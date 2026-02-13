Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

„Když budeme mít štěstí, zajistíme finance a všechno půjde podle plánu, tak to tak bude,“ věří majitel klubu Milan Kratina. Nový stadion má paradoxně vrátit staré časy. „Chceme zpátky Teplice z roku 2000, kdy nám fandil celý region. A tohle je jeden z kroků, který nás k tomu přiblíží.“
Už máte domluveno s Kábaty, velkými fanoušky Teplic, že koncertem otevřou zrekonstruovaný stadion?
Zatím jsem to řekl spíš jako bonmot, ale myslím, že se toho kluci chytí. A když ne Kabát, budeme muset přivést někoho ze zahraničí.
A od fotbalové asociace máte příslib, že by do nové arény zase jezdila hrát reprezentace?
Ruda Řepka (ředitel klubu) se bavil s Davidem Trundou (šéf asociace), že bychom udělali podobné memorandum, jako má Baník. Aby do Teplic jezdila i reprezentace. Určitě se k té diskusi vrátíme, poprvé proběhla před několika měsíci, když jsme viděli, že se nám rekonstrukce stadionu začíná rýsovat.
Co se musí všechno povést, aby bylo za tři roky hotovo?
Musíme v co nejkratším čase poslat projekt na úřady, ať už se jedná o stadion, nebo akademii. První, extrémně důležitá část, je stavební povolení. Pokud by se nám povedlo projekt povolit ještě letos nebo zkraje příštího roku, může se v roce 2027 začít stavět. Mezitím přijde na řadu diskuse s městem, krajem a státem, jakým způsobem to budeme schopni zafinancovat.
Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají
Počítáte, že cena rekonstrukce bude kolem jedné miliardy korun. Co když vás samospráva a stát finančně nepodpoří?
Tak budeme mít všichni v Teplicích problém. Tohle je veřejná infrastruktura. V Německu, v Polsku, na Slovensku i v Česku stadiony patří municipalitám, regionům, státům. My jsme výjimka, díky tomu jsme schopní výrazně akcelerovat přípravu rekonstrukce. Jsme rychlí, máme architekty, projektanty. To, co municipalitám trvá roky, někdy desítky let, dokážeme výrazně zkrátit. Ale společně musíme diskutovat, jakým způsobem to zaplatíme. Máme vzory z Hradce Králové, Pardubic, máme memorandum Baníku Ostrava. Víme, jak to udělala Sigma Olomouc, jak Plzeň. Nebudeme vymýšlet kolo, ale následovat dobré příklady z Česka i ze zahraničí.
Co se vám líbí na nové verzi vašeho stadionu?
Ta odlehčená konstrukce, textilní membrána jako opláštění. Zachovává historii Stínadel, přitom se významně posouvá do 21. století. Obchodně se mi na stadionu líbí, že tam je hodně skyboxů, které víme, že prodáme. Dnes nemáme co společnostem nabízet, ale abychom velké hráče v Česku doháněli, potřebujeme mít zázemí a být konkurenceschopným partnerem.
Kde jste se při plánování rekonstrukce inspirovali?
Nejvíc stadionem v Jeně. Je kousek za hranicemi, podobně velký, je to multifunkční aréna. Kluci byli i v Hradci, Pardubicích, Lipsku. Objeli si celý okruh stadionů a z každého si trošku vzali. Někde pracují jinak s veřejným prostorem, někde jinak s konferenčními místnostmi. Obecně jak v Jeně, tak v Hradci mají málo skyboxů, proto jich máme výrazně víc.
Klub jste převzal loni, berete rekonstrukci stadionu jako odkaz Milana Kratiny?
Ne. Chvilku se na to bude vzpomínat, ale odkaz zapadá a za dalších 50 let bude muset přijít někdo další a udělat to znovu. Beru to tak, že region to potřebuje, město to potřebuje, klub to potřebuje. Když stadion neuděláme a nepřipravíme, nic se nestane. A my musíme republiku posouvat, jinak shnijeme.
Fanoušci vás berou za zachránce klubu. Jak se to poslouchá?
Neřekl bych, že jsem klub zachránil, sklárna AGC byla zodpovědným vlastníkem. Taky by stadion nějak řešila. My k tomu máme jiný přístup a drajv, zároveň máme s AGC pořád významnou byznysovou linku. Není to ve stylu: „Hele, blázni si tady koupili fotbal.“ Je to celková synergie toho, co děláme ve spolupráci s AGC, co chystáme v Ústeckém kraji a celém Česku za projekty. Dává nám smysl Teplice vlastnit a už jsme všichni Tepličáci.
OBRAZEM: Stínadla slaví padesátiny. Navštívil je Mourinho, objevil i Hollywood
Stínadla se díky nové severní tribuně uzavřou a fanoušci přijdou o romantický pohled na Krušné hory. Co tím stadion naopak získá?
