, co naposledy nesl na paži kapitánskou pásku fotbalistů Slovácka. I po skončení aktivní kariéry je někdejší reprezentační stoper Michal Kadlec pevně spjatý s...

13. února 2026  11:17

Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty

Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní...

13. února 2026

Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika

Fotbalisté Atlétika Madrid spokojení po vysoké pohárové výhře nad Barcelonou

Barcelona utrpěla v úvodním semifinále Španělského poháru na hřišti fotbalistů Atlétika Madrid debakl 0:4, přičemž všechny góly dostala už v prvním poločase. O obrat se budou svěřenci trenéra Hansiho...

12. února 2026  23:26

Barcelona prohrála s Paříží, po Satoranském se zranil i Veselý

Jan Veselý z FC Barcelona v ligovém zápase s Coviranem Granada

Jan Veselý rozšířil marodku basketbalistů FC Barcelona, utkání Euroligy, v němž jeho tým podlehl doma francouzskému Paris Basketball 74:85, nedohrál. Český pivot odstoupil ze zápasu ve třetí čtvrtině.

12. února 2026  23:13

Arsenal znovu ztratil, na Manchester City má už jen čtyřbodový náskok

Mikkel Damsgaard z Brentfordu stíhá Viktora Gyoekerese z Arsenalu.

Fotbalisté Arsenalu remizovali 1:1 v Brightonu a jejich náskok v čele tabulky Premier League před Manchesterem City se snížil na čtyři body.

12. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:01

Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

Los Ligy národů v Bruselu.

Náročná skupina čeká české fotbalisty po návratu do elitní divize Ligy národů. Narazí na Španělsko, úřadující mistry Evropy, Chorvatsko, s nímž se utkali v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa, a...

12. února 2026  17:15,  aktualizováno  19:51

UEFA nesdílí Infantinův postoj. Ruské týmy se do jejích soutěží zatím nevrátí

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Před několika dny návrat Ruska do mezinárodních soutěží veřejně podpořil Gianni Infantino, šéf světového fotbalu. Postoj Evropské fotbalové unie (UEFA) se ale nemění a ta návrat ruských týmů do svých...

12. února 2026  17:12

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli...

12. února 2026  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.