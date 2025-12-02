„Myslím, že s novým stadionem budeme jedni z prvních, dokonce i první, ještě dříve než Ostrava, Brno, Sparta a Bohemians. Věřím, že arénu dostavíme,“ prohlásil klubový ředitel Rudolf Řepka nadšeně v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Rozmach kdysi tradičního účastníka evropských pohárů se nastartoval poté, co si na jaře pořídil miliardář Kratina klub od sklárny AGC. „Do té doby jsme malinko bojovali jak s financemi, tak s organizací. S Milanem Kratinou přišla vize, přišla strategie. A od té doby víme, co chceme. Klub budeme určitě dlouhodobě budovat,“ uvedl ředitel s tím, že mládež a infrastruktura mají prioritu.
|
OBRAZEM: Stínadla slaví padesátiny. Navštívil je Mourinho, objevil i Hollywood
Stínadla, dříve tradiční útočiště české reprezentace, jsou stará už víc než půlstoletí. A potřebují obléknout do nového kabátu.
„Od chvíle, kdy Milan Kratina přišel do klubu, se velmi intenzivně pracuje. Zatím to není vidět, ještě jsme nic neprezentovali, ale v létě se vyčlenilo 20 milionů na projektovou dokumentaci Stínadel. Do čtyř let bychom měli mít úplně novou moderní arénu,“ těší se Řepka.
Vizualizaci ještě Teplice neukázaly. Výstavba a přestavba bude probíhat za provozu, tribuna po tribuně. V první etapě přijde na řadu severní, tedy nízká. Hotovo do dvou let. Do tří let hlavní, která se zbourá celá a vyroste zbrusu nová, do čtyř let jižní s východní. Přibude 20 skyboxů, což kapacitu stadionu sníží ze současných 17 tisíc sedících fanoušků na 14 tisíc. Vzorem je rekonstrukce stadionu v německé Jeně, což prozradil sám Kratina.
A onen výhled na Bouřňák, 869 metrů vysoký vrchol Krušných hor, o kterém se zpívá i v klubové hymně? „Už moc vidět nebude, jen z nejvyšších míst jižní tribuny,“ zauvažoval Řepka. Do dvou let má stát tréninkové centrum v Modlanech.
Sílí i klub uvnitř, od pondělka funguje analyticko-skautingové oddělení, jehož šéfem se stal Jakub Andrýsek. Dříve pracoval ve Spartě či Kladně. „Máme sedm lidí, skauty, datové analytiky. Dva se starají o současné hráče, zbytek vyhledává nové, kteří by měli přijít v zimě nebo v létě,“ přiblížil Řepka.
Už letos se Teplice plácly přes kapsu jako dlouho už ne. „Do té doby jsme měli především hráče na hostování, tentokrát jsme se snažili vytvořit jak zkušenou kostru týmu, tak jsme přivedli mladíky. Ono se to nezdá, v létě byla investice v rámci 35 milionů, na což jsme nebyli zvyklí,“ přiznal Řepka, že Teplice obracely každou korunu. „Nevím, jestli ta částka někoho ohromí.“
Podle ředitele kádr zpevnilo 12 hráčů, což je velký zásah. „Přišli Pulkrab, Trmal, Fortelný, Dan Mareček, kupovali jsme i mladíky. Máme čtyři vlastní reprezentanty do 21 let, tři ze Slovenska a jednoho z Litvy. Jsou tu Náprstek, Auta, na marodce Harušťák, Svatek. Máme Tadeáše Vachouška ve Zbrojovce. Uvidíme, jestli tam zůstane, je to otázka jednání.“
I několik dalších jmen se skloňuje víc, třeba šéf defenzivy Denis Halinský. Končí mu hostování ze Slavie, ale její kouč Jaroslav Trpišovský ho chce až v létě. „Plus minus s ním počítáme, je oporou,“ vyzdvihl ho Řepka. „My se bojíme, aby to nebylo už v zimě, ale věříme, že prodlouží ve Slavii a ona ho nechá dopéct v Teplicích, v tom jsme výrazní experti. Viz Chaloupek, Fila nebo Sejk.“
|
Nejsme umělci krátkých peněz. Kratina o teplické vizi, opřel se i do asociace
A „dopékat“ talenty se daří díky kouči Zdenkovi Frťalovi, kterého si v Teplicích považují. „Máme skvělého, velmi náročného, ale férového trenéra. Mančaft buduje podle charakteru,“ vypíchl Řepka.
