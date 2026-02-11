Chance Liga 2025/2026

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Petr Bílek
  18:30
Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové generace. Nabídne zázemí odpovídající evropským standardům a bude připravena znovu hostit reprezentaci; proto se i žluté opláštění může díky světlům změnit na červené.

„Při návrhu Stínadel 2.0 jsme se inspirovali řadou moderních a dobře fungujících stadionů v Evropě. Jednou z referencí pro nás byla například aréna v německé Jeně, ale zároveň jsme chtěli vytvořit řešení, které bude respektovat charakter Teplic a historii místního stadionu,“ uvedl v tiskové zprávě architekt projektu Jakub Kail ze společnosti RotaGroup.

„Naším cílem bylo navrhnout multifunkční a udržitelný stadion. Důležitou roli hrálo také propojení stadionu s okolním veřejným prostorem, aby se Stínadla stala přirozenou součástí života města.“

Už dříve prvoligový klub avizoval, že přestavba podle odhadů spolkne 1,5 miliardy korun. První plány hovoří o dokončení za čtyři roky.

OBRAZEM: Stínadla slaví padesátiny. Navštívil je Mourinho, objevil i Hollywood

„Stínadla 2.0 nejsou jen projektem FK Teplice. Vnímáme je jako investici do budoucnosti města a celého regionu. Od začátku usilujeme o partnerskou spolupráci se statutárním městem Teplice i Ústeckým krajem a velmi si vážíme dosavadní otevřené komunikace,“ uvedl Milan Kratina, majitel klubu a hybatel přestavby.

Rekonstrukce je rozdělená na etapy a bude probíhat tak, aby teplický tým mohl hrát svá ligová utkání na domácím hřišti. Odstartuje se výstavbou zcela nové severní tribuny, která Stínadla poprvé v historii uzavře a zakryje tak výhled na Krušné hory. Nová podoba stadionu nabídne menší tribunu pro fanoušky a přinese výrazné navýšení počtu bezbariérových míst pro hendikepované příznivce. Nad tím vyroste dvoupodlažní kancelářská budova.

Hlavní tribuna se zbourá a postaví zbrusu nová. Nabídne moderní zázemí pro A a B mužstvo domácích i hostující tým, prostory pro média a zcela nové klubové muzeum, čímž se teplický stadion otevře široké veřejnosti i mimo zápasové dny.

Ve 2. nadzemním podlaží vznikne velké klubové patro, které bude sloužit jako VIP prostor i multifunkční sál pro konference, firemní akce, módní přehlídky či další společenské události. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží bude celkem 37 skyboxů ve dvou variantách pro deset a dvacet osob.

Výraznou modernizací projdou rovněž jižní a východní tribuna. Ty nabídnou nové, zapuštěné vstupy do stadionu, fanshop a komerční prostory například pro restauraci a další služby. Nové bude občerstvení a výrazně rozšířená kapacita moderních toalet.

„Nesmírně si vážím přístupu našeho majitele Milana Kratiny. Důraz na rozvoj sportovní infrastruktury a mládeže byl jedním z hlavních pilířů jeho vize,“ prohlásil ředitel teplického klubu Rudolf Řepka. „Společně s architekty a projektanty jsme se snažili do projektu Stínadla 2.0 promítnout všechny naše znalosti a zkušenosti. Věříme, že nová aréna se stane jednou z nejvýraznějších staveb nejen v Teplicích, ale na celém českém území.“

Stínadla jsou stará už 53 let. „Narodil jsem se 7. května 1973, ve stejný den, kdy se poprvé otevřely brány stadionu na Stínadlech,“ připomněl zajímavou shodu náhod herec a skalní teplický fanoušek Marek Taclík v představovacím videu. Vystoupil v něm i jeho synek coby symbol budoucí generace, která bude nová Stínadla navštěvovat.

Stínadla z venku...

...a uvnitř.

Taclík pokračoval: „Stadion se stal jednou z dominant města, tady jsme poprvé křičeli radostí, tady jsme se naučili, co je porážka. A tady jsme pochopili, co znamená držet spolu. Čas se ale nakonec podepíše na každém z nás.“

Na Stínadlech se podepsal. Ještě v 90. letech minulého století se modernizovala a pravidelně se plnila při zápasech českého národního týmu. Ale reprezentační časy se můžou vrátit. Kompletní opláštění stadionu bude pracovat se světlem a barvou a umožní dynamické nasvícení objektu. Pro potřeby reprezentačních utkání nebo mimořádných událostí bude možné stadion prostřednictvím světelných zdrojů přebarvit do červena, čímž se Stínadla přirozeně přizpůsobí celostátním a symbolickým událostem, aniž by ztratila svou klubovou identitu.

Počítá se s instalací nového ozvučení i osvětlení a obří LED obrazovky, která bude umístěna na střeše kancelářské budovy. Teplice slibují fanouškovský zážitek srovnatelný s nejmodernějšími evropskými arénami. Po dokončení bude stadion splňovat parametry kategorie UEFA 4, což umožní pořádání základních skupin všech evropských pohárů i návrat české reprezentace. Kapacita stadionu bude více než 14 tisíc diváků.

Významnou proměnou projde také okolí stadionu. V jedné části vznikne nový vyvýšený veřejný prostor v úrovni vstupů do stadionu, sloužit bude jako přirozené shromaždiště fanoušků před zápasy a nabídne možnost využití pro fanzóny, menší komunitní akce, food festivaly či další doprovodné programy. Zároveň oddělí pěší návštěvníky od silničního provozu v okolí stadionu a výrazně zlepší komfort i bezpečnost pohybu v bezprostředním okolí Stínadel.

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Politici deklarují, že podají pomocnou ruku. „Město vidí projekt jako důležitý krok v dalším rozvoji Teplic a je připraveno o jeho podobě a možnostech spolupráce s klubem otevřeně jednat,“ sdělil teplický primátor Jiří Štábl. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, rodačka z nedalekého Duchcova, tvrdí: „Vnímám velký přínos projektu i z pohledu přeshraniční spolupráce a novým možnostem pro celý kraj v rámci mezinárodní spolupráce při nejrůznějších aktivitách – sportovních, kulturních, vzdělávacích nebo komunitních.“

Kromě Stínadel postaví Teplice také novou mládežnickou akademii v sousedních Modlanech, obě stavby budou vznikat souběžně. V multikině Palace Cinemas sledovali slavnostní odhalení projektů hráči a trenéři Teplic, zaměstnanci klubu, politici, obchodní partneři, novináři i fanoušci.

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026.