Potřebujeme, aby těch tři až pět tisíc fanoušků, kteří chodí na každý zápas, mělo významně lepší pocit, až jich bude chodit deset tisíc a víc. Atmosféra bude úplně jiná, věřím, že za ni ten výhled obětují.
Kapacita má být 14 tisíc diváků, zhruba o tři tisíce méně než dosud. Odpovídá to potřebám klubu?
Ano. Přesně víme, jak je stadion vytěžovaný. Když přijede Sparta a Slavia v dobrých termínech a je teplo, přijde 15 tisíc lidí, když je zima, tak deset tisíc. Jinak se tak vysoko v jiných zápasech nedostaneme. Ale věříme, že rekonstrukce to posune výrazně nahoru.
Neohrozí přestavbu, kdyby došlo na černý scénář a Teplice sestoupily z první ligy?
Frťo (kouč Zdeněk Frťala) teď vyhraje v Mladé Boleslavi a budeme hrát o první polovinu tabulky. (smích) Věřím, že jsme zainvestovali do dobré osy týmu. Když se podíváte na příchody, byli to hráči, kteří tady můžou hrát další roky. Kolem nich se pak můžou točit naši mladí, kterým dáváme hodně šancí. Nemyslím si, že jakékoliv sportovní výsledky by měly omezovat postup projektu. A když budeme makat, nesestoupíme letos ani příští rok.
Měl jste nějaký požadavek na stadion vy osobně?
Je důležité, aby byl dlouhodobě udržitelný. Nesmí to být černá díra, ale aktivum, které dlouhodobě bude gravitací byznys do regionu přinášet, než aby kvůli tomu region chudl. V držení stadionu není možné, že do něj dáte miliardu a budete vydělávat nulu. Takhle to nefunguje.
Počítáte s dotací od Národní sportovní agentury?
Je tam nová parta, uvidíme. My nechceme dělat věci, které nejsou nachystané. Můžou nás zastavit sousedské spory, cokoli. Proto hlavní cíl směřujeme k povolení, aby bagry mohly v nějaký moment vyjet. Uvidíme, jaké dotační programy budou otevřené, to se taky každý půlrok mění.
Budete cílit i na fanoušky ze sousedního Německa?
To jsou fanoušci z regionu. My jsme pro ně Teplitzer FK, založený 1903 jako jeden z prvních německých klubů. A samozřejmě ne každý fanda z Drážďan se dostane na stadion Dynama. Martin Kovařík jako šéf marketingu slíbil, že k nám budou jezdit dva až tři tisíce lidí z regionu Drážďany. Makáme na tom.
Kapacita nyní a po přestavbě
Stínadla 1.0
Stínadla 2.0
A budete řešit i trávník, s kterým jste mívali potíže?
Myslím, že trávníkáři letos nachystali dobrý trávník. Samozřejmě bylo hodně sněhu, topíme na plné pecky. Když bude mít klub lepší rozpočet, může si dovolit i lepší trávník.
Souběžně chystáte tréninkové centrum mládeže v Modlanech. Jaká je vaše vize?
Pokud Modlany budou spokojené a sžijí se s tím, můžeme ho třeba ztrojnásobit. A mohlo by se z toho udělat národní centrum. Musíme nejdřív ukázat, že funguje dobře, že obec s tím bude v míru, a pak budeme diskutovat s obcí, jestli místo pěti hřišť neuděláme dvacet. Protože my jich dvacet udělat umíme.
Váš společník v Accolade Zdeněk Šoustal říkal, že on by do fotbalu nevstoupil. Co jste mu slíbil, že vám nebránil?
Zdeněk je velký fanda cyklistiky, tu jako Accolade sponzorujeme. Radima Kořínka a jeho tým v horských kolech. Zdeněk je z Hané stejně jako Pavel Hubáček (podnikatel spojený se Sigmou Olomouc), takže když budeme Pavla dlouhodobě porážet, Zdeněk bude spokojený.
Nechcete postavit stadion také nedalekému hokejovému Litvínovu, který ho stejně jako vy už docela nutně potřebuje?
My pořád věříme, že fotbal by měl dlouhodobě finančně fungovat. Ne tak, že by generoval desítky nebo stovky milionů zisku. Ale funguje tak, že hodnota vašeho klubu je jako v NHL nejdřív X a po pěti letech je 5X. Oddíly vydělávají plus minus podobně, ale protože v NHL je bariéra vstupu, kluby se zhodnocují. Je to jako equity hra. Věříme, že naše české fotbalové kluby se budou taky zhodnocovat, jenže u hokeje to mají kluci složitější.
V čem?
Nemají evropské poháry, neprodávají hráče, což je špatně pro ekonomiku klubu. Zase mají mnohem víc zápasů, televize, teplé arény. U nás je dramatický rozdíl mezi návštěvností v zimě a v létě, což v moderních arénách, pokud to není mrazák, není. Mají větší příjmy z lidí a z televizních práv a reklam.
Takže?
Takže Litvínovu hokejovou arénu nepostavíme. (úsměv)