Nejistota panuje ohledně exkapitána Daniela Trubače, v létě ho chtěly Ostrava s Olomoucí, na podzim s ním Teplice řešily prodloužení kontraktu. „Ale po devíti letech možná cítí potřebu změny. Netlačíme, uvidíme, jestli odejde v zimě, v létě bez náhrady anebo změní názor. Odvedl u nás velký kus práce, možná zaslouží i změnu,“ nevidí Řepka mezi hráčem a klubem třecí plochy.
Až Teplice dokončí infrastrukturu, ještě víc se obují do sportovní stránky. Chtějí být zase štikou. „Myslím, že za pět let budeme mít krásné tréninkové centrum pro mládež, moderní arénu, kde bude nádherná atmosféra,“ sní Řepka. „A pak teprve možná začneme na úplné bomby stavět tým, abychom pronikli až do Evropy.“
Poháry do šesti let, věří legenda Řízek
Evropské poháry, zápasy české reprezentace. Před dvaceti lety to teplická Stínadla zažívala pravidelně, teď se možná blíží doba, kdy fanoušci nebudou muset na slavnou éru jen vzpomínat.
„Je skvělé, že se po dlouhé době začíná v Teplicích něco dít. Do šesti let by mohly být evropské poháry zpátky, možná i dřív,“ věří bývalý obránce Marian Řízek, člen teplické síně slávy.
V devadesátých letech byl u největších úspěchů klubu, zažil velké bitvy o Ligu mistrů s Dortmundem i slavnou výhru nad Slavií 3:1, která Teplicím zajistila historické druhé místo v lize. „Bylo by úžasné, kdyby se to vrátilo. Pro Teplice i celý kraj. Tehdy tady lidi fotbalem žili, na nový stadion by jich určitě zase chodilo hodně.“ Plány už jsou, Teplice mají zpracovanou projektovou dokumentaci a Stínadla chtějí přestavovat za plného provozu. To v devadesátkách zažil i Řízek.
„Vůbec to nevadilo. Ta část stadionu, která se zrovna nerekonstruovala, byla vždy slušně zaplněná a atmosféře to spíš pomohlo,“ vzpomíná 59letá legenda.
Nová Stínadla mají být kompletně uzavřená ze všech stran, fanoušci už se tak nebudou moct kochat výhledem na vrchol Bouřňák, když se náhodou zrovna budou fotbalem nudit. „A hráčům aspoň nebude zima, když nebudou běhat,“ chechtá se známý srandista. „Ale je to samozřejmě dobře, uzavřený bude stadion vypadat líp.“
A mohl by přilákat i reprezentaci, která sem za éry zesnulého šéfa klubu Františka Hrdličky jezdila pravidelně. A navíc se jí tu dařilo, celkem tu odehrála 21 utkání s bilancí 19 - 1 - 1. Jedinou prohru tu utrpěla s Finskem (0:1) v září 2012, a to byl také zatím poslední zápas národního týmu na Stínadlech. „Pan Hrdlička měl velké slovo ve fotbalovém prostředí, od té doby, co odešel do fotbalového nebe, tu nároďák nehraje. Ale určitě je to i tím, že stadion už nesplňuje všechna kritéria. Za nás to bylo moderní, ale je to už 20 let. Rád bych znovu zažil repre v Teplicích, abych nemusel jezdit někam do Olomouce,“ přeje si bývalé libero.
Kratinově strategii fandí. Vyšperkovat stadion, vybudovat mládežnické centrum, až pak nabušit kádr a zaútočit na poháry. „Dává mi to smysl. Mít dobrou mládež je základ a na hezký stadion se také lépe lákají dobří hráči.“
Kvůli velkému pracovnímu vytížení teď Teplice sleduje spíš zpovzdálí. „Moc se na fotbal nedostanu, ale koukám přes telefon a fandím jim. Líbí se mi, jak to vede kamarád Frťo (kouč Zdenko Frťala), i když výsledky jsou trochu jako na houpačce. Porazíme silný tým, prohrajeme s Pardubicemi. Ale to vlastně i Sparta,“ usmál se Řízek.